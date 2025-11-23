¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡ÙÂè7ÏÃ ¡È·ª¿Ü¡ÉºÊÉ×ÌÚÁï¡¢¡È¹Ì°ì¡ÉÌÜ¹õÏ¡¤«¤é¤Î»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤Äó°Æ¤ËÀä¶ç
¡¡ºÊÉ×ÌÚÁï¤¬¼ç±é¤¹¤ëÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË21»þ¡Ë¤ÎÂè7ÏÃ¤¬23Æü¤Îº£ÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ÌÂ¤¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤È¹Ì°ì¡ÊÌÜ¹õÏ¡¡Ë¤ÎÏÃ¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦·ª¿Ü¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤äJRA¾ÞÇÏ»öÊ¸²½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Áá¸«ÏÂ¿¿¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿Ç®¤Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Îå«¤Ç´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¿Í´Ö¤È¶¥ÁöÇÏ¤Î20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤ò³è¼Ì¡£Âç¼êÀÇÍý»ÎË¡¿Í¤Ë¶Ð¤á¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦·ª¿Ü±É¼£¤òºÊÉ×ÌÚÁï¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢º´Æ£¹À»Ô¤äSnow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¡¢¹õÌÚÆ·¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¢£Âè7ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¹ÌÂ¤¡Êº´Æ£¡Ë¤Ï¹Ì°ì¡ÊÌÜ¹õ¡Ë¤«¤é´Ø·¸¤òµñÀä¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤â¤É¤«¤·¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤¹¡£¤½¤·¤Æ·ª¿Ü¤ÏÆó¿Í¤Î´Ø·¸¤ò²¿¤È¤«¤·¤è¤¦¤È»×°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢°úÂà¤·¤¿¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¡¼¥×¤Ï·ìÅý¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¡¢²ÃÆà»Ò¡Ê¾¾ËÜ¼ãºÚ¡Ë¤ÎÌîºê¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢¹Ì°ì¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¹ÌÂ¤¤Ë²ñ¤ï¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤Þ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤··ª¿Ü¤¬Ãç²ð¤ò¤·¡¢¹ÌÂ¤¤ÈÂÐÌÌ¤µ¤»¤ë¤â2¿Í¤Ï¤¹¤°¤Ë¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¹Ì°ì¤Î¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤º¤¸¤Þ¤¤¡£¹Ì°ì¤ÎËÜ¿´¤òÊ¹¤±¤ºÇº¤ó¤À·ª¿Ü¤Ï¡¢²ÃÆà»Ò¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡È¹Ì°ì¤Ï¹ÌÂ¤¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡É¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡·ª¿Ü¤¬ºÆ¤ÓÂÐÌÌ¤Îµ¡²ñ¤òºî¤ê¤¢¤ëÄó°Æ¤ò¤¹¤ë¤â¡¢¹Ì°ì¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤·ª¿Ü¤Ï¡¢¹Ì°ì¤ò³°¤Ø¸Æ¤Ó½Ð¤·ËÜ¿´¤òÊ¹¤¤À¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤È¤è¤¦¤ä¤¯¹Ì°ì¤Î¸ý¤¬³«¤¯¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Ä´¶µ»Õ¤Î¹Ãæ¡Ê°ÂÆ£À¯¿®¡Ë¤âÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤Û¤É°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¹Ì°ì¤«¤é¤Î»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤Äó°Æ¤Ë¡¢·ª¿Ü¤È¹ÌÂ¤¤Ï¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¡Ä¡£
¡¡ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤ÏTBS·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË21»þÊüÁ÷¡£
