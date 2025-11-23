¾®ÅÄµÞ¤¬È¯É½¤·¤¿¿··¿¤Ï¡ÖÇò¤¤¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¡×¸å·Ñ¤À¤È¤¤¤¦¤±¤ì¤É¡ÄÅ¸Ë¾¼ÖÉü³è¤Ï³ÎÄê¤À¤¬Âæ¼Ö¤È¡ÖÁö¤ëµÊÃã¼¼¡×¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¡¡¾®ÅÄµÞ¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¹¾¤ÎÅç¤äÈ¢º¬¤Ø¤ÎÎ¹¹Ô¤ÎÂ¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢1960Ç¯Âå¤«¤éÀ¹¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥¸¥ã¡¼¼ûÍ×¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿Å¸Ë¾¼Ö¤Ê¤ÉÆÃÄ§Åª¤Ê¼ÖÎ¾¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤È¤â¤ËÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤Ë¿··¿¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾®ÀîÍµÉ×»á¤¬¡¢½¾Íè¤ÎÆÃÄ§¤¬¿··¿¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëÍ½Äê¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿Çò¤¤¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡2025Ç¯11·î17Æü¡¢¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¤Ï¿··¿¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤È¤Ê¤ë80000·Á¤ò2029Ç¯3·î¤«¤é±¿¹Ô³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¾®ÅÄµÞ¤Î´ÇÈÄÆÃµÞ¤È¤Ê¤ë¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤Ï30000·ÁEXE¡¢60000·ÁMSE¡¢70000·ÁGSE¤ÎÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ3¥¿¥¤¥×¤¬±Ä¶È±¿Å¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¡¢80000·Á¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Å´Æ»¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤È°ì³ç¤ê¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¸½Ìò¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤Ï3¥¿¥¤¥×¤È¤â³«È¯¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£EXE¤ÏÄÌ¶Ð¡¦´Ñ¸÷¤É¤Á¤é¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¼ÖÎ¾¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤Î¥¦¥ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿Å¸Ë¾¼Ö¤òÇÑ»ß¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍøÍÑ¤Ë´ó¤»¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´Ñ¸÷ÌÜÅª¤Ç¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤Ë¾è¼Ö¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢EXE¤òÈò¤±¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤ë¡£MSE¤ÏÅìµþ¥á¥È¥íÀéÂåÅÄÀþ¤ÈÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃÏ²¼Å´¤Îµ¬³Ê¤Ë½à¤¸¤¿¼ÖÎ¾¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£GSE¤Ï´Ñ¸÷ÍøÍÑ¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÅ¸Ë¾¼Ö¤òÀß¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÄÌ¶Ð¼ûÍ×¤Ë¤â±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÆü¾ïÀ¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤ò°·¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÆëÀ÷¤ß¤Ë¤¯¤¤¡û¡û·Á¤È¤¤¤¦¸Æ¾Î¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
°úÂà¤·¤¿Çò¤¤¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤Î¸å·Ñ
¡¡°ã¤¤¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¤Î¤ËÊØÍø¤ÊÉ½µ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼ÖÎ¾¤ò¿ô»ú¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤È¶½Ì£´Ø¿´¤ò°ú¤¤Ë¤¯¤¤¡£´ÇÈÄÆÃµÞ¤Ç¤â¤¢¤ë¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤ò¹¤¯¼þÃÎ¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÍøÍÑ¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¡¢¾®ÅÄµÞ¤Ï¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤ËEXE¤äMSE¡¢GSE¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤ò¤Ä¤±¡¢¿Æ¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢80000·Á¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê°¦¾Î¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©
¡Ö¿·¤·¤¤¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤Ï70000·Á¤Î¼¡¤È¤Ê¤ë¼ÖÎ¾¤Ç¤¹¤Î¤Ç80000·Á¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ÀEXE¤äMSE¡¢GSE¤È¤¤¤Ã¤¿°¦¾Î¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Â¿¤¯¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤¬¡ûSE
¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏSuperExepress¤ÎÎ¬¤Ç¤¹¡£80000·Á¤Ï¡ûSE¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤âÌ¤Äê¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢°¦¾Î¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÒÆâ¤Ç¸øÊç¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÁªÄê²áÄø¤â´Þ¤á¤Æ¾ÜºÙ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¹ÊóÉô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤À¡£
¡¡¾®ÅÄµÞ¤¬¿··¿¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤ò³«È¯¡¦ÅÐ¾ì¤µ¤»¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢30000·ÁEXE¤¬1996Ç¯¤«¤é±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¡¢2026Ç¯¤Ç30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£EXE ¤Ï2017Ç¯¤«¤éEXE¦Á¤Ø¤È¥×¥Á¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÏ·µà²½¤Ë¤Ï¹³¤¨¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢80000·Á¤ÏEXE¤òÃÖ¤´¹¤¨¤ë°Õ¿Þ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¿··¿¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤ÏEXE¤òÂåÂØ¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤ËEXE¤¬°úÂà¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¡£¿··¿¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤ÈEXE¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡½çÈÖ¤ò¤ß¤ë¤ÈEXE¤ÎÃÖ¤´¹¤¨¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤¿¿··¿¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤À¤¬¡¢¾®ÅÄµÞ¤Ï¡¢¿·¤·¤¯ÅêÆþÍ½Äê¤Î80000·Á¤ò·ÏÅý¤È¤·¤Æ¤ÏVSE¤Î¸å·Ñ¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Çò¤¤¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿VSE¤Ï¡¢2005Ç¯¤Ë¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤ÎÉü¸¢¤ò·Ç¤²¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¼ÖÎ¾¤À¡£¤Ò¤È¤ÄÁ°¤Î¿··¿¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤Ë¤¢¤¿¤ëEXE¤Ï¡¢¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤¬¥¦¥ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Å¸Ë¾¼Ö¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖEXE¤Ï¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤Þ¤Ç¹óÉ¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤â¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤é¤·¤µ¤òµá¤á¤ë»×¤¤¤¬º¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¾®ÅÄµÞ¤ÏÀèÁÄÊÖ¤ê¤Î¤è¤¦¤ËVSE¤ò³«È¯¤·¤¿¡£
¡¡VSE¤Ç¤Ï¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤ëÅ¸Ë¾¼Ö¤¬Éü³è¤·¡¢¤µ¤é¤ËÇò¤¤¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÎ®Àþ·Á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤ÎÅÁÅý¿§¤Ç¤¢¤ë¥Ð¡¼¥ß¥ê¥ª¥ó¥ª¥ì¥ó¥¸¤ò¥é¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤ËºÎÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥»¥ó¥¹¤¬¿Íµ¤¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢VSE¤ÏÆÈÆÃ¤Ê¹½Â¤¤æ¤¨¤Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿ÍýÍ³¤«¤é¡¢Áá¡¹¤Ë°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£ÀèÂå¤ÎEXE¤¬°úÂà¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢2022Ç¯3·î¤ËÄê´ü±¿¹Ô¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£°Ê¹ß¤ÏÎ×»þÎó¼Ö¤È¤·¤ÆÁö¤Ã¤¿¤¬¡¢2023Ç¯12·î¤Ë¤Ï´°Á´¤Ë°úÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡¢¾®ÅÄµÞ¤¬80000·Á¤òVSE¤Î¸å·Ñ¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Áá¤¹¤®¤ë°úÂà¤òÀË¤·¤àÀ¼¤¬Â¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤òµâ¤à·Á¤ÇVSE¤Î¸å·Ñ¤È¤Ê¤ë¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇVSEºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ´Æ»¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¤Ï¢ÀÜÂæ¼Ö¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
Ï¢ÀÜÂæ¼Ö¤«¤é¥Ü¥®¡¼Âæ¼Ö¤Ø
¡¡Å´Æ»¼ÖÎ¾¤Ï¼ÖÂÎ¤Î²¼¤ËÂæ¼Ö¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁõÃÖ¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂæ¼Ö¤Î¹½Â¤¤Ë¤ÏÂç¤¤¯¥Ü¥®¡¼¼Ö¤ÈÏ¢ÀÜÂæ¼Ö¤Î2¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ê¡¢VSE¤ÏÏ¢ÀÜÂæ¼Ö¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£80000·Á¤Ï¥Ü¥®¡¼Âæ¼Ö¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤ÇVSE¤È¤ÏÂæ¼Ö¤Î¹½Â¤¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£
¡¡¤«¤Ê¤ê¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤ÊÁê°ãÅÀ¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¤¬¡¢2¤Ä¤Î¼ÖÂÎ¤Ç1¤Ä¤ÎÂæ¼Ö¤ò¶¦Í¤¹¤ëÏ¢ÀÜÂæ¼Ö¤È¡¢1¤Ä¤Î¼ÖÂÎ¤ËÊ£¿ô¤ÎÂæ¼Ö¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥®¡¼Âæ¼Ö¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¥Ü¥®¡¼¼Ö¤Ç¤Ï¡¢¹½Â¤°Ê³°¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Áö¹Ô¤¹¤ëºÝ¤ËÈ¯¤»¤é¤ì¤ë¡Ö¥¬¥¿¥ó¥´¥È¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ç¥¤¥ó¥È²»¤¬°Û¤Ê¤Ã¤ÆÊ¹¤³¤¨¤ë¤³¤È¤ä¿¶Æ°¤Î¾¯¤Ê¤µ¤Ê¤É¡¢¾èµÒ¤Î²÷Å¬À¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£
