Ì¼¤ËÈà»á¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Ä«¡Ä¥È¥é¥¦¥Þ¤òÊú¤¨¤¿Ì¼¤ÎÁ°¿Ê¤Ë´¶Æ°¡ÚÌ¼¤¬23ºÐÇ¯¾å¤ÎÈà»á¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿ Vol.4¡Û
¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï½ñÀÒ¡ØÌ¼¤¬23ºÐÇ¯¾å¤ÎÈà»á¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¡ÊÃø¼Ô¡§³ªÇµ ¤Þ¤è¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤«¤é°ìÉô¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÁ´17ÏÃ¡Ë¡£
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¤¤¤Ä¤«¤³¤Î»Ò¤â·ëº§¤¹¤ëÆü¤¬¤¯¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ä¤½¤¦¤¤¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿Ì¼¡£¤·¤«¤·18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¼¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Êì¤è¤êÇ¯¤Î¶á¤¤41ºÐ¤ÎÃËÀ¤À¤Ã¤¿¡£Êì¤Ï¡Ö¤Þ¤È¤â¤ÊÂç¿Í¤Ê¤é18ºÐ¤È¤ÏÉÕ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸ÇÈ¿ÂÐ¡£¿Æ»Ò¤Î´Ö¤Ë¤Ï¿¼¤¤¹Â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
²¿µ¤¤Ê¤¤Ä«
¤³¤ÎÉ½¼¨¤Ï¡Ä¡©
¤¦¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
ÆüÍË¶õ¤±¤È¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤
°ÊÁ°¤Ï¤¢¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¤è¤«¤Ã¤¿
Ì¼¤«¤é23ºÐ¤âÇ¯¾å¤ÎÈà»á¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¿ôÆüÁ°¡£
²¿µ¤¤Ê¤¤Ä«¡£¤Ç¤âÉ×¤ÏÌÀ¤ë¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÌ¼¤Î»Ñ¤ËÎÞ¤°¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¼¤ÈÉ×¤Ï¡Ä¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·Á°¤Þ¤Ç²ñÏÃ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î»þ¸«¤«¤±¤¿¤Î¤ÏÌ¼¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÎÄÌÃÎ²èÌÌ¡£
¡Ö²ñ¤¨¤ë¤Î³Ú¤·¤ß¤À¤Í¡×
¤³¤Î²ñÏÃ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ¡Ä¡©¡¡¤¦¤Ã¤«¤êÌ¼¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëºá°´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¼¤ÏÈà¤Ë²ñ¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ä¤â¤ê¤ß¤¿¤¤¡£
Ì¼¤ËÈà»á¤¬¡ª¡¡¤·¤«¤â¹¬¤»¤½¤¦¤ËÈù¾Ð¤ó¤Ç¤ë¡£¿Æ¤È¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡£
18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¼¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï41ºÐ¤ÎÈà»á¤Ç¤·¤¿¡½¡½¤¢¤ëÆü¡¢Çò°æÍ¥»Ò¤Ï18ºÐ¤Ë¤Ê¤ë°ì¿ÍÌ¼¤ÎÈþ·î¤«¤é¡Ö¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤ÈÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ì¼¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï41ºÐ¤ÎÃË¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤È¤â¤ÊÃË¤¬23ºÐÇ¯²¼¤Î½÷À¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤«¤éÍ¥»Ò¤ÏÆó¿Í¤Î¸òºÝ¤òÇ§¤á¤º¡¢Ì¼¤È¤Î´Ø·¸¤¬°²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎºÐ¤Îº¹¸òºÝ¤òÇ§¤á¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
