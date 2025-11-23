¡Ú¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Û¤¤¤è¤¤¤è½ªËë¤Ø¡¡¶Ó³¨ËÜ¤Î¤Ï¤Ê¤à¤±¡¢Ë´¤ºÊ¤òÉÁ¼Ì¡ÄåÌÌ©¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃÉ®¤¹¤Ù¤Ì¾¾ìÌÌ¥Ù¥¹¥È5
¡Ö¼Ú¶â¤Î¤«¤¿¤Ë²¶¤òÇä¤Ã¤¿¡©¡×
¡¡¶áÇ¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ï¡¢Îò»Ë¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÈæ³ÓÅª¡¢¼Á¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦»×¤¨¤¿ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÉÁ¼Ì¤¬»ËÎÁ¤ä¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÄÕ½Å¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤¬À¸¤¤¿»þÂå¤Î¤â¤Î¤Î¹Í¤¨Êý¤ª¤è¤Ó´·½¬¤È¡¢¤Ç¤¤ë¤«¤®¤êóòó÷¤òÍè¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¿¬¤â¤¢¤é¤ï¤Ë¡Ä¡È²¿¤âÃå¤Æ¤Ê¤¤¡É¾×·â¥·¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤¿¡Ö¸µÊõÄÍ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡×¡õ¡Ö¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡×¡¡¤Û¤«
¡¡ÉÁ¤«¤ì¤ë»þÂå¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2023Ç¯¤Î¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£°ìÎã¤òµó¤²¤ì¤Ð¡¢ÆÁÀî²È¹¯¡Ê¾¾ËÜ½á¡Ë¤ÎÀµ¼¼¤ÎÃÛ»³ÅÂ¡ÊÍÂ¼²Í½ã¡Ë¤ÏÀï¤¬¤¤¤«¤Ëµõ¤·¤¤¤«¤ò¸ì¤ê¡¢²È¹¯¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¡ÖÃ¥¤¤¹ç¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤¢¤¿¤¨¹ç¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâ¤¤¤¿¡£ÎÙ¹ñÆ±»Î¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÊäÅ¶¤·¹ç¤¤¡¢ÉðÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ü°¦¤Î¿´¤Ç·ë¤Ð¤ì¤ì¤Ð¡¢Àï¤ÏËÉ¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ì¤Ë²È¹¯¤ä½Å¿Ã¤¿¤Á¤¬Ç¼ÆÀ¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Ë¤Ï¡¢ÂçÌ¾¤¬¼£¤á¤ëÎÎ¹ñ¤Î¶³¦¤Ï¾ï¤ËÅ¨¤Î¶¼°Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¡¢Àï¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÅ¨¤Î¿¯¹¶¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Àï¤¦°Õ»Ö¤ò¼¨¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»±²¼¤ÎÎÎ¼ç¤¿¤Á¤â¤¹¤°¤Ë¼ç¿Í¤ò¸«¸Â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤¿¤¨¹ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤ÏÅþÄìÀ¸¤Þ¤ì¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÏÃ¤òÆ³Æþ¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÎò»Ë¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¤¿¤À¤Î¶õÁÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡»ËÎÁÅù¤ÇÌÀ³Î¤Ë¤ï¤«¤ë¤³¤È¤¬¤«¤®¤é¤ì¤ë°Ê¾å¡¢Îò»Ë¥É¥é¥Þ¤Ë¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£²Í¶õ¤Î¶ÚÎ©¤Æ¤Ç¤â¡¢Åö³º¤Î»þÂå¤Ê¤éµ¯¤³¤êÆÀ¤ëÅ¸³«¤È¡¢¤½¤Î»þÂå¤é¤·¤¤¿Í´Ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬»þÂå¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£°ìÊý¡¢¤¤¤Þµó¤²¤¿ÃÛ»³ÅÂ¤ÎÎã¤Ï¡¢Îò»Ë¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê¸í²ò¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤â¤¢¤È¤ï¤º¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡¢1Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤¤¤Þ½Ò¤Ù¤¿´ÑÅÀ¤«¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¾ìÌÌ¥Ù¥¹¥È5¤òµó¤²¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
