¡ØÇú¾Ð¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡Ù¿·½ÕÆÃÈÖ¤ËÅÐ¾ì¡¡Áí¹ç±é½Ð¡Ö¥Ð¥«¥Ð¥«¤·¤¤¡È¤«¤¯¤··Ý¡ÉÅª¤Ê¥Í¥¿¤â¡×
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÆÃÈÖ¡ØÇú¾Ð¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È2026¿·½ÕSP¡Ù¤¬¡¢26Ç¯1·î2Æü(18:25¡Á)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
(º¸¤«¤é)º£ÅÄ¹Ì»Ê¡¢¹â¶¶¹î¼Â
2007Ç¯¤ËÆÃÈÖ¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Åö»þ¤Î¥Æ¥ì¥Ó³¦¤Ë¶õÁ°¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Í¥¿¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿Æ±ÈÖÁÈ¡£º£Ç¯²Æ¤Ë11Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÊüÁ÷¸å¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï¡¢8Æü´Ö¤Ç87Ëü²óÄ¶¤òµÏ¿¤·¤¿(¢¨TVer DATA MARKETING¤Ç»»½Ð¡¢TVer¡¦FOD¤Î¹ç·×ÃÍ)¡£
º£²ó¤ÎÀµ·îÆÃÈÖ¤â¡¢¹â¶¶¹î¼Â¡õº£ÅÄ¹Ì»Ê¤ÎÌ¾¥¿¥Ã¥°¤Î»Ê²ñ¤Î¤â¤È¡¢Â¿¿ô¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¡£¤½¤Î´é¤Ö¤ì¤Ï¶áÆüÈ¯É½Í½Äê¤À¤¬¡¢Á°²óÆ±ÍÍ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈÖÁÈ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¾ïÏ¢·Ý¿Í¤«¤é¡¢½éÅÐ¾ì¤Î¼¡À¤Âå·Ý¿Í¤Þ¤Ç¡¢¡ÈÎáÏÂ¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È·Ý¿Í¡É¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£
¡ûÁí¹ç±é½Ð¡§é®ÌÚ·òÂÀ觔»á¡ÊSunny Pictures¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½Á°²ó¤ÎÆÃÈÖ¡ØÇú¾Ð¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡¡¿¿²Æ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¡¼¥È¥Í¥¿60Ï¢È¯¡ªÂçÉü³èSP¡Ù¤Î¼ê±þ¤¨
¡ÖÁ°²ó¤Ï11Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆÃÈÖ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀäÂÐ¤Ë¡È²û¤«¤·¤¤¡É¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µÒ´ÑÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¡È¥·¥ç¡¼¥È¥Í¥¿¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ï¡¢¡ØÇú¾Ð¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡Ù¤ò¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿2010Ç¯º¢¤è¤ê¤â¡¢¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ëº£¤ÎÊý¤¬¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¾ï¡¹»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¼ÂºÝ¡¢Éü³èÆÃÈÖ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ï¤ê¸«Åö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤âº£²ó¡¢²¿¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î·Ý¿Í¤µ¤ó¤«¤é¤â¡Ø¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÈÇ®¡É¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¡£ÀÎ¤«¤éÈÖÁÈ¤Ç¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡È¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È·Ý¿Í¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë·Ý¿Í¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¡¢º£²ó½é¤á¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿·Ý¿Í¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¡¢Î¾¼Ô¤ÎÂ¸ºß´¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â¤¹¤Æ¤¤Ê¡È¤ªº×¤ê¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¡ØÇú¾Ð¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È 2026¿·½ÕSP¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í
¡Ö2026Ç¯¤ÎÀµ·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ìÈÖ¡È¾Ð¤¤¡É¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¸«¤Æ¾Ð¤¦¤À¤±¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë²¿¤â»Ä¤é¤Ê¤¤¡¢¾Ð¤Ã¤¿´¶¿¨¤À¤±¤¬»Ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤ó¤ÊÍò¤Î¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Ï¤êÀµ·îÆÃÈÖ¤é¤·¤¯¡¢¥Ð¥«¥Ð¥«¤·¤¤¡È¤«¤¯¤··Ý¡ÉÅª¤Ê¥Í¥¿¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÀµ·î¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø¿·½Õ¤«¤¯¤··ÝÂç²ñ¡Ù¤Ë¤¢¤ä¤«¤ê¤Ä¤Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¡Ø¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡Ù¤Ê¤ê¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¡¢·Ý¤Ê¤Î¤«¡¢¤ª¤Õ¤¶¤±¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¡È¤«¤¯¤··ÝÅª¤Ê¤â¤Î¡É¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ª¸«¤»¤Ç¤¤¿¤é¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏÊüÁ÷»þ´Ö¤¬£³»þ´ÖÈ¾¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ï100ÁÈ¤òÄ¶¤¨¤ë¤«¤â¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼Â¤ÏÁ°²ó¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï½Ð¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÅÔ¹ç¤¬¹ç¤ï¤º¤Ë½Ð±é¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦·Ý¿Í¤µ¤ó¤âÂçÀª¤¤¤Æ¡£¤Ç¤âº£²ó¤½¤¦¤¤¤¦Êý¡¹¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤Û¤Ü½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤âÁ°²ó¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡È¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Î¿Í¤¬½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Í¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£ÅÙ¤Ï¤¿¤Ö¤ó½Ð¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤³¤âÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Á°²ó¤ÎÉü³èÆÃÈÖ¤ÎºÝ¡¢º£ÅÄ¹Ì»Ê¤Ï¡¢TikTok¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²èÁ´À¹¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÀè¶î¤±Ãæ¤ÎÀè¶î¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«!¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ê¡¢¹â¶¶¹î¼Â¤â¡Öº£¤Î¼ã¤¤¿Í¤ËÀäÂÐ¹ç¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
