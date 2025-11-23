Çò¤¤ÊÉ¤Î¾®¤µ¤Ê¹õÅÀ¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡Ö¥Þ¥ë¥«¥á¥à¥·¡ª¡©¡×½¤¤¤ÇÃç´Ö¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤ëÌñ²ð¼Ô¡¡±ÛÅß¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡©ÀìÌç²È¤¬ÅÁ¼ø¡Ú¸åÊÔ¡Û
Çò¤¤ÊÉ¤Ë¾®¤µ¤ÊÅÀ¡Ä¤è¤¯¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¾®¤µ¤Ê¥«¥á¥à¥·¤Ç¤¹¡£
½©¤«¤é½éÅß¤Ë¤«¤±¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÁý¤¹¾®·¿¤Î¥«¥á¥à¥·¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡©
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÇò¤¤ÊÉ¤Î¾®¤µ¤Ê¹õÅÀ¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡Ö¥Þ¥ë¥«¥á¥à¥·¡ª¡©¡×½¤¤¤ÇÃç´Ö¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤ëÌñ²ð¼Ô¡¡±ÛÅß¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡©ÀìÌç²È¤¬ÅÁ¼ø¡Ú¸åÊÔ¡Û
°Õ³°¤È¿È¶á¤Ë¤¤¤ë¤³¤Î¾®·¿¥«¥á¥à¥·¤Ï¥Þ¥ë¥«¥á¥à¥·¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Åß¤Ë¤Ê¤ëÁ°¡¢½¤¤¤ÇÃç´Ö¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¡¢±ÛÅß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
±ÛÅß¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÂÐºöË¡¤ò¡¢³²Ãî¤Ë¾Ü¤·¤¤ÅìÍÎ»º¶È¤ÎÂçÌîÎµÆÁ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀäÂÐ¤Ë±ÛÅß¤µ¤»¤Ê¤¤¡¡Í×Ãí°Õ¤Ê¾ì½ê¤Ï¡©
¨¡¨¡¥Þ¥ë¥«¥á¥à¥·¤Ë±ÛÅß¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÊÅìÍÎ»º¶È¡¡ÂçÌîÎµÆÁ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö²°³°¤Î¤ï¤º¤«¤Ê·ä´Ö¡¢³°ÊÉ¤ÎÎ¢¡¢±«¤É¤¤¤Î´ðÉô¡¢¥µ¥Ã¥·¤Þ¤ï¤ê¡¢¼Ö¤Î¥É¥¢¥Ñ¥Ã¥¥ó¤Ê¤É¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢Äã²¹´Ä¶¤ÇÅß¤ò±Û¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¤¬¾®¤µ¤¤¤¿¤á¡¢Âç·¿¥«¥á¥à¥·¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¶¹¤¤·ä´Ö¤Ø¿¯Æþ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÁë¤Î¥µ¥Ã¥·¤äÅ·°æÎ¢¤Ê¤É¡¢ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë¾ì½ê¤Ç±ÛÅß¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢Åß¤Ç¤â¿²¤Ü¤±¤Æ²°Æâ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤¦¤Ã¤¹¤é³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥«¥á¥à¥·½¤Ë²È¤¬Êñ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ½Õ¤ò·Þ¤¨¡¢¼þ°Ï¤Îµ¤²¹¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤¦¤Á¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¡¢ºÆ¤Ó´ó¼ç¿¢Êª¤ØÌá¤êÈË¿£¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ø¤È°Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤¤¤«¤é¤Ë¤ª¤¤¤â¼å¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥ë¥«¥á¥à¥·¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤ÎÂÎ¤Ë»÷¹ç¤ï¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½Á£¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤Á¤ó¤È¥«¥á¥à¥·½¤òÊü½Ð¤·¤Þ¤¹¡×
Ä¾·Â2¥»¥ó¥Á¤Î¥·¥ß¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤éÍ×Ãí°Õ
