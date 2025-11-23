Äã¥«¥í¥ê¡¼¤Ç±ÉÍÜËþÅÀ¤ÊËüÇ½¿©ºà¡Ö¥­¥Î¥³¡×¤¬¼çÌò¤ÎÀäÉÊ¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤´ÈÓ¤â¤Î¤ä¥È¡¼¥¹¥È¡¢¥¹¡¼¥×¤ä¼ÑÊª¤Þ¤Ç¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË­¤«¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¤É¤ì¤â´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¤Þ¤¿ºî¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤ëÂç¹¥É¾¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÀªÂ·¤¤¤Ç¤¹¡£³Ð¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¸¥Î©¤ËÌÂ¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤·¡ª ¥­¥Î¥³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢£ÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ë¡Ö»ÝÌ£¤¿¤Ã¤×¤ê¥­¥Î¥³Æé¡×¤Îºî¤êÊý
¥­¥Î¥³¤Ï3¼ïÎà°Ê¾å¤òÍÑ°Õ¡£»ÝÌ£¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ç¶Ã¤¯¤Û¤ÉÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£´Å¿É¤Î¾ßÌý¥Ù¡¼¥¹¤Ç¥¹¡¼¥×¤Þ¤Ç°û¤ß´³¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÚ¤ë¼ê´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ²Ð¤ÎÄÌ¤ê¤âÁá¤¤¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£

¼çÌò¤Ï¥­¥Î¥³¡ª¤¦¤Þ¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¥­¥Î¥³Æé


¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

<·ÜÃÄ»Ò>
  ·Ü¤Ò¤­Æù 150g
  ±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
  ¼ò ¾®¤µ¤¸ 1
  ¥·¥ç¥¦¥¬(¤¹¤ê¤ª¤í¤·) 1ÊÒÊ¬
  ÊÒ·ªÊ´ Âç¤µ¤¸ 1
¥Þ¥¤¥¿¥± 1¥Ñ¥Ã¥¯
¥Ê¥á¥³(³ô¼è¤ê) 1¥Ñ¥Ã¥¯
¥¨¥Î¥­ 1ÂÞ
¥´¥Ü¥¦ 1/2ËÜ
ÌýÍÈ¤² 1Ëç
¥»¥ê 1Â«
<¥¹¡¼¥×>
  ¿å 1200ml
  ·Ü¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ Âç¤µ¤¸ 2
  ¼ò 100ml
  ¤ß¤ê¤ó Âç¤µ¤¸ 4
  ¤·¤ç¤¦¤æ Âç¤µ¤¸ 4
Ê´»³Ü¥ Å¬ÎÌ

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

1¡¢¥Ü¥¦¥ë¤Ë¡ã·ÜÃÄ»Ò¡ä¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢Ç´¤ê¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤è¤¯Îý¤ë¡£



2¡¢¥Þ¥¤¥¿¥±¤ÏÀÐ¤Å¤­¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¤Æ¼ê¤Ç³ä¤¯¡£¥Ê¥á¥³¤ÏÀÐ¤Å¤­¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¤ë¡£¥¨¥Î¥­¤Ïº¬¸µ¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¤Æ¤Û¤°¤¹¡£



3¡¢¥´¥Ü¥¦¤Ï¥¿¥ï¥·¤Ç¿åÀö¤¤¤·¡¢¤µ¤µ¤¬¤­¤Ë¤·¤Æ¿å¤ËÊü¤Á¡¢¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤Æ¿åµ¤¤ò¤­¤ë¡£ÌýÍÈ¤²¤ÏÇ®Åò¤ò¤«¤±¤ÆÌýÈ´¤­¤ò¤·¡¢Éý2cm¤ËÀÚ¤ë¡£¥»¥ê¤Ïº¬¸µ¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢Ä¹¤µ5cm¤ËÀÚ¤ë¡£



¡Úºî¤êÊý¡Û

1¡¢Æé¤Ë¡ã¥¹¡¼¥×¡ä¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¼Ñ¤¿¤Ã¤¿¤é¡ã·ÜÃÄ»Ò¡ä¤ò¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¤Ò¤È¤¯¤ÁÂç¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢Íî¤È¤·Æþ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥´¥Ü¥¦¤âÆþ¤ì¤ë¡£



2¡¢ºÆ¤Ó¼Ñ¤¿¤Ã¤¿¤éÂ¾¤Î¶ñ¤ò²Ã¤¨¤ë¡£¼Ñ¤¨¤¿¤é¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÇÊ´»³Ü¥¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£





¢£¤ª¼ê·Ú¡õ¥ê¥Ô³ÎÄê¡£¥­¥Î¥³¡ã¤ª¤«¤º¡ä¥ì¥·¥Ô4Áª

¥­¥Î¥³¤ÎÄÑ¼Ñ



¿å¤ä½Ð½Á¤ò²Ã¤¨¤º¡¢¥­¥Î¥³¤«¤é½Ð¤ë¿åÊ¬¤À¤±¤Ç´Å¿É¤¯¼ÑµÍ¤á¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Ç»¤¤¤á¤ÎÌ£¤Ä¤±¤È¥­¥Î¥³¤Î¿©´¶¤¬¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤´ÈÓ¤Î¤ª¤È¤â¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ¦Éå¤ä¥µ¥é¥À¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤âÂç³èÌö¡£Æü»ý¤Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¿¤á¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£

