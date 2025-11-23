¡Ô·§¤ÈÀï¤Ã¤¿½©ÅÄ¸¤¤ÎÁÔÀä¤ÊÆ®¤¤¡Õ¡Ö°¦¸¤¤¬ÇØÃæ¤«¤é¥À¥é¥À¥é¤ÈÎ®·ì¡Ä¡×»ô¤¤¼ç¤¬¸ì¤ë¶ÛÇ÷¤Î½Ö´Ö¡ÖÈâ¤ò³«¤±¤ë¤È¥¯¥Þ¤¬1ÉÃ¤Ç¤³¤Á¤é¤ËÈô¤Ó¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡ÖÉßÃÏ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¹õ¤º¤ó¤À·ì¤¬¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤è¤ê¤â2²ó¤ê¤ÏÂç¤¤¤¥¯¥Þ¤ÈÀï¤Ã¤¿°¦¸¤¤Ï¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦ÍÍ»Ò¤Ç¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤³¤½åºÎï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÇØÃæ¤ËÄÞ¤¬»É¤µ¤Ã¤Æ·ê¤¬¶õ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤·ì¤¬¥À¥é¥À¥é½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Âç»ö¤Ë»ê¤é¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡Ú¸½¾ì¼Ì¿¿¡Û¡Ò½©ÅÄ¸¤¡¦¥Æ¥Ä¤È¥¯¥Þ¤Î»àÆ®¡Ó¼«Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¹õ¤º¤ó¤À·ìÈôË÷¤¬º£¤â¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÈô¤Ó»¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡ÅìËÌÃÏÊý¤òÃæ¿´¤Ë³ÆÃÏ¤Ç¥¯¥Þ¤¬Ï¢ÆüÌÜ·â¤µ¤ì¡¢Èï³²¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¶á¤¯¤Ë¤Ï»³¤ä¿¹¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¯¥ÞÈï³²¤Ï¼«Ê¬¤È¤Ï±ï¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ëµÜ¾ë¸©·ª¸¶»Ô¤Ë½»¤à¹â¶¶¸÷ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¡£½©ÅÄ¸¤¤ÈÊë¤é¤¹¹â¶¶¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Ë¥¯¥Þ¤¬¸½¤ì¤¿¶ÛÇ÷¤Î1Æü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
¡¡10·î19Æü¿¼Ìë¡¢´ä¼ê¸©·ª¸¶»Ô¤Î¼«Âð¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÌ¼¤È°ì½ï¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¡£¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¥¯¥ÞÈï³²¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌ¼¤¬¡Ø¥Æ¥Ä¤ÎÌÄ¤À¼¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡Ù¤È»ä¤Ë¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£³Î¤«¤Ë¡¢³°¤Ç¥Æ¥Ä¤¬ËÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥ï¥ó¥ï¥ó¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌÄ¤À¼¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¿¤«¤Ë¹¶·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ø¥¥ã¥ó¥¥ã¥ó¡Ù¤È¸À¤¦ÌÄ¤À¼¤âº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¸ò¸ß¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÌÄ¤À¼¤Ïº£¤Þ¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡¢¤È¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
"¥Æ¥Ä"¤Ï½©ÅÄ¸¤¤ÎÃæ¤Ç¤â´õ¾¯²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¸×ÌÓ¡×¤È¤¤¤¦ÉÊ¼ï¤Ç¡¢ËÜÌ¾¤ÏÅ´±À¡Ê¤Æ¤Ä¤¯¤â¡Ë¤È¤¤¤¦¡£ÂÎ¹â¤Ï70¥»¥ó¥Á°Ê¾å¡¢ÂÎ½Å¤Ï43¥¥í¤È·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢¸½ºß6ºÐ¤À¡£¡Ö²È·Ï¿Þ¡×¤â¤¢¤ëÍ³½ïÀµ¤·¤¤·ìÅý¤Ç¡¢ÃÎ¿Í¤Î¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤«¤é¡Ö½©ÅÄ¸¤¤ò¹¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¡¢¹â¶¶²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ2ÂåÌÜ¤Î½©ÅÄ¸¤¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½éÂÐÌÌ¤Îµ¼Ô¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥Æ¥Ä¤ÏÈó¾ï¤ËÀÅ¤«¤Ç²º¤ä¤«¤À¡£¼«Ê¬¤è¤ê¼å¤¤Áê¼ê¤Ë¤Ï¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÀäÂÐ²¦¼Ô¡×¤ÎÉ÷³Ê¤¹¤é´¶¤¸¤ë¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤ÐÂ¾¤Î¸¤¤ËËÊ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤Î¸¤¤Ã¤ÆËÊ¤¨ÊÖ¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¥Æ¥Ä¤Ïº¬¤Ã¤«¤é¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤½¤ó¤Ê¤ËËÊ¤¨¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤»²¶¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ´é¤ò¤·¤Æ¡¢¶¯¤µ¤ò¤Ò¤±¤é¤«¤¹¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢ËÊ¤¨ÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¶á½ê¤Ç¥¿¥Ì¥¤ËÉ¡¤ò°ú¤Ã¤«¤«¤ì¤Æ¤âÂÐ¹³¤·¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë²º¤ä¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¥¯¥Þ¤ÈÆ®¤¦¤Þ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Î¤È¤³¤í¤Ï¶¯¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÌµ°Ç¤ËËÊ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤²º¤ä¤«¤Ê¥Æ¥Ä¤¬¡¢19Æü23»þ50Ê¬¤´¤í¤ËÈáÌÄ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤ÏÌ¼¤È³°¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¤È¸¼´Ø¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö2¿Í¤Ç¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£ÂÎ¹â¤Ï1¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Æ¥Ä¤è¤ê2²ó¤ê¤¯¤é¤¤Âç¤¤¤¥¯¥Þ¤¬¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ï¤â¤¦¡¢»Í¤Ä¤óÇç¤¤¤ÇÁö¤ê¤Ê¤¬¤éÀª¤¤¤è¤¯¤³¤Á¤é¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ¥¯¥Þ¤¬Íè¤ë¤Þ¤Ç1ÉÃ¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤È¤Ë¤«¤¯µÞ¤¤¤ÇÈâ¤òÊÄ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¢¤Î¸þ¤³¤¦¤«¤é¥¯¥Þ¤¬ÂÎ½Å¤Î°µ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¥ä¥Ð¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÌ¼¤Ë¡¢¿²¤Æ¤¤¤ëºÊ¤òµ¯¤³¤·¤Æ·Ù»¡¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é5ÉÃ¸å¤°¤é¤¤¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥Æ¥Ä¤¬¥¥ã¥ó¥¥ã¥ó¤È³°¤«¤éÌÄ¤¯¤Î¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÂç»ö¤Ê²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥Ä¤ò¥¯¥Þ¤«¤é¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×
¡¡¤½¤¦°Õ¤ò·è¤·¤Æ¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï³°¤Ø½Ð¤¿¡£
¡Ö¿´ÇÛ¤Ç¡Ø¥Æ¥Ä¡ª¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¥Æ¥Ä¤¬¤³¤Ã¤Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¡£·ì¤ò¥À¥é¥À¥é¤ÈÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ò¤È¤Þ¤ºÀ¸Â¸¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤·¤«¤·¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Æ¥Ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¯¥Þ¤â²£ÍÉ¤ì¤·¤Ê¤¬¤é¹â¶¶¤µ¤ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡°¦¸¤¤ò¶ì¤·¤á¤¿¥¯¥Þ¤ò¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÏÃ¤«¤é¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Î¶²¤í¤·¤µ¤¬¥Ò¥·¥Ò¥·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¨¡¨¡¡£
