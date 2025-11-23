¿ÀÆàÀî¸©¡ÖºÇÂç¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡×¤¬·ãÊÑ¤Ø ±ØÁ°¤Ç¡È¹â¤µ200mÄ¶¤¨Ä¶¹âÁØ¥Ó¥ë¡É·×²è¤¬¶ñÂÎ²½ JRÅì¤äµþµÞ¤â»²²è
²°¾å¤Ë¤Ï¡Ö¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥ÞÈ¯Ãå¾ì¡×¤â
¡¡²£ÉÍ±Ø¤ÎÅì¸ý¤Ç¡¢ºÆ³«È¯»ö¶È¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£²£ÉÍ»Ô¤Ï2025Ç¯11·î14Æü¡¢¡Ö²£ÉÍ±Ø¤ß¤Ê¤ßÅì¸ýÃÏ¶è¡×¤Ç·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÆ³«È¯»ö¶È¤Î´Ä¶±Æ¶ÁÉ¾²ÁÊýË¡½ñ¤Î½ÄÍ÷¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú°ÌÃÖ¿Þ¡Û¤½¤³¤«¡ª¥³¥³¤¬²£ÉÍ±Ø¡ÖºÆ³«È¯¸¡Æ¤¥¨¥ê¥¢¡×¤Ç¤¹
¡¡²£ÉÍ±Ø¤Ï¡¢JR¤äµþµÞ¤Ê¤É6¼Ò9Ï©Àþ¤¬¾è¤êÆþ¤ì¡¢1Æü¤ÇÌó200Ëü¿Í¤Î¾è¹ßµÒ¤ò¿ô¤¨¤ëÆüËÜÍ¿ô¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡·×²èÃÏ¤Ï¡¢²£ÉÍ±ØÅì¸ý±ØÁ°¤ÎÌó1.4ha¤Î¥¨¥ê¥¢¡£Æ±ÃÏ¶è¤Ï¡¢²£ÉÍ¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê»Ø¿Ë¡Ö¥¨¥¥µ¥¤¥È¤è¤³¤Ï¤Þ22¡×¤Ç¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥¾¡¼¥ó¡×¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯6·î¤Ë»Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯½àÈ÷ÁÈ¹ç¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¡¢»ö¶È¶¨ÎÏ¼Ô¤È¤·¤ÆÆüËÜÍ¹À¯ÉÔÆ°»º¡¢JRÅìÆüËÜ¡¢µþµÞÅÅÅ´¤¬»²²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯½àÈ÷ÁÈ¹ç¤ÎÍý»öÄ¹¤Ï¡¢±ØÊÛ¡Ö¥·¥¦¥Þ¥¤ÊÛÅö¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëºêÍÛ¸®¤ÎÌîÊÂ¹¸¼ÒÄ¹¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¾å45³¬ÃÏ²¼3³¬Åã²°1³¬·ú¤Æ¡¢¹â¤µÌó231m¤ÎÄ¶¹âÁØ¥Ó¥ë¤ò·úÀß¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±ä¾²ÌÌÀÑ¤ÏÌó21Ëü5000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ª¤è¤Ó¤Þ¤¹¡£ºÆ³«È¯¥Ó¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¢¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤¬Æþ¤ê¡¢²°¾å¤Ë¤Ï¡Ö¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡×¤ÎÎ¥ÃåÎ¦¾ì¡Ê¥Ð¡¼¥Æ¥£¥Ý¡¼¥È¡Ë¤ÎÀßÃÖ¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤Ï2028Ç¯ÅÙ¤ËÃå¹©¡Ê·úÃÛÊª¤Ï2032Ç¯ÅÙ¤ËÃå¹©¡Ë¤·¡¢2037Ç¯ÅÙ¤Î¶¡ÍÑ³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ»ö¶È¤¬¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£