ÎÓ°¡è½Æà¤¬Ç¯´Ö½÷²¦Â×´§¤Ç¥Ü¡¼¥Ê¥¹50Ëü±ß¡õÇ°´ê¤Î¥¸¡¼¥×¤ò¥²¥Ã¥È¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª¡×
11·î21Æü¡¢Á´17»î¹ç¤ÇÁè¤ï¤ì¤¿º£µ¨¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Í¥¯¥¹¥È¥Ò¥í¥¤¥ó¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¤¬¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ºÇ½ªÀï¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿Æ£ËÜ°¦ºÚ¡£ÁáÀî²ÆÌ¤¤È¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ2¥Û¡¼¥ëÌÜ¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤¤¡¢Í¥¾¡¾Þ¶â500Ëü±ß¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Í¥¯¥Ò¥íÂ´¶È¤Î¤ª»Ð¤µ¤Þ¤¿¤Á¤ÈµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È
¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁ´ÆüÄø½ªÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢Ç¯´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤â³ÎÄê¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¥È¡¼¥¿¥ë1¥¢¥ó¥À¡¼¤Î6°Ì¥¿¥¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÎÓ°¡è½Æà¤¬¡¢8327.95pt¤ÇÇ¯´Ö½÷²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¤«¤éÆÃÊÌ¥Ü¡¼¥Ê¥¹50Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¡¢²Ã¤¨¤Æ³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¹¥¿¡¼ÅìÅÔ¤«¤é1Ç¯´Ö¤Î¼ÖÎ¾¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¸¢Íø¤â³ÍÆÀ¡£Íèµ¨¤ÏÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¥¸¡¼¥×¤òÁêËÀ¤Ë¥Í¥¯¥Ò¥í¤òÅ¾Àï¤¹¤ë¡£ÎÓ¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£Ç¯°ìÈÖ¥Ñ¥Ã¥È¤¬¹Ó¤ì¤¿2Æü´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½¦¤Ã¤Æ½¦¤Ã¤Æ¥Ñ¡¼¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¡Ä¡£¸åÈ¾¤Ï¿¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ç°´ê¤Î¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡¡³«ËëÀï¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ¼±¤â¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¯2°Ì¤Ë¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥Í¥¯¥Ò¥í¤òÂ´¶È¤¹¤ëº´ÅÏ»³Íýè½¤¬Æþ¤ê¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹25Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¡£3°Ì¤Ë¤Ï¥Í¥¯¥Ò¥íNo.1¤ÎÈô¤Ð¤·²°¡¦·´»³Æ·¤¬Æþ¤ê¡¢10Ëü±ß¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÎÓ¡¢·´»³¡¢·¬Â¼ÈþÊæ¡¢ÁáÀî²ÆÌ¤¡¢±àÅÄ·ëè½°¡¡¢ÈÓÅçÁá¿¥¡¢Ä¹ÅÄè½»Ò¤é¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¼Ô¤Ë¤ÏÍèµ¨Á°È¾Àï¤Î¥·¡¼¥É¸¢¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿¡£¾åµ¤ÎÁª¼ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÃÓ±©ÍÛ¸þ¤È¾®ÅçºÌ²Æ¤Ë¤ÏÍèÇ¯2·î5Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á THE Heroines2026¡×¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£¡ÊÊ¸¡¦¾®Ï©Í§Çî¡Ë