¨¡¨¡½¤¤¤Ç¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÊÅìÍÎ»º¶È¡¡ÂçÌîÎµÆÁ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤Î»þ´ü¡¢¥«¥á¥à¥·¤È¤¤¤¨¤ÐÂç·¿¤Î¥¥Þ¥À¥é¥«¥á¥à¥·¡¢¥¯¥µ¥®¥«¥á¥à¥·¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥«¥á¥à¥·¤ä¥¢¥ª¥«¥á¥à¥·Îà¤Ê¤É¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Þ¥ë¥«¥á¥à¥·¤Ï°ìÉ¤¤º¤Ä¤Ï¾®¤µ¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤Ë¤ª¤¤¤ÏÉé¤±¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤·¤«¤â¿ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤½¤Î¤Ë¤ª¤¤¤â°ú¤±¤ò¼è¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°áÎà¤ä¼ÖÆâ¤ËÉÕÃå¤¹¤ë¤ÈÄ¹»þ´Ö¤Ë¤ª¤¤¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÆüÃæÃÈ¤«¤¤¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤ä¸¼´ØÀè¤ÇµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤òÆ§¤ß¤Ä¤Ö¤¹¤È·¤¤Ë¤Ë¤ª¤¤¤¬ÉÕ¤¡¢¸¼´ØÀè¤¬½¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ§¤ß¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤¿¥«¥á¥à¥·¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¤Ë¤ª¤¤¤òÈ¯¤¹¤ëÌý¤¸¤ß¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ±Õ¤¬Ä¾·Â2㎝¤¯¤é¤¤¤Î¥·¥ß¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥Þ¥ë¥«¥á¥à¥·¤Î¤Ë¤ª¤¤¤ÎÁÇ¤ÏÊ¬ÈçÎÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢´øÈ¯À¤¬¹â¤¯¾¯ÎÌ¤Ç¹¤¬¤ë¤È¤¤¤¦Ìñ²ð¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
½»ÂðÃÏ¤ÇµÞÁý¡¡¤É¤¦¤¹¤ë¡©
¨¡¨¡¥Þ¥ë¥«¥á¥à¥·¤Ë±ÛÅß¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÊÅìÍÎ»º¶È¡¡ÂçÌîÎµÆÁ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¤²¹Äã²¼¤ËÈ¼¤¤¡¢º«Ãî¤ÎÀ¸Â¸Î¨¤ÏÃø¤·¤¯²¼¤¬¤ë¤¿¤á¡¢À®Ãî¤¬ÃÈ¤«¤¤·ä´Ö¤òµá¤á¤Æ°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Î½»¤à·úÊª¤Ï¥Þ¥ë¥«¥á¥à¥·¤Îµá¤á¤ë¾ò·ï¤ò´°àú¤ËËþ¤¿¤·¤¿ÍýÁÛ¤Î½»¤Þ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ë¥«¥á¥à¥·¤ÏÂç·¿¥«¥á¥à¥·¤è¤ê¸÷¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤¬¶¯¤¤¸ÄÂÎ¤¬Â¿¤¯¡¢Ìë´Ö¤Î³°Åô¤ÏÈà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤ë¤ÇÅôÂæ¡£LED¤Ç¤âÍ¶°ú¤Ï¾¯¤·¼å¤Þ¤ë¤«¤Ê¡©ÄøÅÙ¤Ç¡¢´°Á´¤Ë¤ÏËÉ¤²¤Þ¤»¤ó¡£
Ãë´Ö¤ÏÇò¤¤ÊÉ¤¬ÂÀÍÛ¸÷¤òÈ¿¼Í¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¯¡¢µÕ¤Ë¹õ¤¤¤â¤Î¤Ï¸÷¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤Û¤ó¤Î¤êÃÈ¤«¤¤¤Î¤Ç¤ª¤¦¤Á¤Î¼þ¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Ìë¤Ï¤³¤Î¸÷¤ò¤â¤È¤ËÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤ª¤¦¤Á¤ÏÈà¤é¤¬¹¥¤à·ä´Ö¤À¤é¤±¡£¼Ö¤Î¥É¥¢¥Ñ¥Ã¥¥ó¡¢¥µ¥Ã¥·¡¢¥«ー¥Æ¥ó¥ìー¥ë¡¢´¹µ¤¸ý¤Ê¤É¡¢¡Ø¤¨¡¢¤½¤³¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¤¤¤¦·ä´Ö¤ËÀø¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÂÎ¾®¤µ¤¤¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãí¼Í¿Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¸ý´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤³¤³Àø¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¤¤¤¦Ãµº÷¹ÔÆ°¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÆþ¤ì¤½¤¦¤ÊÈùºÙ¤Ê·ä´Ö¤òÃµ¤·Åö¤Æ¤ë¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ±ü¤Ø¿Ê¤àÀ¼Á¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤É¤¦ËÉ¤°¡©
