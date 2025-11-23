¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Ë¾®¤µ¤Ê¥·¥ß¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡Ö¥Þ¥ë¥«¥á¥à¥·¡ª¡©¡×¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¡Ö¾®¤µ¤¤¤±¤ì¤É½¤¤¡×¥«¥á¥à¥·¡Ö¤½¤ÎÀ¸ÂÖ¤Ï¡©¡×¡ÚÁ°ÊÔ¡Û
´¨¤¯¤Ê¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÀ¸¤Êª¤ÏÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤¦¤Á¤Î¼þ¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë·ù¤ï¤ì¼Ô¤Î¥«¥á¥à¥·¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
½©¤«¤é½éÅß¤Ë¤«¤±¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÁý¤¹¾®·¿¤Î¥«¥á¥à¥·¡£±óÌÜ¤Ë¤ÏÈ¾µå·¿¤Î¾®¤µ¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¤Ñ¤Ã¤È¸«¤Ç¤Ï¥«¥á¥à¥·¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡¢¿È¶á¤Ê¥«¥á¥à¥·¡É¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Ë¤³¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê¥·¥ß¤Î»¶¤é¤Ð¤ê¤ò¤ß¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¥«¥á¥à¥·¤¬Æ§¤Þ¤ì¤¿À×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥¿¥¤¥ä¤Î¹Â¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡Ä¾®·¿¥«¥á¥à¥·¤¬´ó¤ê½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡£
¤³¤Î¥«¥á¥à¥·¤ÎÀµÂÎ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³²Ãî¤Ë¾Ü¤·¤¤ÅìÍÎ»º¶È¤ÎÂçÌîÎµÆÁ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
°Õ³°¤È¿È¶á¤Ë¤¤¤ë¾®¤µ¤Ê¥«¥á¥à¥·¤ÎÀµÂÎ¤Ï
¨¡¨¡¤³¤Î¾®¤µ¤Ê¥«¥á¥à¥·¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÊÅìÍÎ»º¶È¡¡ÂçÌîÎµÆÁ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤Î¥«¥á¥à¥·¤ÎÌ¾Á°¤Ï¥Þ¥ë¥«¥á¥à¥·¡¢ÂÎÄ¹5mmÁ°¸å¤Ç¡¢´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥Éー¥à·¿¤ÎÎØ³Ô¤ò¤â¤Á¡¢ÎÐ¤òÂÓ¤Ó¤¿³¥¿§¤Î¤Ö¤ÁÌÏÍÍ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£°ìÉ¤¤À¤È¤½¤ó¤Ê¤ËÌÜÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤³¤Î»þ´ü¤è¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Ò¤È¤Þ¤È¤á¤Ç¥Þ¥ë¥«¥á¥à¥·¡¢¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Þ¥ë¥«¥á¥à¥·²Ê¤È¤¤¤¦Ãç´Ö¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï½½¿ô¼ï¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ºÇ¤â¤è¤¯¤ª¤¦¤Á¤ÇÁø¶ø¤¹¤ë¼ï¤Ï¤Û¤Ü¤³¤Î¥Þ¥ë¥«¥á¥à¥·²Ê¤ÎÃæ¤Î¥Þ¥ë¥«¥á¥à¥·¡¢¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ê£±¼ïÎà¤È¹Í¤¨¤Æº¹¤·»Ù¤¨¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¾®¤µ¤¤¤±¤ì¤É ¤È¤Ã¤Æ¤â½¤¤