¡¡VSE¤¬Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤ä¾®ÅÄµÞ¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿ÍýÍ³¤â¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤À¤È¤µ¤ì¤ëÏ¢ÀÜÂæ¼Ö¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡£¤³¤ì¤«¤éÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¿··¿¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤Ï¥Ü¥®¡¼¼Ö¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤¬¡¢Çò¤¤¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼VSE¤ÏÏ¢ÀÜÂæ¼Ö¤Î¼ÖÎ¾¤À¤Ã¤¿¡£¹½Â¤¾å¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼VSE ¤Î¸å·Ñ¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡Ö¿··¿¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤òVSE ¤Î¸å·Ñ¤Èëð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢EXE¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Å¸Ë¾¼Ö¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥Ü¥®¡¼¼Ö¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ï¢ÀÜÂæ¼Ö¤Î¼ÖÎ¾¤è¤ê¤â°ìÎ¾¤ËºÂÀÊ¤òÂ¿¤¯³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤äµ»½Ñ³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ü¥®¡¼¼Ö¤Ç¤â¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÍýÍ³¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡VSE°ìÊÔÀ®¤ÎºÂÀÊÄê°÷¤¬358Ì¾¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ü¥®¡¼¼Ö¤òºÎÍÑ¤·¤¿GSE°ìÊÔÀ®¤ÎºÂÀÊÄê°÷¤Ï400¿Í¡£°ìÊÔÀ®¤ÇÌó50¿Í¤Îº¹¤ÏÍ¢Á÷¸úÎ¨¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÂç¤¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥Û¡¼¥à¥É¥¢¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¥É¥¢¤Î°ÌÃÖ¤òÂ·¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡£¸½Ìò¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤È¤·¤ÆÁö¤ëMSE¤äGSE¤Ï¡¢¥Ü¥®¡¼¼Ö¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·¿··¿¤ËÏ¢ÀÜÂæ¼Ö¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¥É¥¢¤Î°ÌÃÖ¤¬¥º¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤â´ª°Æ¤µ¤ì¤Æ¡¢80000·Á¤â¥Ü¥®¡¼¼Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Âæ¼Ö¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤æ¤¨¤Ç¡¢¥é¥¤¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤¬¥¦¥ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿"Áö¤ëµÊÃã¼¼"¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÁö¤ëµÊÃã¼¼¡×¤Ø¤Î´üÂÔ
¡¡¿·´´Àþ¤äÆÃµÞÎó¼Ö¤Ê¤É¤Ç¤â¥ï¥´¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ë°û¿©Êª¤ÎÈÎÇä¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤Î¼ÖÆâ¤Ç¤ÏÞ»¤ì¤¿¤Æ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¥°¥é¥¹¤ÇÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ê¤É¤Î·Ú¿©¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥«¥Õ¥§¤ËÅù¤·¤¤°û¿©¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¥Ã¥Á¤Êµ¤Ê¬¤ÇÅ´Æ»Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¾å¼Á¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤¿"Áö¤ëµÊÃã¼¼"¤Ë¤Ïº¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·ÐºÑ¸úÎ¨Åª¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡£»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤â¤¢¤ê¡¢¾®ÅÄµÞ¤Ï2016Ç¯¤Ë"Áö¤ëµÊÃã¼¼"¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¤½¤ÎÉü³è¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¿··¿¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤Ç¡ÉÁö¤ëµÊÃã¼¼¡É¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸½ºß¤Ï¸¡Æ¤Ãæ¤È¤·¤«¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¿··¿¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÉÔ³ÎÄêÍ×ÁÇ¤ÏÂ¿¤¤¡£¿··¿¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤¬±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤Þ¤Ç2Ç¯°Ê¾å¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÃÊ³¬Åª¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¿·¤·¤¤¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤¬È¢º¬Ï©¤ò¶î¤±È´¤±¤ë»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£