Á¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¾¾Ê¿Äê¿®¤ÎË½Áö
¡¡5°Ì¤Ï¡¢Âè40²ó¡Ö¿Ô¤¤»¤Ì¤ÏÍß¤ÎÀô¡×¡Ê10·î19ÆüÊüÁ÷¡Ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢²þ³×Ï©Àþ¤òÆÍ¤ÃÁö¤ë¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤È¡¢Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆ±»Ö¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òµó¤²¤¿¤¤¡£
¡¡²þ³×¤ËÂÅ¶¨¤¬¤Ê¤¤Äê¿®¤Ë¡¢Ï·Ãæ³Ê¤ÎËÜÂ¿ÃéäÖ¡ÊÌðÅç·ò°ì¡Ë¤¬¡¢¡Ö±ÛÃæ¼éÍÍ¡¢¿Í¤ÏÀµ¤·¤¯À¸¤¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤¯À¸¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÀÚÇ÷¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¿Ê¸À¡£Ï·Ãæ¤Î¾¾Ê¿¿®ÌÀ¡ÊÊ¡»³æÆÂç¡Ë¤â¡¢¡Ö·ðÌóÎá¤ò¼è¤ê¤ä¤á¡¢É÷µª¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¤æ¤ë¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤Ì¤«¡×¤ÈÄÉ·â¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Äê¿®¤ÏÊ¹¤¯¼ª¤ò¤â¤¿¤º¡¢¤³¤¦¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£¡ÖÀ¤¤¬Íð¤ì¡¢°ÅÞ¤¬¤Ï¤Ó¤³¤ë¤Î¤Ï¡¢Éð»Î¤ÎµÁµ¤¤¬¿ê¤¨¤Æ¤ª¤ë¤«¤é¤¸¤ã¡£Éð»Î¤¬µÁµ¤¤ËËþ¤ÁËþ¤Á¤ì¤Ð¡¢Ì±¤Ï¤½¤ì¤ËÊï¤¤¡¢Àµ¤·¤¤¹Ô¤¤¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£Íß¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¡¢Ê¬¤òÁ´¤¦¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£Î¨Àè¿âÈÏ¡ª ¤³¤ì¤è¤ê¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹·ðÌó¤ËÅØ¤á¡¢µÁµ¤¤ò¹â¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢Ê¸Éð¤ËÎå¤à¤Ù¤·¡ª¡×¡£
¡¡Äê¿®¤ÎÆ±»Ö¤Ç¡¢Èà¤Î°Õ¸þ¤ÇÅÐÍÑ¤µ¤ì¤¿ËÜÂ¿ÃéäÖ¤ä¾¾Ê¿¿®ÌÀ¤Ç¤µ¤¨¡¢¤½¤ÎÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤µ¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¡¢À¸ÅÄÅÍ¿¿¤¬±é¤¸¤ë°ì¶¶¼£ºÑ¤é¤ÈÈ¿Äê¿®¥°¥ë¡¼¥×¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Äê¿®¤Ë¤ÏÃ×Ì¿Åª¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤Î¥»¥ê¥Õ¤â¡¢»ËÎÁ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤Û¤Ü½Å¤Ê¤ë¡£Í¥½¨¤À¤¬¶¹ÎÌ¤ÊÄê¿®¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼þ°Ï¤òÅ¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬¡¢»ËÎÁ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ê¾ìÌÌ¤Å¤¯¤ê¤Ç¡¢Á¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£
ÀÚÊ¢¤òÄÌ¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î»þÂå¾õ¶·
