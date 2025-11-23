ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤óÄÉÅé¤ÇºÆÃíÌÜ¡Ä¡È¡Ö¾¡¿·ÂÀÏº¡×¹ßÈÄÁûÆ°¡É¡¡°Õ³°¤Ê½Ð±é¼Ô¤¬¸ì¤Ã¤¿¡Ö¼çÌò¤ÏÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÀ¸³¶½¤¶È¡×¤ò·Ç¤²¡¢±Ç²è¤ÈÉñÂæ¡¢Æó¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤ÇÄ¹¤¯´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï11·î8Æü¤Î¤³¤È¡£92ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1952Ç¯¤ËÇÐÍ¥ºÂÍÜÀ®½ê¤ËÆþ¤ê¡¢Ìò¼Ô¿ÍÀ¸¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿ÃçÂå¤µ¤ó¡£±é½Ð²È¤ÎÀéÅÄÀ§Ìé¤µ¤ó¤ò»Õ¤È¶Ä¤®¡¢¥·¥§¡¼¥¯¥¹¥Ô¥¢¤ä¥¤¥×¥»¥ó¤Ê¤É¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡ÖÄØ»°½½Ïº¡×¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×½Ð±é¤Ê¤É¤Ç¡¢À¤³¦¤Ë¤â¤½¤ÎÂ¸ºß¤ÏÃÎ¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÐÍ¥ÍÜÀ®½ê¡ÖÌµÌ¾½Î¡×¤ò¼çºË¤·¡¢¿Í´Ö¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤ä¼Ò²ñ¤Î¤¢¤ê¤è¤¦¤ò´ÑµÒ¤ËÌä¤¤¤«¤±¡¢Ìò½ê¹»Ê¡¢¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ¡¢±×²¬Å°¤é¸å¿Ê¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿¡£ÃçÂå¤µ¤ó¤¬ÄÉÅé¤µ¤ì¤ë¤¤¤Þ¡¢¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¤Î°ïÏÃ¤¬²þ¤á¤Æ¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÅÏîµÍµÆó¡¿·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Û
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥ï¥¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢¡È¤Ç¤«¤¹¤®¤ëË¹»Ò¡É¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æµ¢¹ñ¡Äµ®½Å¼Ì¿¿¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¥«¥Ä¥·¥ó¡×¡¡¤Û¤«
¡¡À¤³¦¤Î¥¯¥í¥µ¥ï¤ÈÅ·²¼¤Î¥«¥Ä¥·¥ó¤¬·ãÆÍ¡½¡½¡£¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¤Ï»£±Æ³«»ÏÁá¡¹¤Ë¡¢¼ç±é¤Î¾¡¿·ÂÀÏº¤µ¤ó¡ÊÅö»þ47ºÐ¡Ë¤ÈÂç·ãÆÍ¤·¤¿¹õß·´ÆÆÄ¡ÊÅö»þ69ºÐ¡Ë¤¬¡¢¾¡¤µ¤ó¤ò¹ßÈÄ¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡46Ç¯Á°¤Î1979Ç¯7·î20Æü¤ËËÖÈ¯¤·¤¿±Ç²è»Ë¤Ë»Ä¤ë¡È¹ßÈÄ·à¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¤òÃÎ¤ë±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö±Ç²è¤Ï¡¢¹õß·¥×¥í¤ÈÅìÊõ¤Î¶¦Æ±À½ºî¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¶â³Û¤Ç12²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëµð³Û¤ÎÀ½ºîÈñ¤òÅê¤¸¤Æ¤ÎÂçºî¤Ç¤¹¡£ÉðÅÄ¿®¸¼¤Î»à¸å¡¢¤½¤Î°ä¸À¤Ç¿®¸¼¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤¿ÃË¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´ë²è¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤Î3Ìò¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¹õß·´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡ØÀÖ¤Ò¤²¡Ù°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë14Ç¯¤Ö¤ê¤Î»þÂå·à¡£¤·¤«¤â¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥³¥Ã¥Ý¥é´ÆÆÄ¤é¤Î¶¨ÎÏ¤âÆÀ¤Æ¡¢Á´À¤³¦¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤æ¤¨¹õß·´ÆÆÄ¤ÏÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¡¤µ¤ó¤È¤Î·ãÆÍ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿´¶¾ð¤ÎÌäÂê¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÈÌò¼Ô¥Ð¥«¡É¤¬¹Ô¤²á¤®¤Æ¡Ä
¡¡°ìÊý¡¢Åö»þ¼èºà¤·¤¿Ä¹Ï·¤Î±Ç²èµ¼Ô¤Ï¡Ö¡ÈÌò¼Ô¥Ð¥«¡É¤¬¹â¤¸¤Æ¡¢¥«¥Ä¥·¥ó¤Ï°ìÀ¤°ìÂå¤ÎÂçÌò¤òËÀ¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤ÎÁûÆ°¡£¤½¤â¤½¤â¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢7·î18Æü¤ËÅìµþ¡¦µÎ¤ÎÅìÊõ»£±Æ½ê¡Ê¸½ºß¤ÎÅìÊõ¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¤Ç¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÃæ¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£