¥­¥Î¥³¤Î¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¥¹¡¼¥×



¥ß¥­¥µ¡¼¤ò»È¤ï¤º¡¢¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë°ìÉÊ¡£¶Ì¥Í¥®¤È¥­¥Î¥³¤«¤é½Ð¤ë¿åÊ¬¤òÈô¤Ð¤¹¤è¤¦¤ËßÖ¤á¤Æ¡¢»ÝÌ£¤ò¶Å½Ì¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£±ÉÍÜ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¤ì¤Æ¾Ã²½¤âÎÉ¤¤¤¿¤á¡¢Ä«¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£

¥­¥Î¥³¤Î¥µ¥ï¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¼Ñ



¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥­¥Î¥³¤¬¥Ó¥¹¥È¥í¤ÎÌ£¤ËÊÑ¿È¡ª ¥­¥Î¥³¤Î»ÝÌ£¤È¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¸ýÅö¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¥«¥ê¥Ã¤È¾Æ¤¤¤¿¥Ð¥²¥Ã¥È¤Ë¤Î¤»¤ì¤Ð¡¢¥ï¥¤¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°ìÉÊ¤Ë¡£

¥­¥Î¥³¤ÈÆ¦Éå¤Î¥Á¥ã¥ó¥×¥ë¡¼



°Â²Á¤ÊºàÎÁ¤Ç¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥àUP¡ª ÆÚÆù¤Î»ÝÌ£¤È¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤¬¸ú¤¤¤¿´Å¿ÉÌ£¤Ç¤´ÈÓ¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤ì1ÉÊ¤Ç¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÀÝ¤ì¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥­¥Î¥³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾Æ¤­¿§¤ò¤Ä¤±¡¢¹á¤ê¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤­½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¢£¿©¤Ù±þ¤¨ÂçËþÂ­¡£¥­¥Î¥³¡ã¼ç¿©¡ä¥ì¥·¥Ô3Áª

¥­¥Î¥³¤Î¤ß¤½¥Þ¥è¥È¡¼¥¹¥È



»ÝÌ£¤Î¶¯¤¤¥­¥Î¥³¤Ï¥È¡¼¥¹¥È¤È¤â¹¥ÁêÀ­¡£¤ß¤½¥Þ¥è¤ÇÏÂ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢¾Æ¤¯¤³¤È¤Ç»ÝÌ£¤¬¥®¥å¥Ã¤È¶Å½Ì¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤í¡Á¤ê¥Á¡¼¥º¤¬¿©Íß¤òÍ¶¤¤¡¢Ä«¿©¤ä¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£

¿É¤¯¤Ê¤¤¥­¥Î¥³¥¸¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼ÌÍ



ÆùÌ£Á¹¤Ë¥­¥Î¥³¤ò²Ã¤¨¤Æ»ÝÌ£¤òÇÜÁý¤µ¤»¤Þ¤¹¡£²È¤Ë¤¢¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤Ç¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤Æ¡¢¿É¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ª»ÒÍÍ¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£²¹ÀôÍñ¤ò¤Î¤»¡¢¤°¤ë¤°¤ëº®¤¼¤Æ¤«¤é¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£Âç¿Í¤Ï¥é¡¼Ìý¤ä°ìÌ£¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£

¤¿¤Ã¤×¤ê¥­¥Î¥³¤Î¥Ï¥ä¥·¥é¥¤¥¹



¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÇßÖ¤á¤¿¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Ñ¹þ¤à¤À¤±¤ÇOK¡£µí¤³¤Þ¤È¥­¥Î¥³¤Î»ÝÌ£¤¬ÍÏ¤±½Ð¤·¡¢¤ª»ÒÍÍ¤â»×¤ï¤º¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥­¥Î¥³¤ÎÉ÷Ì£¤È¿©´¶¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡¢¥³¥¯¿¼¤¤¼êºî¤ê¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¤âÀäÉÊ¤Ç¤¹¡£

¢£¥­¥Î¥³¤Î»ÝÌ£¤Ï²¼¤´¤·¤é¤¨¤Ë¥³¥Ä¤¢¤ê¡ª
¥­¥Î¥³¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤Ç¥°¥Ã¤È»ÝÌ£¤¬°ú¤­Î©¤Á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¿åÀö¤¤¤ÏÈò¤±¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£É÷Ì£¤ä±ÉÍÜ¤¬Î®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢±ø¤ì¤Ï¥­¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯¿¡¤­¼è¤ëÄøÅÙ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¤Þ¤¿¡¢ÊñÃú¤ÇÀÚ¤ë¤è¤ê¤â¡¢¼ê¤Ç³ä¤¤¤Æ±úÆÌ¤Î¤¢¤ëÃÇÌÌ¤Ë¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬Ì£¤¬¤·¤ß¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¥­¥Î¥³ËÜÍè¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÎäÅà¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈºÙË¦¤¬²õ¤ì¤Æ»ÝÌ£¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÎÁÍýÁ´ÂÎ¤¬¥°¥Ã¤È¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¡£¤¼¤Ò¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î²¼¤´¤·¤é¤¨¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Àî¸¶¤¢¤ä¤«)