¨¡¨¡¾®¤µ¤¤¤±¤ì¤É¡¢½¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â½¤¤¥«¥á¥à¥·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¼ïÎà¤¬¤¢¤Ã¤Æ¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Þ¥ë¥«¥á¥à¥·¤ÏÆÃÄ§¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼±ÊÌ¤ÏÈæ³ÓÅªÍÆ°×¤Ç¡¢°ìÅÙ¸«¤¿¤é¤¹¤°¤Ë³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤¼ïÎà¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»þ´ü¤ª¤¦¤Á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤Î¥Þ¥ë¥«¥á¥à¥·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏÈà¤é¤ÎÀ¸ÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥à¥·Îà¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÀ®Ãî±ÛÅß¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥ë¥«¥á¥à¥·¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤³¤Î»þ´ü¤è¤¯¤ª¤¦¤Á¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀöÂõÊª¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤ê¡¢µ¤¤Å¤«¤º³°¤ÇÆ§¤ß¤Ä¤Ö¤·¤Æ¸¼´Ø¼þ¤ê¤¬·ù¤Ê½¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤äÆé¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤Ë¤ª¤¤¤òÈ¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»ö·ï¤òµ¯¤³¤¹ÈÈ¿Í¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡×
¥Þ¥ë¥«¥á¥à¥·¤Î¥¨¥µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¿¢Êª¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÃí°Õ¤ò
¨¡¨¡Ìñ²ð¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£²¿¤ò¥¨¥µ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¥Þ¥ë¥«¥á¥à¥·¤Î¥¨¥µ¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÀ¸³¶¥Þ¥á²Ê¿¢Êª¤Î¤ß¤Ç¡¢¤½¤Î½Á¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤ÎÀ¸Â©°è¤äÈ¯À¸ÎÌ¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¥Þ¥á²Ê¿¢Êª¤ÎÊ¬ÉÛ¤äÀ¸°é¾õ¶·¤È¤Û¤Ü°ìÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤â¥¯¥º¡¢¥Õ¥¸¡¢¥ä¥Ö¥Ä¥ë¥¢¥º¥¡¢¥¢¥º¥¡¢¥µ¥µ¥²¡¢¥À¥¤¥º¡¢¥Ï¥®Îà¤Ê¤É¤¬Âç¹¥Êª¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥¯¥º¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¯¡¢¶áÇ¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÏÀîÉß¤äÆ»Ï©±è¤¤¤Î¥¯¥º·²Íî¤Ï¥Þ¥ë¥«¥á¥à¥·¤ÎÈË¿£´ðÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÕÎ¢¤Î½À¤é¤«¤¤ÁÈ¿¥¤ÏµÛ½Á¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÈË¿£¤Ë¤â¹¥ÅÔ¹ç¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥ë¥«¥á¥à¥·Å·¹ñ¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥á¥à¥·¤ÏÃí¼Í¿Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¥íー¾õ¤Î¸ý¤Ç¥Ö¥¹¥ê¤È¸ý¤òº¹¤·¹þ¤ó¤ÇµÛ½Á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î½ý¤ÏÇÀºîÊªÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥º¥¤ä¥À¥¤¥ºÎà¤Ç¤ÎÈ¯°éÁË³²¤äÈÃÆþ¤ê²Ì¼Â¤Ê¤É¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤µ¤Ï¾®¤µ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯È¯À¸¤¹¤ë¤ÈÎë¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ºîÊª¤Ç¤Ï·Ú»ë¤µ¤ì¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ç¤¹¡×
±ÛÅß¾ì½ê¤òÃµ¤·¤Þ¤ï¤ë»þ´ü¡¢Í×Ãí°Õ¤ò