¡Ö¾¡¤µ¤ó¤¬¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é¤ò»ý¤Á¹þ¤â¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î±éµ»¤Î¸¦µæ¤Î¤¿¤á¤Ç¡¢¥Ó¥Ç¥ª¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤Î¤Ï¡¢¾¡¤µ¤ó¤Î¤¤¤Ä¤â¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¹õß·´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¤½¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¡¢¥Ó¥Ç¥ª¤òµö²Ä¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¥Ø¥½¤ò¶Ê¤²¤¿¾¡¤µ¤ó¤Ï¹µ¼¼¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬ÃæÃÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î±Ç²èµ¼Ô¡Ë¡£
¡¡»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢¶¦Æ±À½ºî¤ÎÅìÊõ¤Î¼óÇ¾¿Ø¤¬¹õß·´ÆÆÄ¤òÀâÆÀ¤·¤¿¡£¤¬¡¢´ÆÆÄ¤ÏºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¼ó¤ò¥¿¥Æ¤Ë¿¶¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤³¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤ÈÅìÊõ¤Î¾¾²¬¸ù¼ÒÄ¹¡¢ÅÄÃæÍ§¹¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬ÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¾¡¤µ¤ó¤ò¹ß¤í¤¹¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¾¡¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢21Æü¸á¸å¤Ë¹ßÈÄ¤¬ÄÌ¹ð¤µ¤ì¤¿¡£¹õß·´ÆÆÄ¤Ï¹ßÈÄ¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö´ÆÆÄ¤¬2¿Í¤¤¤¿¤é±Ç²è¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾¡¤µ¤ó¤ÏÌò¼Ô¥Ð¥«¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¡¢»£±ÆÃæ¤Ëµ¤Ê¬¤ò³²¤¹¤ë¤È¥×¥¤¤È¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£ÂçÊª¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Çµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ê¤À¤á¤Æ¾¡¤µ¤ó¤Î²æ¤¬¤Þ¤Þ¤ÏÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤À¤±¤ÏÁê¼ê¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¾¡¤µ¤ó¤â¡¢¹õß·´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¸¥ã¥Ö¤Î¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤Æ¤¤¤¤¼Çµï¤ò¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ó¥Ç¥ª¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤é¹ß¤ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤µ¤é¤µ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Îµ¼Ô¡Ë
¡¡Í×¤Ï¡¢¾¡¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ó¥Ç¥ª¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤òÃí°Õ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÈ¿È¯¤·¤Æµ¯¤³¤·¤¿¡È¥¹¥È¥é¥¤¥¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µÕ¤Ë´ÆÆÄ¤ÎÅÜ¤ê¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
¾¡¤µ¤ó¤¬¼º¤Ã¤¿¤â¤Î
¡¡¤³¤Î¹ßÈÄ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾¡¤µ¤ó¤ÏÂçÂ»³²¤òÈï¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¤ÎÄï»Ò¡É¤ò¼«Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥´¥Ã¥É¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¡×¤Î¥³¥Ã¥Ý¥é´ÆÆÄ¤È¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ë¡¼¥«¥¹´ÆÆÄ¤Î¸ýÍø¤¤Ç¡¢20À¤µª¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤¬Á´À¤³¦¤ËÇÛµë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö¡Ø¼·¿Í¤Î»ø¡Ù¤Ç»°Á¥ÉÒÏº¤µ¤ó¤¬