¨¡¨¡¤½¤ÎÀ¸ÂÖ¤òµÕ¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥ë¥«¥á¥à¥·¤òËÉ¤°¼êÎ©¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÊÅìÍÎ»º¶È¡¡ÂçÌîÎµÆÁ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤ª¤¦¤Á¤Ç¤Ç¤¤ëºÇ¤â¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¼êË¡¤Ë¹Ê¤Ã¤ÆÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤º¤Ï¤ª¤¦¤Á¤Î¼þ¤ê¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ãë´Ö¡¢Çò¤¤ÊÉ¤Ê¤É¤Ë¥Ý¥Ä¥ó¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ë¥«¥á¥à¥·¤¬¤¤¤¿¤é²«¿§¿®¹æ¤Ç¤¹¡×
¡ÖÅß±Û¤·¤µ¤»¤Ê¤¤ÂÐºö¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¤ª¤¦¤Á¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹À©¸Â¤Ç¤¹¡£Áë¤ä¥É¥¢¤Ê¤É¤Ï»þ¡¹³«¤±¤ë¤À¤±¤ÇÉ÷¤¬Î®¤ì¡¢¥«¥á¥à¥·¤Ï·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ»È¤ï¤Ê¤¤¥µ¥Ã¥·¤ä·ëÏªÈ´¤¤Î·ê¤Ê¤É¤ÏËÜ³ÊÅª¤ÊÅß¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç°ì»þÅª¤Ë·ä´Ö¥Æー¥×¤ÇºÉ¤°¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤äºÇ¶á¤Î°ì¸Í·ú¤Æ¤Ë¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë´¹µ¤¸ý¤Î¥á¥Ã¥·¥å¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ÎÅÀ¸¡¤È¸ò´¹¡¢ÅÀ¸¡¸ý¤ä²°º¬Î¢¤Î·ä´ÖÊä½¤¡¢³°ÊÉ¤ÈÁëÏÈ¤ÎÌÜÃÏ¤ÎÎô²½³ÎÇ§¤ÈÊä½¤¤Ê¤É¡¢³°¤ÈÃæ¤ò¤Ä¤Ê¤°¤ï¤º¤«¤Ê·ä´Ö¤ò¸«¤Æ¤ª¤¯¤Î¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥ë¥«¥á¥à¥·¤Ï·ä´Ö¤¬¿ômm¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¿¯Æþ²ÄÇ½¤Ç¡¢Âç¤¤Ê³«¸ýÉô¤è¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿·ä´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¸÷¡×¤âÂÐºö
¡ÊÅìÍÎ»º¶È¡¡ÂçÌîÎµÆÁ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¼¡¤Ë¸÷¡£Ìë¤Ë¤³¤¦¤³¤¦¤È¾È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸÷¤Ï¥«¥á¥à¥·¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÃÈ¤«¤¤Æ»¤·¤ë¤Ù¡£
¸ò´¹¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¿Í´¶¥»¥ó¥µー¾ÈÌÀ¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢»ç³°Àþ¤òÈ¯¤·¤Ê¤¤LED¤Î»ÈÍÑ¡¢³°Åô¤Î°ÌÃÖ¤ä³ÑÅÙ¤òÊÉ¤«¤é¤º¤é¤¹¡¢³°Åô°ÌÃÖ¤ò¹â¤¯¤¹¤ë¤ÈÍ¶°ú¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¸º¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤í¤½¤í¥«¥á¥à¥·¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¼êÃÙ¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¢Êª¤Î´ÉÍý¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ï¥Þ¥á²Ê¿¢Êª¡£¤ªÄí¤Ë¥¯¥º¤ä¥Õ¥¸¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÑòÄê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²È¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¥«¥á¥à¥·¤¬Êâ¤¤¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢ÑòÄê¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¤¹¡£¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡¢¤ª¤¦¤Á¤Þ¤ï¤ê¤ÎÁð¤â¸Ï¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¤·¤Ã¤«¤ê´ÉÍý¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