¡¡4°Ì¤Ï¡¢Âè36²ó¡ÖóÀÌ¹¡Ê¤ª¤¦¤à¡Ë¤Î¤±¤ê¤Ï³û¡Ê¤«¤â¡Ë¡×¡Ê9·î21ÆüÊüÁ÷¡Ë¤ÇÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤¿ÎøÀî½ÕÄ®¡Ê²¬»³Å·²»¡Ë¤Î»à¡£Âé¸ïÅ·¹Ä¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¡¢Äê¿®¤Î²þ³×¤òÃã²½¤·¤¿Ãøºî¡ØóÀÌ¹ÊÖÊ¸ÉðÆóÆ»¡Ù¤¬ÀäÈÇ¤ò¿½¤·¤Ä¤±¤é¤ì¡¢½ÕÄ®¤¬¤ß¤º¤«¤é»à¤òÁª¤ó¤À¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤ë¡£½ÕÄ®¤Ï½Ù²Ï¹ñ¡ÊÀÅ²¬¸©ÅìÉô¡Ë¤Î¾®ÅçÈÍ¤Î¹¾¸ÍÎ±¼éµïÌòÌò¤Ç¡¢ËÜÌ¾¤ÏÁÒ¶¶³Ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡½ÕÄ®¤Ï´²À¯¸µÇ¯¡Ê1789¡Ë7·î7·î¤Ë»à¤ó¤À¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ±»þÂå¤«¤é¼«»à¤È¤¹¤ëÀ¼¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¶ÊÄâÇÏ¶×Ãø¡Ø¶áÀ¤ÊªÇ·ËÜ¹¾¸Íºî¼ÔÉôÎà¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅö»þÀ¤¤ÎÉ÷Ê¹¤Ë¡¢±¦¤ÎÁð»æ¤Î»ö¤Ë¤Ä¤¤ÆÇòÀî¸ô¤Ø¤á¤µ¤é¤·¤Ë¡¢½ÕÄ®ÉÂ²é¤Ë¤Æ¼¤·¤Æ¤Þ¤ð¤é¤º¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Äê¿®¤Ë½ÐÆ¬¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÉÂµ¤¤òÍýÍ³¤Ë»²¾å¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤Û¤«¤Î»ËÎÁ¤ÇÎ¢¤Å¤±¤é¤ì¤ëÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¹¾¸ÍÎ±¼éµïÌò¤ÎÉð»Î¤¬Å¦È¯¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¼ç·¯¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¡£Åö»þ¤ÎÉð»Î¤ÎÎÑÍý´Ñ¤Ë¾È¤é¤»¤Ð¡¢»à¤ò¤â¤Ã¤Æ½þ¤¦¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤¬Æ³¤«¤ì¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢À¤´Ö¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¿µººî¼Ô¤¬Éð»Î¤é¤·¤¯»à¤Ì¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤¹¤°¤ì¤¿µººî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÈÑÌå¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç¤Ï¡¢½ÕÄ®¤ÏÆ¦Éå¤òÆþ¤ì¤¿Ã®¤òÍÑ°Õ¤·¡¢Ê¢¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Á¤Ë¤½¤³¤ËÆ¬¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢µººî¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÆ¦Éå¤Î³Ñ¤ËÆ¬¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ»à¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¤ò»Ä¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡´²À¯¤Î²þ³×¤¬µººî¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿±Æ¶Á¡¢Åö»þ¤ÎÉð»Î¤Î¤â¤Î¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¼ç·¯¤È¤Î´Ø·¸À¡¢µººî¼Ô¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ê¤É¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¾ìÌÌ¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤¿¡¢½¨°ï¤Ê²ò·èË¡¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
²ÎËû¤ÎÈþ¿ÍÂç¼ó³¨¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿ÍýÍ³
¡¡3°Ì¤Ë¤Ï¡¢Âè38²ó¡ÖÃÏËÜÌä²°Ãç´Ö»öÇ·»Ï¡×¡Ê10·î5ÆüÊüÁ÷¡Ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿´îÂ¿Àî²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤Î»Ñ¤òµó¤²¤ë¡£²ÎËû¤¬À¸³¶¤ÎÈ¼Î·¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡Ö¤¤è¡×¡ÊÆ£´ÖÁÖ»Ò¡Ë¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¿°å»Õ¤Ë¡ÖáìÆÇ¡ÊÇßÆÇ¡Ë¡×¤À¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¡ÖÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¤Ë¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