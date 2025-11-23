¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡ÙÂè7ÏÃ¡¡¸¼°ì¡¢º÷¤¬ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë
¡¡µÚÀî¸÷Çî¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ê¤Á¡Ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË22»þ30Ê¬¡Ë¤ÎÂè7ÏÃ¤¬º£ÌëÊüÁ÷¡£¸¼°ì¡ÊµÚÀî¡Ë¤Ï¡¢º÷¡Ê¼ê±Û¡Ë¤¬ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡ÙÂè7ÏÃ¡¡¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸½Âå¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÐ¸«¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤ë¡Ö¼Ò²ñ¤Î¤¹¤ß¤Ã¤³¡×¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤¬¡¢°¦¤È¼«Í³¤Èµï¾ì½ê¤òµá¤á¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤È´¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¢£Âè7ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡Ä¡ÄÎ¾ÁÛ¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡£¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¸¼°ì¤ÎÎø¤¬¼Â¤ê¡¢Æ±¤¸¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÊë¤é¤¹Ãæ³Ø¶µ»Õ¡¦º÷¤ÈÀ²¤ì¤ÆÎø¿ÍÆ±»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²È¤òÇã¤Ã¤Æ°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¸ñÅÐ¡ÊÂçÃ«Î¼Ê¿¡Ë¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ø¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×À©ÅÙ¡Ù¤Î³èÍÑ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Êº÷¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¶èÌò½ê¤ËÍ½Ìó¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¸¼°ì¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤ò¤É¤ó¤É¤óÀè¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¡Ä¡£¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤Î¸¼°ì¤Ï¡¢º÷¤¬ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤Þ¤À¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤¿¤ë¡ÊÇòÄ»¶Ìµ¨¡Ë¤Ï¡¢¸¼°ì¤Èº÷¤Î¸òºÝ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢º÷¤ò¼ÁÌä¹¶¤á¡£¡Ö¤¤¤Ä¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤«¤ò¡¢²¿¤«¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤¿¤ë¡£2¿Í¤Î¸òºÝ¤ÏÂç´¿·Þ¤À¤·¡¢±þ±ç¤â¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢²È¤òÇã¤Ã¤Æ¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÀè¡¢¸¼°ì¤È¤Î¡È¿Æ»Ò¤Î¥Õ¥ê¡É¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¡©
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸¼°ì¤ÎÊì¡¦ÀéÂå»Ò¡ÊÍ³µª¤µ¤ª¤ê¡Ë¤¬º÷¤Ë²ñ¤¦¤¿¤áËÌ³¤Æ»¤«¤é¾åµþ¤·¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£º÷¤ÈÀéÂå»Ò¤Î½é´é¹ç¤ï¤»¤Ë¡¢¤Û¤¿¤ë¤âÆ±ÀÊ¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸¼°ì¤È¿Æ»Ò¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢3000Ëü±ß¤Î¤³¤È¤âÀéÂå»Ò¤Ë¤ÏÆâ½ï¡£¸¼°ì¤Èº÷¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¿½ÀÁ¤ò¤·¤Æ²È¤òÇã¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÀéÂå»Ò¤Ï¸¼°ì¤ÎÍ½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤Æ¡Ö¤¢¤é¤½¤¦¡¢¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÂç»¿À®¡£ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëBLÌ¡²è¤Î±Æ¶Á¤«¡¢°ÊÁ°¤Ë¤âÁý¤·¤Æ¸¼°ì¤ÎÎø¤ò±þ±ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀéÂå»Ò¡£º£²ó¤Î¾åµþ¤â¡¢¼Â¤Ï¤½¤ÎBLÌ¡²è¤Îºî¼Ô¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤é¤·¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÀéÂå»Ò¤Ë¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¡¢Âç»ö¤ÊÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¡£
¡¡¸¼°ì¤Èº÷¤ÎÎø¤¬¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤Ë¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¡¢º÷¤Î¸µÎø¿Í¡¦µÈÅÄ¡Ê°æÇ·ÏÆ³¤¡Ë¤Ïº÷¤È¥è¥ê¤òÌá¤·¤¿¤¯¤Æ¡È¤«¤¹¤¬¤¤¡É¤È¤Ê¤ë²ÈÃµ¤·¤ò»Ï¤á¡¢¸ñÅÐ¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÌðÁÒ¡Êkemio¡Ë¤ÈÂç¥²¥ó¥«¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤³¤¸¤ì¤Æ¤¤¤¡Ä¡£
