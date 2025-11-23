¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÂè45²ó¡¡¡ÈÄÕ½Å¡É²£ÉÍÎ®À±¡¢Ìò¼Ô³¨¤Î½ÐÈÇ¤ò»×¤¤Î©¤ÁÃç´Ö¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë
¡¡²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡ËÂè45²ó¡Ö¤½¤ÎÌ¾¤Ï¼Ì³Ú¡×¤¬23Æü¤Îº£ÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Ë¶¦Æ®¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÄê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¡Ê¤Á¤ç¤¦¤¸¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀ¸³¶¤ò¡¢¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤ÈÆæ¤ËËþ¤Á¤¿Êª¸ì¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£¹¾¸Í¹Ù³°¤ÎµÈ¸¶¤ÎÉÏ¤·¤¤½îÌ±¤Î»Ò¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ÄÕ½Å¤³¤È½Å»°Ïº¤ò²£ÉÍ¤¬±é¤¸¤ë¡£µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡ØJIN-¿Î-¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤äÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù¡¢¤è¤·¤Ê¤¬¤Õ¤ß¸¶ºî¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÂç±ü¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¿¹²¼²Â»Ò¡£
¡ÚÂè45²ó¡Ö¤½¤ÎÌ¾¤Ï¼Ì³Ú¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡¡Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤é¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿ÄÕ½Å¤Ï¡ÈÐúÑ´¹¥¤¤ÎÂçÌ¾¡É¤Ø¤ÎµØÆ¤¤Á¤Ë¼ê¤òÂß¤¹¤è¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¼ÇµïÄ®¤Ë½Ð¸þ¤¤¤¿ÄÕ½Å¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÏÌò¼Ô¤¬ÄÌ¤ê¤ÇÁíÍÙ¤ê¤ò¤¹¤ë¡ÖÁ¾²æº×¡×¤ò¤ä¤ë¤ÈÃÎ¤ë¡£¤½¤³¤ÇÌò¼Ô¤ÎÁÇ¤Î´é¤ò¼Ì¤·¤¿Ìò¼Ô³¨¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢ÆîÀ¦¡Ê¶ÍÃ«·òÂÀ¡Ë¤ä´î»°Æó¡ÊÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¡Ë¤é¤È¤È¤â¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡°ìÊý¡¢²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î³¨¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤ËÜ²°¤Ë¤¤¤é¤À¤Á¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË20»þÊüÁ÷¡£NHK BS¤Ë¤Æ18»þ¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¤Ë¤Æ12»þ15Ê¬ÊüÁ÷¡£