À¸³À¤ä¤ªÄí¤Ë¥Þ¥á²Ê¿¢Êª¤¬º®ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÉÕ¶á¤¬¥Þ¥ë¥«¥á¥à¥·¤Î°Â¿´¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê´ÉÍý¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¼¼Æâ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡©
¨¡¨¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¼¼Æâ¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤ÎºÇÅ¬²ó¼ýË¡¤Ï¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡©
¡ÊÅìÍÎ»º¶È¡¡ÂçÌîÎµÆÁ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö°ìÈÖ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¥ì¥·ー¥È¤ä¥³¥ÔーÍÑ»æ¤Ê¤É¤ò¥«¥á¥à¥·¤ÎÂ¤Î²¼¤Ë³ê¤ê¹þ¤Þ¤»¤Æ¡¢¤Î¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é³°¤Ë¥Ý¥¤¡ª¤Ç¤¹¡£
´·¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¸ý¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ò¤ç¤¤¤Ò¤ç¤¤½¦¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°ìËÜ¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òÀÚ¤Ã¤ÆÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ç¥«¥á¥à¥·²ó¼ý´ï¤òºî¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉÝ¤¤Êý¤Ï¡¢¥¬¥à¥Æー¥×¤ä¥»¥í¥Ï¥ó¥Æー¥×¤ÇÇØÃæ¤«¤é¤½¤Ã¤ÈÅ½¤ê¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤Õ¤ï¤Ã¤È²ó¼ý¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Æー¥×¤ËÅ½¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¼þ°Ï¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ó¤Ç³°¤Ë¼Î¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´Ö°ã¤Ã¤Æ¤â¤Ä¤Ö¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ä¤Ö¤¹¤È½¤¤ÂÎ±Õ¤¬À÷¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È
¡ÊÅìÍÎ»º¶È¡¡ÂçÌîÎµÆÁ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖµÕ¤Ë¤ª´«¤á¤Ç¤¤Ê¤¤ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥«¥á¥à¥·¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¥À¥á¤Ê£²¤Ä¤Î¤³¤È¡£
¤½¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤à¤³¤È¤ÈÁÝ½üµ¡¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Þ¥ë¥«¥á¥à¥·¤ÎÂÎ¤ÏÈ¾µå¾õ¡£»Ø¤Ç¤Ä¤Þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤È¥Ä¥ë¤Ã¤È³ê¤Ã¤Æ¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤¯¤¯¡¢¶¯¤á¤Ë¤Ä¤Þ¤à¤È¥«¥á¥à¥·¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤òÈ¯¤·¤Þ¤¹¡£
¿Â»ÎÅª¤Ë¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ä¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ç¡ÄÍ¾·×¤Ë¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»æ¤äÉÛ¤Ë¤Ë¤ª¤¤¤¬À÷¤ß¤Ä¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Ë¤ª¤¤¤Ï¤½¤ì¤ò´ÓÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ»Ø¤Þ¤Ç½¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Èá·à¤ò¹¤²¤ë·ë²Ì¤ò¾·¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÎÌ¤Î¥«¥á¥à¥·¤¬¤¤¤¿¤È¤¡¢º®Íð¤·¤ÆÁÝ½üµ¡¤ÇµÛ¤¦Êý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÝ½üµ¡¤ÇµÛ¤¨¤ÐÌÜ¤ÎÁ°¤Ï¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÁÝ½üµ¡¤ÎÃæ¤ÏÂç»´»ö¡£