¿Æ¹§¹Ô¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡Ä¡£¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡Ä¡£»×¤¤Çº¤à¸¼°ì¤È¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤½¤¦¤Ê¤Û¤¿¤ë¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡Ä¡£Í½´ü¤»¤ÌÍò¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ë¡£
¡¡ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË22»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡ÙÂè7ÏÃ¡¡¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸½Âå¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÐ¸«¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤ë¡Ö¼Ò²ñ¤Î¤¹¤ß¤Ã¤³¡×¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤¬¡¢°¦¤È¼«Í³¤Èµï¾ì½ê¤òµá¤á¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤È´¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¢£Âè7ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡Ä¡ÄÎ¾ÁÛ¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡£¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¸¼°ì¤ÎÎø¤¬¼Â¤ê¡¢Æ±¤¸¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÊë¤é¤¹Ãæ³Ø¶µ»Õ¡¦º÷¤ÈÀ²¤ì¤ÆÎø¿ÍÆ±»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤Þ¤À¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤¿¤ë¡ÊÇòÄ»¶Ìµ¨¡Ë¤Ï¡¢¸¼°ì¤Èº÷¤Î¸òºÝ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢º÷¤ò¼ÁÌä¹¶¤á¡£¡Ö¤¤¤Ä¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤«¤ò¡¢²¿¤«¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤¿¤ë¡£2¿Í¤Î¸òºÝ¤ÏÂç´¿·Þ¤À¤·¡¢±þ±ç¤â¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢²È¤òÇã¤Ã¤Æ¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÀè¡¢¸¼°ì¤È¤Î¡È¿Æ»Ò¤Î¥Õ¥ê¡É¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¡©
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸¼°ì¤ÎÊì¡¦ÀéÂå»Ò¡ÊÍ³µª¤µ¤ª¤ê¡Ë¤¬º÷¤Ë²ñ¤¦¤¿¤áËÌ³¤Æ»¤«¤é¾åµþ¤·¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£º÷¤ÈÀéÂå»Ò¤Î½é´é¹ç¤ï¤»¤Ë¡¢¤Û¤¿¤ë¤âÆ±ÀÊ¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸¼°ì¤È¿Æ»Ò¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢3000Ëü±ß¤Î¤³¤È¤âÀéÂå»Ò¤Ë¤ÏÆâ½ï¡£¸¼°ì¤Èº÷¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¿½ÀÁ¤ò¤·¤Æ²È¤òÇã¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÀéÂå»Ò¤Ï¸¼°ì¤ÎÍ½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤Æ¡Ö¤¢¤é¤½¤¦¡¢¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÂç»¿À®¡£ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëBLÌ¡²è¤Î±Æ¶Á¤«¡¢°ÊÁ°¤Ë¤âÁý¤·¤Æ¸¼°ì¤ÎÎø¤ò±þ±ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀéÂå»Ò¡£º£²ó¤Î¾åµþ¤â¡¢¼Â¤Ï¤½¤ÎBLÌ¡²è¤Îºî¼Ô¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤é¤·¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÀéÂå»Ò¤Ë¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¡¢Âç»ö¤ÊÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¡£
¡¡¸¼°ì¤Èº÷¤ÎÎø¤¬¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤Ë¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¡¢º÷¤Î¸µÎø¿Í¡¦µÈÅÄ¡Ê°æÇ·ÏÆ³¤¡Ë¤Ïº÷¤È¥è¥ê¤òÌá¤·¤¿¤¯¤Æ¡È¤«¤¹¤¬¤¤¡É¤È¤Ê¤ë²ÈÃµ¤·¤ò»Ï¤á¡¢¸ñÅÐ¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÌðÁÒ¡Êkemio¡Ë¤ÈÂç¥²¥ó¥«¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤³¤¸¤ì¤Æ¤¤¤¡Ä¡£
¿Æ¹§¹Ô¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡Ä¡£¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡Ä¡£»×¤¤Çº¤à¸¼°ì¤È¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤½¤¦¤Ê¤Û¤¿¤ë¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡Ä¡£Í½´ü¤»¤ÌÍò¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ë¡£
¡¡ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË22»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£