¡Ú¿·´©¡Û¡È¥Û¥é¡¼¤Î°áÁõ¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿ËÜ³ÊÃµÄå¤â¤Î¡É±«·ê»á¤Ë¤è¤ëÊÑ¿ÍÀß·×»Î¡¦·ª¸¶¤ÎËÁ¸±ëý¡ØÊÑ¤ÊÃÏ¿Þ¡Ù¤Ê¤É4ºý
¡¡µ¤²¹¤â¤É¤ó¤É¤ó²¼¤¬¤ê¡¢¤¤¤è¤¤¤èÅßËÜÈÖ¤¬¶á¤Å¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤³¤ó¤Êµ¨Àá¤Ë¤Ï¡¢²¹¤«¤Ê¼¼Æâ¤ÇÆÉ½ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡©¡¡¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿·´©4ºý¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ØÊÑ¤ÊÃÏ¿Þ¡Ù±«·ê¡¿ÁÐÍÕ¼Ò¡¿1760±ß
¡ØÊÑ¤Ê²È¡Ù¤Ê¤É¤Ç¥ª¥«¥ë¥È¤ä·úÃÛ¤ÎÃÎ¼±¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿ÊÑ¿ÍÀß·×»Î¤Î·ª¸¶¡£Èà¤ÎÂç³Ø4Ç¯À¸»þÂå¤ÎËÁ¸±ëý¤À¡£¼«»à¤·¤¿Â¬ÎÌ»Î¤ÎÁÄÊì¤ÎËµ¤é¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸ÅÃÏ¿Þ¡¢¤½¤ì¤òR¸©¤ÈÆÃÄê¤·¤¿·úÃÛ¹©³Ø½Ú¶µ¼ø¤ÎË´Êì¡£°ø½¬¿¼¤¤¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¦·ª¸¶¤¬¸½Âå¤Î¶âÅÄ°ì¹Ì½õ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¥Û¥é¡¼¤Î°áÁõ¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿ËÜ³ÊÃµÄå¤â¤Î¡£½÷Ã£¤ÎÇ¦½¾¤ÎÎò»Ë¤È¶¦¤Ë·ª¸¶¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤¬²ò¾û¤µ¤ì¤ë¤Î¤âÆÉ¤ß½ê¤À¡£
¡Ø¿·ÁõÈÇ ¿¹ºê½ñÅ¹¤ÎÆü¡¹¡ÙÈ¬ÌÚÂôÎ¤»Ö¡¿¾®³Ø´Û¡¿1705±ß
¡¡ËÜ½ñ¤ÎºÇ½é¤ÎÃ±¹ÔËÜ²½¤Ï15Ç¯Á°¡£Ê¸¸Ë¤ò·Ð¤Æ¤³¤Î½©¡¢¿·ÊÔ¤ò²Ã¤¨¤¿¿·ÁõÈÇ¤È¤·¤ÆºÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ËÜ¤Ï»þ¤ËÂÑ¤¨¤ë¤Î¤À¡£Îø¿Í¤Î¼ê¹ó¤¤Î¢ÀÚ¤ê¤Ë¿´¤¬È¾²õ¡¢²ñ¼Ò¤â¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿20ÂåÈ¾¤Ð¤Î¡Ö¤ï¤¿¤·¡×¡£¿ÀÊÝÄ®¤Î¸Å½ñÅ¹¤ò·Ñ¤¤¤À½ÇÉã¤ÎÍ¶¤¤¤ÇÆó³¬¤Ë½»¤ß¡¢Å¹ÈÖ¤â¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢ÆÉ½ñ¤ËÌÜ³Ð¤á¿´¤¬ÁÉÀ¸¤¹¤ë¡£ËÜ¤¬³Ë¤Ë¤¢¤ë¤ªÏÃ¤Ï¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤ÆÆÉ½ñ¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤ªÏÃ¤Î°¦¤é¤·¤µ¤âÉáÊ×¤Ç¤¹¡£
¡ØÃæÇ¯¤ËË°¤¤¿Ìë¤Ï¡Ù±×ÅÄ¥ß¥ê¡¿¥ß¥·¥Þ¼Ò¡¿1760±ß
¡¡´ØÀ¾¿Í¤ÏÅ·À¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¤À¤Ê¤¢¤È²þ¤á¤Æ´¶Ã²¡£50ºÐ¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·²ñ¼Ò°÷½÷»Ò¤¬¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ç¤è¤¯½Ð¤¯¤ï¤¹Æ±Ç¯Âå½÷»ÒÆó¿ÍÁÈ¤Î²ñÏÃ¤òÏ³¤ìÊ¹¤¡¢50ºÐ¤¢¤ë¤¢¤ë¤ò³Ú¤·¤à¡£»÷¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿T¥·¥ã¥Ä¡¢Çä¤ë¤Û¤É¤¢¤ë¥Ý¡¼¥Á¡¢¿Í¤ÎÌ¾Á°¤Ï»×¤¤½Ð¤»¤º¡¢¤â¤é¤¦ÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤´¤È¥Ð¥Ê¥ÊŽ£¡£¹Ô¤¤¿¤¤½ê¤âÆÃ¤Ë¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¥«¥ë¥Ç¥£¡£¶¦´¶¤Î¾Ð¤¤¤Ç¤ªÊ¢¤ÎÈé¤Þ¤Ç¥·¥ï¥·¥ï¤Ë¡ª
¡Ø¥Ï¥ó¥Á¥Ð¥Ã¥¯¡Ù»ÔÀîº»±û¡¿Ê¸½ÕÊ¸¸Ë¡¿660±ß
¡¡À¤³¦¤ò¼öëÇ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê³è²Ð»³ºî¡£ËÁÆ¬¤Î¤¨¤°¤¤¥¨¥íÉÁ¼Ì¡¢¤³¤Îµ¶ÂÎ¸³µ»ö¡Ê¥³¥¿¥Äµ»ö¡Ë¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬½÷À¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢Èà½÷¤Ï½ÅÅÙ¾ã³²¼Ô¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤Î°ä¤·¤¿ÉÔÆ°»º¤Ç·ÐºÑÅª¤Ë¤Ï²¿ÉÔ¼«Í³¤Ê¤¯¡¢ÆùÂÎÅª¤Ë¤ÏÉÔ¼«Í³¤¤ï¤Þ¤ê¤Ê¤¤À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Áª¹Í°Ñ°÷¤ÎÅçÅÄ²íÉ§»á¤Ï¡Ö·ò¾ï¼Ô¤ò¥à¥ÁÂÇ¤Ä°ÂÖ¤Î¥«¥Ç¥ó¥Ä¥¡¡×¤È¤Î»¿¤ò¡£¤³¤Î¾×·â¡¢°ìÀ¸¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡¿²¹¿å¤æ¤«¤ê