ÁÝ½üµ¡¤ËµÛ¤ï¤ì¤¿¥«¥á¥à¥·¤Ï¥Ûー¥¹¤ÎÃæ¤Ç½ý¤Ä¤¡¢¤Ë¤ª¤¤¤òÈ¯¤·¤Ê¤¬¤éÁÝ½üµ¡¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÁÝ½üµ¡¤ÎÇÓµ¤¤Ï¥«¥á¥à¥·½È¯À¸ÁõÃÖ¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¡£°¤É¡¶«´¤Î¥«¥á¥à¥·ÃÏ¹ö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤Ð¤é¤¯ÁÝ½üµ¡¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ËÀö¤Ã¤Æ¤â¥«¥á¥à¥·½¤òÊü¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁÝ½üµ¡¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤Î¸¡Æ¤¤ò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¹âµ¤Ì©¤Ê½»Âð¤¬Áý¤¨ ¤à¤·¤í¾®·¿¤Î¥Þ¥ë¥«¥á¥à¥·¤¬¿¯Æþ¤·¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤Ë
¡ÊÅìÍÎ»º¶È¡¡ÂçÌîÎµÆÁ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¶áÇ¯¡¢ÅÔ»ÔÎÐ²½¤ä¥¯¥º¤Ê¤É¤ÎÀªÎÏ³ÈÂç¡¢¹âµ¤Ì©½»Âð¤ÎÉáµÚ¤È¤È¤â¤Ë¥«¥á¥à¥·¤Î¿¯Æþ¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âµ¤Ì©¤ÊÃæ¤Ç¡¢ÄÌµ¤ÁØ¤ä´¹µ¤·ÐÏ©¤òÊ£»¨²½¤·¡¢¥«¥á¥à¥·¤Î¿¯Æþ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¡¢ºÙ¤¯Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Âç·¿¤Î¥«¥á¥à¥·¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¾®·¿¤Î¥Þ¥ë¥«¥á¥à¥·¤¬¿¯Æþ¤·¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë½¤¯¤Æ¤Û¤«¤ÎÀ¸¤Êª¤Ë¤â·ù¤ï¤ì¤½¤¦¤Ê¥Þ¥ë¥«¥á¥à¥·¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢±ÛÅß¤ÏÌ¿¤¬¤±¤Ç¤¹¡£
°ìÀ¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¥ê¤ä¥¯¥â¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Îº«Ãî¤Ë¥¨¥µ¤È¤·¤ÆÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢½¸ÃÄ¤ÇÀ¸³è¤·¡¢Åß¤ÏÅ·Å¨½ü¤±¤È½Õ¤ÎÈË¿£¤ÎºÝ¤Ë¥Ñー¥È¥Êー¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤«¤é¤âÂç¤¤Ê½¸ÃÄ¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÛÅßÃæ¤ÎÀ®Ãî¤Ï¾Ê¥¨¥Í¥âー¥É¤Ç¤Û¤ÜÆ°¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é»ä¤¿¤Á¤Î¤ª¤¦¤Á¤ËÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥«¥á¥à¥·¤Ï¤¦¤Ã¤¹¤éÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Åß¤ËÆÍÁ³¥«ー¥Æ¥ó¤ÎÎ¢¤«¤é¡Ø¤â¤¦½Õ¤«¤Ê¡©¡Ù¤È½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¤Þ¤ÀÅß¤Ê¤Î¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¥«¥á¥à¥·¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ½Õ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤º¤Ë»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Åß¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¥«¥á¥à¥·¤ò¹²¤Æ¤Æ¶î½ü¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤ËÅß±Û¤·¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢¤ª¤¦¤Á¤ËÆþ¤é¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤ÂÐºö¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
