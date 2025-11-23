¥¥Î¥³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¥³¥ì¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡ª¡Ö¤Þ¤¿¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È²ÈÂ²¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤ëÂç¹¥É¾¥ì¥·¥Ô8Áª
Äã¥«¥í¥ê¡¼¤Ç±ÉÍÜËþÅÀ¤ÊËüÇ½¿©ºà¡Ö¥¥Î¥³¡×¤¬¼çÌò¤ÎÀäÉÊ¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤´ÈÓ¤â¤Î¤ä¥È¡¼¥¹¥È¡¢¥¹¡¼¥×¤ä¼ÑÊª¤Þ¤Ç¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË¤«¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤ì¤â´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¤Þ¤¿ºî¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤ëÂç¹¥É¾¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÀªÂ·¤¤¤Ç¤¹¡£³Ð¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¸¥Î©¤ËÌÂ¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤·¡ª ¥¥Î¥³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ë¡Ö»ÝÌ£¤¿¤Ã¤×¤ê¥¥Î¥³Æé¡×¤Îºî¤êÊý
¥¥Î¥³¤Ï3¼ïÎà°Ê¾å¤òÍÑ°Õ¡£»ÝÌ£¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ç¶Ã¤¯¤Û¤ÉÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£´Å¿É¤Î¾ßÌý¥Ù¡¼¥¹¤Ç¥¹¡¼¥×¤Þ¤Ç°û¤ß´³¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÚ¤ë¼ê´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ²Ð¤ÎÄÌ¤ê¤âÁá¤¤¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¢£¤ª¼ê·Ú¡õ¥ê¥Ô³ÎÄê¡£¥¥Î¥³¡ã¤ª¤«¤º¡ä¥ì¥·¥Ô4Áª
¿å¤ä½Ð½Á¤ò²Ã¤¨¤º¡¢¥¥Î¥³¤«¤é½Ð¤ë¿åÊ¬¤À¤±¤Ç´Å¿É¤¯¼ÑµÍ¤á¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Ç»¤¤¤á¤ÎÌ£¤Ä¤±¤È¥¥Î¥³¤Î¿©´¶¤¬¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤´ÈÓ¤Î¤ª¤È¤â¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ¦Éå¤ä¥µ¥é¥À¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤âÂç³èÌö¡£Æü»ý¤Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¿¤á¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ß¥¥µ¡¼¤ò»È¤ï¤º¡¢¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë°ìÉÊ¡£¶Ì¥Í¥®¤È¥¥Î¥³¤«¤é½Ð¤ë¿åÊ¬¤òÈô¤Ð¤¹¤è¤¦¤ËßÖ¤á¤Æ¡¢»ÝÌ£¤ò¶Å½Ì¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£±ÉÍÜ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¤ì¤Æ¾Ã²½¤âÎÉ¤¤¤¿¤á¡¢Ä«¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¥Î¥³¤¬¥Ó¥¹¥È¥í¤ÎÌ£¤ËÊÑ¿È¡ª ¥¥Î¥³¤Î»ÝÌ£¤È¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¸ýÅö¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¥«¥ê¥Ã¤È¾Æ¤¤¤¿¥Ð¥²¥Ã¥È¤Ë¤Î¤»¤ì¤Ð¡¢¥ï¥¤¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°ìÉÊ¤Ë¡£
°Â²Á¤ÊºàÎÁ¤Ç¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥àUP¡ª ÆÚÆù¤Î»ÝÌ£¤È¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤¬¸ú¤¤¤¿´Å¿ÉÌ£¤Ç¤´ÈÓ¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤ì1ÉÊ¤Ç¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÀÝ¤ì¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¥Î¥³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾Æ¤¿§¤ò¤Ä¤±¡¢¹á¤ê¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¿©¤Ù±þ¤¨ÂçËþÂ¡£¥¥Î¥³¡ã¼ç¿©¡ä¥ì¥·¥Ô3Áª
»ÝÌ£¤Î¶¯¤¤¥¥Î¥³¤Ï¥È¡¼¥¹¥È¤È¤â¹¥ÁêÀ¡£¤ß¤½¥Þ¥è¤ÇÏÂ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢¾Æ¤¯¤³¤È¤Ç»ÝÌ£¤¬¥®¥å¥Ã¤È¶Å½Ì¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤í¡Á¤ê¥Á¡¼¥º¤¬¿©Íß¤òÍ¶¤¤¡¢Ä«¿©¤ä¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