¨¡¨¡¥Þ¥ë¥«¥á¥à¥·¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ¸ÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¥Þ¥ë¥«¥á¥à¥·¤Î°ìÀ¸¤Ï½Õ¤«¤é¡¢½Õ～½é²Æ¤Î»ºÍñ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤ó¥«¥á¥à¥·¤Ï¿¢Êª¤ÎÍÕÎ¢¤ËÀ°Á³¤È¤¤ì¤¤¤ËÍñ¤òÊÂ¤Ù¡¢¶¦À¸ºÙ¶Ý¤¬Æþ¤Ã¤¿¥«¥×¥»¥ë¤ò»Ä¤·¤Þ¤¹¡£ÍÄÃî¤ÏÕÛ²½¸å¤¹¤°¤Ë¤½¤ì¤òµÛ½Á¤·¤ÆºÙ¶Ý¤òÂÎÆâ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¤¹¤¯¤¹¤¯°é¤Á¤Þ¤¹¡£
½é²Æ～²Æ¤ÏÍÄÃî´ü¤Ç¤¹¡£ÍÄÃî¤ÏÀ®Ãî¤Û¤É´Ý¤¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë°ìÈÌÅª¤Ê¥«¥á¥à¥·¤ÎÍÄÃî·¿¤Ç¤¹¡£ÂÎÉ½¤Ï¤ä¤ä½À¤é¤«¤¯¡¢ÍÕÎ¢¤Ç·²¤ì¤Ë¤Ê¤êµÛ½Á¤·¤Þ¤¹¡£
ÍÄÃî´ü¤Ï´ó¼ç¿¢Êª¤«¤é¤Û¤ÜÎ¥¤ì¤º¡¢°ÜÆ°µ÷Î¥¤¬Ã»¤¤¤¿¤á¡¢¶á¤Å¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Û¤È¤ó¤ÉÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ½©¤ËÀ®Ãî¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ë¤ÏÆÍÁ³À®Ãî¤¬ÂçÎÌÈ¯À¸¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëµ¨Àá¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥ë¥«¥á¥à¥·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ¿¤¬¤±¤Î±ÛÅß¾ì½ê¤ÎÃµº÷¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡×
Ãç´Ö¤ò½¸¤á¤Æ±ÛÅß¤¹¤ë¡ª¡©¡¡³°µ¤²¹5¡î～10¡î¤¬ÀµÇ°¾ì
¨¡¨¡Åß¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î¤¤¤Þ¡¢Í×Ãí°Õ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Öµ¤²¹¤¬20¡î¤ò²¼²ó¤ê»Ï¤á¤ëº¢¤«¤é¡¢À®Ãî¤Ï±ÛÅß¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë°ÜÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»þ¡¢¸÷¤ä³°ÊÉ¤ÎÈ¿¼Í¡¢ÃÈµ¤¤ÎÎ®Æþ¤Ê¤É¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢·úÊª¼þÊÕ¤Ë½¸¤Þ¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÇò¤¤ÊÉ¡¢ÌÚ¤Î·ä´Ö¡¢¹õ¤¤¥¿¥¤¥ä¤Î·ä´Ö¤Ê¤É¡¢Ãë´Ö¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¾ì½ê¤òÆ°¤²ó¤ê¤Ê¤¬¤éÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¾ì½ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤È¥«¥á¥à¥·¤Î¤¦¤Ã¤¹¤é¤·¤¿¤Ë¤ª¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤ò½¸¤á¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ë¥«¥á¥à¥·¤Ï¤µ¤ß¤·¤¬¤ê²°¤Ê¤Î¤«¡¢Ãç´Ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤á¤Æ±ÛÅß¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤éÅß¡¢¥Þ¥ë¥«¥á¥à¥·¤ÏÀ®Ãî¤Ç±ÛÅß¤·¤Þ¤¹¡£³°µ¤²¹¤¬5～10¡î¤òÀÚ¤ë¤ÈÆ°¤¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç½Õ¤Þ¤Ç¤ª¤ä¤¹¤ß¡¢ÀÅ»ß¤·¤Þ¤¹¡×
¨¡¨¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£¡¢²È¤ä¿¦¾ì¤Ê¤É¤ò±ÛÅß¾ì½ê¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
ÂÐºöË¡¤Ï¡Ú¸åÊÔ¡Û¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»Âð¤ÎÊÉ¤Î¾®¤µ¤ÊÅÀ¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¥Þ¥ë¥«¥á¥à¥·¡ª¡©±ÛÅß¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡©ÀìÌç²È¤¬ÅÁ¼ø¡Ú¸åÊÔ¡Û