À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤¬À¯ÅÞ¤ä³Æ³¦¤ÎÏÀµÒ¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡ÖÀÄ»³ÏÂ¹°¤ÎÀ¯¼£¤Î¸«Êý¡×¡£º£²ó¤Ï¥²¥¹¥È¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤Î´ßÅÄÊ¸Íº¸µÁíÍý¤ò·Þ¤¨¡¢¡ÖµÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¡×¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¡Ö¡ÈÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡ÉÈ¯¸À¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¼«Ì±¤¬Ï¢Î©Áê¼ê¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤ÏŽ¢É¬Á³Ž£¤À¤Ã¤¿¡©
--¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¹â»ÔÀ¯¸¢¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¹â»ÔÁíÍý¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¹Í¤¨Êý¤¬Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤«¤é¹¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¢¤ë¤¤¤ÏÍ¿ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢´¿·Þ¤¹¤Ù¤¾õ¶·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
--¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
Ãæ±û¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÏ¢Î©¤òÎ¥¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©¤òÁÈ¤ó¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¡¢26Ç¯´Ö¤ÎÎò»Ë¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤ÏÂçÊÑ½Å¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì£Êý¤À¤Ã¤¿¸øÌÀÅÞ¤¬¡¢µÞ¤ËŽ¢Å¨Ž£¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©µÄ²ñ¤ä»ÔµÄ²ñ¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬Í¿ÅÞ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¸©¤ÏÂ¿¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ±û¤Ç¤Ï¼«¸ø¤ÎÏ¢Î©¤Ï²ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ï¡¢ÃúÇ«¤ËÂÐÏÃ¤·¤Æ°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
-- Ž¢¥ê¥Ù¥é¥ëŽ£¤Ê¸øÌÀÅÞ¤«¤éŽ¢±¦´ó¤êŽ£¤ÎÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ËÏ¢Î©Áê¼ê¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê±¦·¹²½¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤ÇŽ¢É¬Á³¤À¤Ã¤¿Ž£¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤ÎÎ®¤ì¡¢»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤ä¸øÌÀÅÞ¤Î»Ù»ý¼Ô¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Î®¤ì¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¼«Ì±ÅÞÃ±ÆÈ¤Ç¤Ï²áÈ¾¿ô¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¹ñ²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤À¯¼£¤òÃ¦¤·¤Æ·è¤á¤é¤ì¤ëÀ¯¼£¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¡£¤½¤Î»þ¡¹¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»ö¾ð¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ï¢Î©¤¢¤ë¤¤¤ÏÂ¿¿ôÇÉ¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·Á¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÏ¢Î©¤Î·Á¤òÃúÇ«¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÀ¯¼£¤Î°ÂÄê¤Î¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤³¤ì¤¬Âè°ì¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñŽ¢³Õ³°¶¨ÎÏŽ£¤ÎÇØ·Ê
--¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤¬¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎÂÎÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Áªµó¶¨ÎÏ¤Ë¤ª¤±¤ë´Ø·¸¤¬ÊÑ¼Á¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Áªµó¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢º£¤Î¾õ¶·¤ò¤É¤¦É¾²Á¤¹¤ë¤Î¤«¡£¸øÌÀÅÞ¤ò±þ±ç¤µ¤ì¤ëÊý¡¹¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤âº£²ó¤Î·ë²Ì¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
--º£¤Þ¤ÇÀ¯¸¢¤ÎÃæ¿õ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î¥×¥é¥¹ÌÌ¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼«Ì±ÅÞÂ¦¤«¤é¸«¤ë¤«¡¢¸øÌÀÅÞÂ¦¤«¤é¸«¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¹ñÌ±¤ÎÂ¦¤«¤é¸«¤ë¤«¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»ëÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì³µ¤Ë¥×¥é¥¹¤«¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢·è¤á¤é¤ì¤ëÀ¯¼£¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢Ï¢Î©¤Î·Á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹ñÆâ³°¤È¤â¤ËÂç¤¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Îò»ËÅª¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·è¤á¤é¤ì¤ëÀ¯¼£¤òº£¸å¤â°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£¤³¤¦¤·¤¿»ëÅÀ¤«¤é¡¢º£ÅÙ¤ÏÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤ÎÏ¢Î©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
--¼«Ì±ÅÞÂ¦¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎŽ¢³Õ³°¶¨ÎÏŽ£¤ÏÉÔ°ÂÄê¤Ê¸«¤¨Êý¤¬¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
Â¿¿ôÇÉ¤ò·ÁÀ®¤¹¤ëÃæ¤Ç¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¶¨ÎÏ¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë¤âÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ¯ºö¤ÎÁÊ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Î®¤ì¤È¤ÎÏ¢Â³À¤â¹Í¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢³Õ³°¶¨ÎÏ¤«¤é»Ï¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿®Íê¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¡¢¤è¤ê°ÂÄê¤·¤¿Ï¢Î©¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÅØÎÏ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
--ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤ÎÏ¢Î©¹ç°Õ¤Ë¤Ï¡¢ËÉ±ÒÁõÈ÷°ÜÅ¾»°¸¶Â§¤Î±¿ÍÑ»Ø¿Ë¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿¡Ö5Îà·¿¡×¤ÎÅ±ÇÑ¤ä¡¢¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡È±¦´ó¤ê¡É¤ÎÆâÍÆ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ê²ÝÂê¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Î¾ÅÞ¤¬¿®Íê¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´À¤ò¤«¤¡¢ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¡¢µÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£¤³¤ì¤«¤éÃúÇ«¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÝÂê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ç°Õ»ö¹à¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¹ñ²ñ¤Ç·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÝÂê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î¾ÅÞ¤òÂ¤·¤Æ¤â½°»²¤Ç²áÈ¾¿ô¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÌîÅÞ¤Ë¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
--¤³¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¡¢µÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¤¬¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎµÄ°÷¿ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¾¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ë¤ÏµÄÏÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¹ñÌ±¤«¤é¸«¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¡Ö¸º¤é¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÁÛÁü¤·¤Þ¤¹¡£
¿ô¤¢¤ê¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤¦¸º¤é¤¹¤Î¤«¤È¤«¡¢¤ä¤êÊý¤Ï¤³¤ì¤«¤éÃúÇ«¤ËµÄÏÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í¿ÅÞ¤À¤±¤Ç¤Ï²áÈ¾¿ô¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄµÄ°÷Äê¿ô¤äÁªµó¤ÎÏÃ¤ÏÌ±¼ç¼çµÁ¤ÎÅÚÂæ¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Í¿ÅÞ¤À¤±¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÈæÎã¤ò¸º¤é¤¹¤Î¤«¡¢¾®Áªµó¶è¤ò¸º¤é¤¹¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ÆÀ¯ÅÞ´Ö¤ÇÂ»ÆÀ´ªÄê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬ÍÍø¤«¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³ÆÅÞ¤È¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖµÞ·ã¤Ê±ß°Â¤Î¿Ê¹Ô¤Ï¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×
--¹â»ÔÁíÍý¤ÏŽ¢ÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯Ž£¤ò·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ì»þ¡¢³ô²Á¤Î²¼Íî¡¢Ä¹´ü¶âÍø¾å¾º¡ÊºÄ·ô²Á³Ê¤Î²¼Íî¡Ë¡¢±ß°Â¤È¡Ö¥È¥ê¥×¥ë°Â¡×¤¬¿Ê¤à¶ÉÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¡Ö·ÐºÑ¤¢¤Ã¤Æ¤ÎºâÀ¯¤À¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢ÀïÎ¬Åª¤ÊºâÀ¯½ÐÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¶¯¤¤·ÐºÑ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡¢·ÐºÑºÆÀ¸¤ÈºâÀ¯·òÁ´²½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´ðËÜÅª¤ÊÎ©¾ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ãÏÂ´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿®Íê¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£º£¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤¬17Ç¯¤Ö¤ê¤°¤é¤¤¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºâÀ¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇËÜÅö¤Ë¿®Íê¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¹â»ÔÁíÍý¤ä¿·À¯¸¢¤Î¼êÏÓ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
--Â¸µ¤Î±ß°Â¿Ê¹Ô¤Ç¡¢Êª²Á¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·À¯¸¢¥¹¥¿¡¼¥È»þÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢±ß°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª²Á¤Ø¤Î±Æ¶Á¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤¬Æü¶ä¤Î¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±Æ¶Á¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µÞ·ã¤Ë±ß°Â¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ï¹¥¤Þ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
--ÁíÍý»þÂå¤Ë¤ÏºâÀ¯¤Î¿®ÍÑ¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿À·Ð¤ò¤«¤Ê¤ê»È¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÖ»ú¹ñºÄ¤ÎÈ¯¹Ô¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿µ½Å¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢ºâÀ¯À¯ºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£Í×¤¹¤ë¤ËÄêÎÌÅª¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï½Ð¤»¤ë¤È¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºâÀ¯¤¬¸·¤·¤¤¤Î¤Ï¸½¼Â¤Ç¤¹¤·¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤½¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÏÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÁíÍý¤ÎÏÓ¤Î¸«¤»¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
--¹â»ÔÁíÍý¤Î¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×È¯¸À¤ÎÍ¾ÇÈ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½¾Íè¤ÎÀ¯ÉÜ¸«²ò¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏºÆ»°¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¸ÄÊÌ¶ñÂÎÅª¤Ê»ö°Æ¤ËÂ¨¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÎÀ¯ÉÜ¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¾ðÊó¤ä¾õ¶·¤òÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬À¯ÉÜ¤Î´ðËÜÅª¤ÊÅúÊÛ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·ÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
--°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î³°¸ò´±¤¬SNS¤Ç²á·ã¤ÊÅê¹Æ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢Í¿ÌîÅÞ¤«¤é¸·¤·¤¤À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î°ì·ï¤Ï¡¢¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê¡¦¥Î¥ó¡¦¥°¥é¡¼¥¿¡Ê¹¥¤Þ¤·¤«¤é¤¶¤ë¿ÍÊª¡Ë¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
³°¸ò´±¤È¤·¤Æ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¶¯¤¯¿½¤·Æþ¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸À¤¦¤Ù¤¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ»öÂÖ¤ò¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Î¾¹ñ¤È¤â¿µ½Å¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
