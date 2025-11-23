Èª²¬Æà¼Ó¡¢´ä°æÌÀ°¦¡¢ÃÝÅÄÎï±û¤¬11º¹9°Ì¡¡À¤³¦1°Ì¤Î¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¤¬Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ÇºÇ½ªÆü¤Ø
¡ãCME¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¡¡3ÆüÌÜ¡þ22Æü¡þ¥Æ¥£¥Ö¥í¥óGC¡Ê¥Õ¥í¥ê¥À½£¡Ë¡þ6734¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì60¿Í¤·¤«½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¥¨¥ê¡¼¥È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¡¢Í¥¾¡¼Ô¤¬Ç¯´Ö½÷²¦¤Î¾Î¹æ¤È¡¢ÇË³Ê¤Î¾Þ¶â400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó6²¯2000Ëü±ß¡Ë¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡¢ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼º£µ¨ºÇ½ªÀï¤ÎÂè3¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Ç½Ð¤¿À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¥¸¡¼¥Î¡¦¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤¬¡Ö64¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥È¡¼¥¿¥ë22¥¢¥ó¥À¡¼¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¡¢¤½¤ÎºÂ¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£6ÂÇº¹¤Î2°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ï¥Í¥ê¡¼¡¦¥³¥ë¥À¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥ì¡¼¡¦¥¢¥Ê¥Ê¥ë¥«¥ë¥ó¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÀª¤Ï8¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£3°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿Èª²¬Æà¼Ó¤Ï4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦3¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö71¡×¤Ç²ó¤ê¡¢¼ó°Ì¤È11ÂÇº¹¤Î¥È¡¼¥¿¥ë11¥¢¥ó¥À¡¼¡¦9°Ì¥¿¥¤¤ÇºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥é¥¦¥ó¥É¸å¡¢Âç²ñÃæ·Ñ¤òÊüÁ÷¤¹¤ëWOWOW¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡Ö¤¤ç¤¦¿¤Ð¤·¤Æ¡¢¤¢¤·¤¿ºÇ½ªÁÈ¤Ç²ó¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤·¤¿°ìÆü¥Ó¥Ã¥°¥¹¥³¥¢¤ò½Ð¤·¤Æ½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö67¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿´ä°æÌÀ°¦¡¢ÃÝÅÄÎï±û¤â9°Ì¥¿¥¤¡£¾¡¤ß¤Ê¤ß¤È´ä°æÀéÎç¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë8¥¢¥ó¥À¡¼¡¦24°Ì¥¿¥¤¡¢À¾¶¿¿¿±û¤È¸Å¹¾ºÌ²Â¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë7¥¢¥ó¥À¡¼¡¦29°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡ÊºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡Ë¤È¥ë¡¼¥¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡Ê¿·¿Í¾Þ¡Ë¤Î2´§¤¬¤«¤«¤ë»³²¼ÈþÌ´Í¤Ï¡¢¥È¡¼¥¿¥ë6¥¢¥ó¥À¡¼¡¦36°Ì¥¿¥¤¤Ç3ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