¹ñºÝ¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¾¡¤µ¤ó¤Ï¡Ø±ÆÉð¼Ô¡Ù¤Ç¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¹ñºÝ¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ò¥Î¥ÉñÂæ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¤Î»£±Æ¤Î¤¿¤á¡¢Ç¯Æâ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¶õ¤±¤ÆÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¤½¤ÎÇ¯¤Î»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤â¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ë¡¢¾¡¤µ¤ó¤Î¥®¥ã¥é¤Ï¡¢ÉðÅÄ¿®¸¼¤È±ÆÉð¼Ô¤Î2Ìò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç3000Ëü±ß¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹âÁÒ·ò¤µ¤ó¤Î2000Ëü±ß¤ò¾å²ó¤ê¡¢Åö»þ¤ÎÆüËÜ±Ç²è¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â³Û¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¹ßÈÄ¤Ç¤³¤ì¤â¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¾¡¤µ¤ó¤ÎÂåÌò¤ÏÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤Ë·è¤Þ¤ê»£±Æ¤Ï¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡½¡½¤·¤«¤·¡¢¹ßÈÄÁûÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À½ºîÈñ¤âÅö½é¤Î12²¯±ß¤¬15²¯±ß¤Ë¥Ï¥Í¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö»Ò¶¡¤Î¥±¥ó¥«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¼çÌò¤ò¹ß¤í¤µ¤ì¤¿¾¡¤µ¤ó¤¬¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼çÌò¹ßÈÄ¤¬Àµ¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿7·î21Æü¡¢¸á¸å8»þ¤ËÅìµþ¡¦¼Ç¤ÎÅìµþ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç¸½¤ì¤¿¾¡¤µ¤ó¤Ï³«¸ý°ìÈÖ¡Ö¹õß·¤µ¤ó¤Ë¡Ø²¶¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¡£Â³¤±¤Æ¡¢
¡ÖÂç¿Í¤²¤Ê¤¤¤è¤Ê¡£»Ò¶¡¤Î¥±¥ó¥«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£»þ´Ö¤¬·Ð¤Æ¤ÐÍî¤ÁÃå¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£¡Ê´ÆÆÄ¤«¤é¡Ë¹ß¤ê¤í¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤è¤Ê¡¢»ÄÇ°¤À¤±¤É¡×
¡¡¤È¡¢ÌµÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤éÊÛ²ò¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢
¡Ö¤Þ¤¢¡¢²¶¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¤¤¤±Ç²è¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹õß·¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤è¡×
¡¡¤È¸À¤¦¤Î¤¬Àº°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÏÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡¢»¦Åþ¤¹¤ë¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î¼èºà¿½¤·¹þ¤ß¤â°ìÀÚÃÇ¤ê¡¢ÄÀÌÛ¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼çÌò¤ÏÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡¹õß·´ÆÆÄ¤È¤â¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¤ÇÌò¼Ô¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÅÅ·â¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÆîÉô¸×ÃÆ¤µ¤ó¡Ê½Ð±é¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÏÆîÉô¸×ÂÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤¬À¸Á°¤ËÉ®¼Ô¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï¡¢¹õß·´ÆÆÄ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡Ø»°½½µ³¤Î²ñ¡Ù¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡¢±Ç²è¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÆÆÄ¤È¾¡¤µ¤ó¤È¤ÎÁûÆ°¤Ï¸½¾ì¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ø±éµ»¤Ï²¶¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤¤¤