ÆùÌ£Á¹¤Ë¥¥Î¥³¤ò²Ã¤¨¤Æ»ÝÌ£¤òÇÜÁý¤µ¤»¤Þ¤¹¡£²È¤Ë¤¢¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤Ç¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤Æ¡¢¿É¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ª»ÒÍÍ¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£²¹ÀôÍñ¤ò¤Î¤»¡¢¤°¤ë¤°¤ëº®¤¼¤Æ¤«¤é¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£Âç¿Í¤Ï¥é¡¼Ìý¤ä°ìÌ£¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÇßÖ¤á¤¿¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Ñ¹þ¤à¤À¤±¤ÇOK¡£µí¤³¤Þ¤È¥¥Î¥³¤Î»ÝÌ£¤¬ÍÏ¤±½Ð¤·¡¢¤ª»ÒÍÍ¤â»×¤ï¤º¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¥Î¥³¤ÎÉ÷Ì£¤È¿©´¶¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡¢¥³¥¯¿¼¤¤¼êºî¤ê¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¤âÀäÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢§¥¥Î¥³¤Î¾ïÈ÷ºÚ¥ì¥·¥Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
¢£¥¥Î¥³¤Î»ÝÌ£¤Ï²¼¤´¤·¤é¤¨¤Ë¥³¥Ä¤¢¤ê¡ª
¥¥Î¥³¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤Ç¥°¥Ã¤È»ÝÌ£¤¬°ú¤Î©¤Á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¿åÀö¤¤¤ÏÈò¤±¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£É÷Ì£¤ä±ÉÍÜ¤¬Î®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢±ø¤ì¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯¿¡¤¼è¤ëÄøÅÙ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊñÃú¤ÇÀÚ¤ë¤è¤ê¤â¡¢¼ê¤Ç³ä¤¤¤Æ±úÆÌ¤Î¤¢¤ëÃÇÌÌ¤Ë¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬Ì£¤¬¤·¤ß¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¥¥Î¥³ËÜÍè¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÎäÅà¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈºÙË¦¤¬²õ¤ì¤Æ»ÝÌ£¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÎÁÍýÁ´ÂÎ¤¬¥°¥Ã¤È¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¡£¤¼¤Ò¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î²¼¤´¤·¤é¤¨¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Àî¸¶¤¢¤ä¤«)
¼çÌò¤Ï¥¥Î¥³¡ª¤¦¤Þ¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¥¥Î¥³Æé
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
<·ÜÃÄ»Ò>
·Ü¤Ò¤Æù 150g
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¼ò ¾®¤µ¤¸ 1
¥·¥ç¥¦¥¬(¤¹¤ê¤ª¤í¤·) 1ÊÒÊ¬
ÊÒ·ªÊ´ Âç¤µ¤¸ 1
¥Þ¥¤¥¿¥± 1¥Ñ¥Ã¥¯
¥Ê¥á¥³(³ô¼è¤ê) 1¥Ñ¥Ã¥¯
¥¨¥Î¥ 1ÂÞ
¥´¥Ü¥¦ 1/2ËÜ
ÌýÍÈ¤² 1Ëç
¥»¥ê 1Â«
<¥¹¡¼¥×>
¿å 1200ml
·Ü¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ Âç¤µ¤¸ 2
¼ò 100ml
¤ß¤ê¤ó Âç¤µ¤¸ 4
¤·¤ç¤¦¤æ Âç¤µ¤¸ 4
Ê´»³Ü¥ Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢¥Ü¥¦¥ë¤Ë¡ã·ÜÃÄ»Ò¡ä¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢Ç´¤ê¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤è¤¯Îý¤ë¡£
2¡¢¥Þ¥¤¥¿¥±¤ÏÀÐ¤Å¤¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¤Æ¼ê¤Ç³ä¤¯¡£¥Ê¥á¥³¤ÏÀÐ¤Å¤¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¤ë¡£¥¨¥Î¥¤Ïº¬¸µ¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¤Æ¤Û¤°¤¹¡£
3¡¢¥´¥Ü¥¦¤Ï¥¿¥ï¥·¤Ç¿åÀö¤¤¤·¡¢¤µ¤µ¤¬¤¤Ë¤·¤Æ¿å¤ËÊü¤Á¡¢¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤Æ¿åµ¤¤ò¤¤ë¡£ÌýÍÈ¤²¤ÏÇ®Åò¤ò¤«¤±¤ÆÌýÈ´¤¤ò¤·¡¢Éý2cm¤ËÀÚ¤ë¡£¥»¥ê¤Ïº¬¸µ¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢Ä¹¤µ5cm¤ËÀÚ¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢Æé¤Ë¡ã¥¹¡¼¥×¡ä¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¼Ñ¤¿¤Ã¤¿¤é¡ã·ÜÃÄ»Ò¡ä¤ò¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¤Ò¤È¤¯¤ÁÂç¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢Íî¤È¤·Æþ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥´¥Ü¥¦¤âÆþ¤ì¤ë¡£
2¡¢ºÆ¤Ó¼Ñ¤¿¤Ã¤¿¤éÂ¾¤Î¶ñ¤ò²Ã¤¨¤ë¡£¼Ñ¤¨¤¿¤é¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÇÊ´»³Ü¥¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£
(Àî¸¶¤¢¤ä¤«)