»³ËÜÈþ·î¡¡¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤Ë¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¸ª¾è¤ê¥ê¥¹¥¶¥ë¤Ë¤Ï¡ÖÀÑ¶ËÅª¤¹¤®¤ë¡×Ä¹ºê¤ÎÆ°Êª±àËþµÊ
¡¡½÷Í¥¤Î»³ËÜÈþ·î¤¬£²£°ÆüÉÕ¤Ç¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ°Êª±à¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ¹ºê¥Ð¥¤¥ª¥Ñ¡¼¥¯♫¡¡¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤Ë¤´ÈÓ¤¢¤²¤é¤ì¤¿¤Î¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¡¼¡¼¡¼¡ªÈþ¤·¤¤¡¢¡¢¡¢¤Ê¤ó¤ÆåºÎï¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Ê¤Î¡£¥ê¥¹¥¶¥ë¤¿¤Á¤ÏÀÑ¶ËÅª¤¹¤®¤ë¡£ÀèÆü¤ÎÄ¹ºêÎ¹¹Ô¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥ê¥¹¥¶¥ë¤¬¸ª¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ëÆ°²è¤ä¡¢¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¢ö¡×¡ÖÆ°Êª¤Ë´·¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¥ê¥¹¥¶¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤£÷¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£