¤¡Ù¡Ø²¶¤¬OK¤À¤Ã¤¿¤éOK¡Ù¤È¾ï¡¹¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·ë¶É¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÆ±»Î¤ÎÀï¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£±Ç²è¤Ï´ÆÆÄ¤Î¤â¤Î¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼çÄ¥¤¹¤ëÇÐÍ¥¤È¼çÄ¥¤¹¤ë´ÆÆÄ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡Ö¹õß·´ÆÆÄ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë²æ¤¬¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¡Ø±ÆÉð¼Ô¡Ù¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï1Ç¯´Ö¡¢°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ï¼±¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë´í¸±¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤È¤¤âµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¿²ó¤âÇÏ¤ËÆ§¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤Í¡¢º£¤Ç¤â»×¤¦¤Î¤À¤±¤É¡¢¹õß·´ÆÆÄ¤Î¤¿¤á¤Ê¤éÌ¿¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£
¡Ö·ë¶É¡¢¼çÌò¤Ï¾¡¤µ¤ó¤«¤éÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¢¤Î±Ç²è¤Î¼çÌò¤ÏÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈËÍ¤Ïº£¤Ç¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î±Ç²è¤Ï¾¡¤µ¤ó¤Î¼çÌò¤Ç´ë²è¤µ¤ì¡¢µÓËÜ¤â¾¡¤µ¤ó¤Î¼çÌò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡Ä¡Ä¡£ÅöÁ³¡¢´ÆÆÄ¤À¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤¢¤ÎÌò¤ÏÃçÂå¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³Î¤«¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÃçÂå¤µ¤ó¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ç²è¡Ø±ÆÉð¼Ô¡Ù¤ÎÉðÅÄ¿®¸¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾¡¤µ¤ó°Ê³°¡¢±é¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¾¡¤µ¤ó¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¤«´ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢·ë²ÌÅª¤ËÃçÂå¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂåÉ½ºî¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡×
¡¡¼ç±é¤ÏÃçÂå¤µ¤ó¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇÛ¼ý¤Ï27²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢80Ç¯¤ÎË®²èÇÛµë¼ýÆþ1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤ÏºÇ¹â¾Þ¤Î¡Ö¥Ñ¥ë¥à¡¦¥É¡¼¥ë¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¼þ°Ï¤Ë¤À¤±ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¾¡¤µ¤ó¤Î¶»Ãæ
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤À¤¬¡¢¹ßÈÄÁûÆ°¸å¤â¡¢¾¡¤µ¤ó¤Ïµ¤¿´¤ÎÃÎ¤ì¤¿¡¢¤´¤¯¸Â¤é¤ì¤¿É¾ÏÀ²È¤ä±Ç²èµ¼Ô¤Ë¤Ï²ñ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¹ßÈÄ¤Î¡È¸å°ä¾É¡É¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Èà¤é¤È¤Î²ñÏÃ¤Ç¾¡¤µ¤ó¤Ï¡¢
¡Öµ¤À²¤é¤·¤Ë1¥ö·î¤Ð¤«¤êÊÆ¹ñ¤Ë½Ð¤«¤±¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Öº£¸å¤Î¤³¤È¤ò1¿Í¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¡ÈÈ¿¾ÊÎ¹¹Ô¡É¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤µ¡×
¡¡¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¤ËNHK¡½BS¤ÇÄÉÅéÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¾¡¿·ÂÀÏº¤µ¤ó¤«¤éÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤Ø¤Î¼çÌò¸òÂå·à¤Ï¡¢ÇÈßÑËü¾æ¤Î½ÐÍè»ö¤È¤·¤ÆÎò»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÏîµÍµÆó¡Ê¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡¦¤æ¤¦¤¸¡Ë
·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô