¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¤ò·è¤á¤ë¥³¥Ä3Áª¡ª¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö¥é¥¤¥ó¤ò½Ð¤¹¡×´¶³Ð¤È¤Ï¡©
¥°¥êー¥ó¤Î³°¤«¤é¥«¥Ã¥×¥¤¥ó¤µ¤»¤ë¡È¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¡É¤Ï¡¢¶öÁ³¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¾ò·ï¼¡Âè¤Ç¤¹¤¬ÁÀ¤Ã¤ÆÂÇ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤·¡¢Æþ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Ù¥¿¥Ô¥ó¤Ë¤Ä¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÌîÃçÌÐ¥×¥í¡£
ÁÀ¤¦¤Ë¤Ï3¤Ä¤Î¾ò·ï¤¢¤ê¡¢Æþ¤ì¤Ë¹Ô¤¯ÂÇ¤ÁÊý¤Ï¤¤Á¤ó¤È´ó¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤½¤¦¤À¡ª
¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¡¢·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤³¤Ï¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¤ò·è¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¤è¡ª
¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¤ò·è¤á¤ë¥³¥Ä 01¡¡¹¶¤á¤Îµ¤»ý¤Á¤È¶¯¤á¤Îµå¶Ú¤Ç´ó¤»¤ë¡ª¡¡ÀäÂÐ¤Ë¥·¥çー¥È¤µ¤»¤Ê¤¤
¥Üー¥ë¤ò¥«¥Ã¥×¥¤¥ó¤¹¤ë¥é¥¤¥ó¤Ë¾è¤»¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤¯Å¾¤¬¤»¤ëÄã¤¤ÃÆÆ»¤ÇÁÀ¤¦
¤Ê¤ë¤Ù¤¯Äã¤¤µå¤ÇÅ¾¤¬¤·¤¿¤¤¡£¥Ô¥ó¤¬¶á¤¤¾õ¶·¤Ç¤â¥¯¥é¥Ö¤ÏSW¤è¤ê¤âAW¤¬¥ª¥¹¥¹¥á
¾®¤µ¤á¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÃ»¤¯»ý¤Ä
¥Ô¥ó¤Þ¤ÇÉ¬¤ºÆÏ¤«¤»¤ë
¥Ô¥ó¤ËÆÏ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¥«¥Ã¥×¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö³°¤¹¤Ê¤é±ü¡×¤È·è¤á¤ÆÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö
ÁÀ¤¤¤Ï¥Ô¥ó¤Þ¤Ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ô¥ó¤Î±ü¡ª
Á°¤Î¥Úー¥¸¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿£³¤Ä¤Î¾ò·ï¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢É¬¤º¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¤òÁÀ¤Ã¤Æ´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¥«¥Ã¥×¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥Üー¥ë¤Îµ°À×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡ÖÉÔ³ÎÄêÍ×ÁÇ¤¬¤Ê¤¯¡¢·×»»ÄÌ¤ê¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥°¥êー¥ó¥¨¥Ã¥¸¶á¤¯¤«¤é¤ÎÃ»¤¤µ÷Î¥¤Ç¡¢¥°¥êー¥ó¤Î·¹¼Ð¤¬¤¢¤Þ¤ê¤¤Ä¤¯¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Ð¥¦¥ó¥É¤µ¤»¤ë¥¨¥ê¥¢¤¬Ê¿¤é¤«¡¢¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ä¤ä¾å¤ê¤Î¥é¥¤¥ó¤Ê¤éºÇ¹â¡£Íî¤Á¤Æ¤«¤éÅ¾¤¬¤ë¥Üー¥ë¤¬¶Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¥Ô¥ó¤òÄ¾ÀþÅª¤ËÁÀ¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬ÌÀ³Î¤ËÉâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥ó¤Þ¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤±¤ì¤ÐÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¥·¥çー¥È¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¥Ô¥ó¤ò50¥»¥ó¥Á¤Ï¥ªー¥Ðー¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¶¯¤á¤Îµ÷Î¥´¶¤ÇÁÀ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÈÖ¼ê¤Ï¥é¥¤¥ó¤Ë¾è¤»¤ÆÄ¹¤¯Å¾¤¬¤»¤ë£Ð£×¤ä£¹ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤¬ºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¥°¥êー¥ó¤Ë¥¥ã¥êー¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¥Üー¥ë¤ò¾¯¤·¹â¤¯¾å¤²¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢£Ó£×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯£Á£×¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¥í¥Õ¥È¤¬Î©¤Ä¤Ö¤ó¡¢¥Üー¥ë¤¬¶¯¤¯½Ð¤ë¤Î¤Ç¥«¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÆÏ¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£µ¤»ý¤Á¤â¡ÖÆþ¤ì¤ë¤¾¡ª¡×¤È¤¤¤¦¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤Ç¥È¥é¥¤¡£¥·¥çー¥È¤ÏÀäÂÐ¤Ë£Î£Ç¤Ç¤¹¡£
¥Üー¥ë¤Î¥é¥¤¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¤ò·è¤á¤ë¥³¥Ä 02¡¡¥Õ¥©¥íー¤òÄã¤¯½Ð¤»¤Ð¥é¥¤¥ó¤Ë¾è¤»¤ä¤¹¤¤¡ª
¥Ø¥Ã¥É¤òÄã¤¯Æ°¤«¤·¤Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡£¥Õ¥©¥íー¤òÄã¤¯½Ð¤¹¤È¡Ö¥é¥¤¥ó½Ð¤·¡×¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¥é¥¤¥ó¤ò½Ð¤¹¡×´¶³Ð¤¬É¬Í×¡ª
¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¤ò·è¤á¤ëµå¶Ú¤Ï¡¢Å¾¤¬¤·¤¬¤â¤Ã¤È¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Üー¥ë¤Ï¹â¤¤µå¤Ç¾å¤«¤éÍî²¼¤¹¤ë¤Û¤ÉÍî¤È¤·¤É¤³¤í¤Î·¹¼Ð¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÊý¸þ¤ËÄ·¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Äã¤¤µå¤Ê¤é·×»»¤É¤ª¤ê¤ÎÊý¸þ¤ËÄ·¤Í¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ê¿¤é¤Ê¥¨¥ê¥¢¤òÍî¤È¤·¤É¤³¤í¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¥Á¥Ã¥×¥¤¥óÀ®¸ù¤Î¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥êー¤·¤¿¤¢¤È¤ÏÄ¹¤¯Å¾¤¬¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¤Ë¾è¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Õ¥©¥íー¤òÄã¤¯½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¯¥é¥Ö¤ò¾å¤«¤é±Ô³Ñ¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¡¢²¼¤«¤é¤·¤ã¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¡£´Ë¤ä¤«¤ÊÆþ¼Í³Ñ¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ò¿¶¤ê²¼¤í¤·¡¢¥Üー¥ë¤ò¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤¢¤È¤âÄã¤¯¿¶¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¢¥É¥ì¥¹¤ä¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤¢¤Þ¤êÊ£»¨¤Ë¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢¥Ñ¥Ã¥È¤Î¥¹¥È¥íー¥¯¤Î±äÄ¹¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¿¶¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£¼ê¼ó¤ò¸ÇÄê¤·¡¢¿¶¤ê»Ò´¶³Ð¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥·¥çー¥È¥¢¥¤¥¢¥ó¤ä¥¦¥¨¥Ã¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¥Ñ¥¿ー¤Î¥¤¥áー¥¸¡£µÞ²ÃÂ®¤»¤º¤Ë°ìÄê¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¿¶¤êÂ³¤±¤ë¡£
¡È¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó´¶³Ð¡É¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¥ï¥ó¥Ô¥ó·÷Æâ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ë¡ª
¥Ô¥ó¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤¬15¥äー¥É°Ê¾å
¥Ô¥ó¤Þ¤Ç¤¬±ó¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¤Î³ÎÎ¨¤¬²¼¤¬¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥·¥ç¥Ã¥ÈÁ°¤Î³ÎÇ§ºî¶È¤Ï¡Ö¥Á¥Ã¥×¥¤¥óÁÀ¤¤¡×¤Î¤È¤¤ÈÆ±¤¸¡£
¥é¥¤¤ä¥Ô¥ó¤È¥Üー¥ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Î·¹¼Ð¤ò¤¤Á¤ó¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ï¥ó¥Ô¥ó°ÊÆâ¤Ë´ó¤»¤ë³ÎÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¹â¤¯¾å¤²¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
¥Ð¥ó¥«ー±Û¤¨¤Ê¤É¥Üー¥ë¤ò¹â¤¯¾å¤²¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢ÃÆÆ»¤ò¥¤¥áー¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£
¹â¤¯¾å¤²¤ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ð¤«¤ê¤Ë°Õ¼±¤¬¤¤¤¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¹â¤µ¤Ç¤É¤³¤ËÍî¤È¤¹¤«¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥¤¥áー¥¸¤¹¤ë¤ÈÀ®¸ù¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¤Ä¤Í¤Ë¥Á¥Ã¥×¥¤¥óÁÀ¤¤¤Î¥ëー¥Æ¥£¥ó¤Ç¾õ¶·¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¥Ô¥ó¤Þ¤Ç¤¬15¥äー¥É°Ê¾å¤Î±ó¤¤µ÷Î¥¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¥ï¥ó¥Ô¥ó·÷Æâ¤Ë´ó¤»¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÇ¤Ä¤Þ¤Ç¤Î¥ëー¥Æ¥£¥ó¤Ï¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¤òÁÀ¤¦¤È¤¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¤äÍî¤È¤·¤É¤³¤í¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¡¢´ó¤ëµå¶Ú¤òÁªÂò¡£´ó¤»¤ëÈÏ°Ï¤Ï¥ï¥ó¥Ô¥ó¤¯¤é¤¤¤È¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾õ¶·¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÏÆþÇ°¤Ë¡£¥Üー¥ë¤¬¥Ô¥ó¤Þ¤ÇÈô¤ó¤Ç¡¢»ß¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Îµå¶Ú¤òÌÀ³Î¤Ë¥¤¥áー¥¸¤¹¤ë¤È¡¢´ó¤»¥ï¥ó¤Î³ÎÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¤òÁÀ¤¦¤È¤¤Ï¥Ô¥ó¤Î±ü¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥ì¥Ã¥¹¥ó¡áÌîÃçÌÐ
¡ü¤Î¤Ê¤«¡¦¤·¤²¤ë¡¿1970Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£92Ç¯¥×¥íÅ¾¸þ¡£2010Ç¯¤Ë´ØÀ¾¥ªー¥×¥ó¤Ç¥Ä¥¢ー½éÍ¥¾¡¡£º£Ç¯10·î¤Ë50ºÐ¤ò·Þ¤¨¡¢¥·¥Ë¥¢¥Ä¥¢ー¥Ç¥Ó¥åー¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¹ª¼Ô¡£²£ÉÍCC½êÂ°
¹½À®¡á»°Âå ¿ò
¼Ì¿¿¡á¹â¶¶½ß»Ê
¶¨ÎÏ¡á²£ÉÍ¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö