¡¡ÇÐÍ¥¤Î±óÆ£·û°ì¤¬£²£°ÆüÉÕ¤Ç¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥é¥ó¥Á¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥é¥ó¥Á¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ë¤·¤è¤¦¤«»¶¡¹ÌÂ¤Ã¤¿Ëö¤ËÎ¾Êý¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤â¿©¤Ù¤¿¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢º£Æü¤Ï²¿¿©¤Ù¤¿¡©¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥Ñ¥¹¥¿¤Î¼Ì¿¿¤È¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Î¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤â³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¸µµ¤¤â¤ê¤â¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¿©Íß¤Î½©¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¾Ð´é¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£