¡¡CSÊüÁ÷¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡×¤Î¡Ö¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤äYouTube¤Î½Ð±é¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¸ÓÅÄºÌ²ñ¡Ê34¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ô¥¶¤ò¡È¥Ñ¥¯¥Ã¤È¡É¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£

¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤³¤³¤Î¤È¤³¤í¥Ô¥¶¿©¤Ù¤¿¤¤Íß¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£

¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö#pizza¡×¤Èµ­¤·¤Æ¡¢¥Ô¥¶¤ò¡È¥Ñ¥¯¥Ã¤È¡É¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£

¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¤¤¤¤¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¡×¡ÖÈþÌ£¤½¤¦¡Á¡×¡Ö¥Û¥ì¥Ü¥ì¤¹¤ë¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£