æµ¢¤é¤Ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢²ÎËû¤Ï¤¢¤¤é¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£´ÇÉÂ¤·¤Ê¤¬¤éÉÂ¾²¤Î´é¤òÉÁ¤¡¢Èà½÷¤¬»ö¿Ô¤¤Æ°äÂÎ¤ÎÉåÇÔ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤â¡¢¶¸¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÈà½÷¤Î´é¤òÉÁ¤Â³¤¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢²ÎËû¤¬¡Ö¤¤è¡×¤òÉÁ¤¤¤¿³¨¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»Ä¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤é¤Ï²ÎËû¤Î°¦¾ð¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÈà½÷¤Î´é¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«¤ÆÄÕ½Å¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Ë²ÎËû¤ÎÌ¾¤òÀ¤³¦¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤ëÈþ¿ÍÂç¼ó³¨¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÎËû¤ÎÈþ¿ÍÂç¼ó³¨¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯´©¹Ô¤·¤¿ÄÕ½Å¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤Ç¤¢¤ÎÍÍ¼°¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢²ÎËû¤Î»äÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Û¤È¤ó¤É¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢²ÎËû¤Î»äÀ¸³è¤ò¤Ò¤â¤È¤¯¥Ò¥ó¥È¤¬¡¢Àì¸÷»û¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡Ë¤Î²ÎËû¤ÎÊè¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖÍýÀ¶¿®½÷¡×¤È¡ÖÏ¡¼¼ÎÃÔ¤¿®½÷¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î²üÌ¾¤¬¹ï¤Þ¤ì¡¢´²À¯2Ç¯¡Ê1790¡Ë8·î26Æü¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Á°¼Ô¤Ï¡¢²ÎËû¤ÎºÊ¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÌ¾¤¬¡ÖÀ¶¡Ê¤¤è¡Ë¡×¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡²ÎËû¤ÎÂç¼ó³¨¤Ï¡¢Ã±¤Ë´é¤¬Âç¤¤¯ÉÁ¤«¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÉ½¾ð¤¬Ë³¤·¤¤Èþ¿Í²è¤È°ìÀþ¤ò²è¤·¡¢½÷À¤ÎÀ¼Á¤ä´¶¾ð¤ò¸«»ö¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤Ê³¨¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤ë1Ç¯¿ô¥«·îÁ°¤ËºÇ°¦¤ÎºÊ¤òË´¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢ºÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤¬³¨¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢¤³¤Î¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¹çÍýÀ¤ÈÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¿ÈÀÁ¤±¤µ¤ì¤ëÀ¥Àî¤Ø¤ÎÄÕ½Å¤Î¤Ï¤Ê¤à¤±
¡¡2°Ì¤Ï¡¢Âè10²ó¡Ö¡ØÀÄÏ°Èþ¿Í¡Ù¤Î´Ñ¤ëÌ´¤Ï¡×¡Ê3·î9ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¡¢¾®¼ÇÉ÷²Ö±é¤¸¤ë¸ÞÂåÌÜÀ¥Àî¤¬¡¢Ä»»³¸¡¹»¡Ê»Ô¸¶È»¿Í¡Ë¤Ë¿ÈÀÁ¤±¤µ¤ì¤ëÆü¤Î¾ìÌÌ¤È¤¹¤ë¡£ÄÕ½Å¤Ï¾¾ÍÕ²°¤ËÀ¥Àî¤òË¬¤Í¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬´°À®¤µ¤»¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¶Ó³¨ËÜ¡ØÀÄÏ°Èþ¿Í¹ç»Ñ¶À¡Ù¤ò¤Ï¤Ê¤à¤±¤Ë¼êÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡²Ö³¡¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿¤³¤Î¶Ó³¨ËÜ¤Ë¤ÏÀ¥Àî¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÕ½Å¤ÏÀ¥Àî¤Ë¡Ö²¶¤Ï¤³¤³¤ò³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Î¤È¤³¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡£Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¿½÷Ïº¤¬¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤¤¤Ã¤Ú¤¨»ý¤Ã¤Æ¡¢ÂçÌç¤ò½Ð¤Æ¤±¤ë¤È¤³¤Ë¤·¤¿¤¯¤Æ¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÈÀ¥Àî¤¬¤¤¤À¤¤¤Æ¤¤¿Ì´¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¡Ö²¶¤È²Ö³¡¡ÊÀ¥Àî¤Î¤³¤È¡Ë¤ò¤Ä¤Ê¤°¤â¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤·¤«¤Í¤¨¤«¤é¡£²¶¤¡¤½¤ÎÌ´¤ò¸«Â³¤±¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦ÄÕ½Å¤Ë¡¢À¥Àî¤Ï¡Ö¤½¤ê¤ã¤¢¤Þ¤¢¡¢¤Ù¤é¤Ü¤¦¤À¤Í¤¨¡×¤ÈÊÖ¤·¤ÆÎÞ¤ò¤Ì¤°¤Ã¤¿¡£¥¸¡¼¥ó¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÕ½Å¤Ï¡ÖÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¿½÷Ïº¤¬¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µÈ¸¶¤Î½÷Ïº¤¿¤Á¤¬¿Í¿ÈÇäÇã¤ÎÈï³²¼Ô¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤É¤¦Ç§¼±¤·¤è¤¦¤È¡¢¤³¤Î»þÂå¤Ë°ì²ð¤ÎÄ®¿Í¤Ë¤Ï¡¢½÷Ïº¤¿¤Á¤òµß¤¦¼êÎ©¤Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤»¤á¤Æ¡Ö³Ú¤·¤¤¤Ð¤«¤ê¤Î¤È¤³¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤Ç¤¤ëºÇÁ±¤Î¤³¤È¡£½÷Ïº¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¶¤È²Ö³¡¤ò¤Ä¤Ê¤°¤â¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤·¤«¤Í¤¨¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢»þÂå¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤Æ¤âÍý¤ËÅ¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¿¼¤¤¾ìÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¾¾Ê¿Éð¸µ¤ÈÅÄ¾Â°Õ¼¡¤ÎÇ÷¿¿¤Î¤ä¤ê¤È¤ê
¡¡1°Ì¤Ï¡¢¾·³ÆÁÀî²È¼£¡ÊâÃÅç½¨ÏÂ¡Ë¤ÎÃäÃË¤Ç¡¢¼¡´ü¾·³¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤¿²È´ð¡Ê±üÃÒºÈ¡Ë¤¬µÞ»à¤·¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç¤Ï¼êÂÞ¤ËÆÇ¤¬»Å¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¸¶°ø¤À¤È¤µ¤ì¤¿¡Ë¡¢Ï·Ãæ¼óºÂ¤Î¾¾Ê¿Éð¸µ¡ÊÀÐºä¹ÀÆó¡Ë¤¬ÅÄ¾Â°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¾ìÌÌ¤È¤·¤¿¤¤¡£Âè15²ó¡Ö»à¤ò¸Æ¤Ö¼êÂÞ¡×¡Ê4·î13ÆüÊüÁ÷¡Ë
¡¡²È´ð¤ÎµÞ»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Õ¼¡¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦±½¤¬Æ±»þÂå¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡£¼«Ê¬¤Î¸¢ÎÏ¤Î»Ù¤¨¤Ç¤¢¤ë²È¼£¤È²È´ð¤ÎÉã»Ò¤Ë¡¢°Õ¼¡¤¬´í³²¤ò²Ã¤¨¤ë¤Ù¤É¬Á³À¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢°Õ¼¡¤ÏÉð¸µ¤È¤Î´Ø·¸À¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Éð¸µ¤Ë²°Éß¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢ÑÍºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¡£¤À¤¬Éð¸µ¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é°Õ¼¡¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤À¤ì¤¬¾·³¤ËÃéµÁ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¤À¤ì¤¬µ½¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¸«¸í¤ë¤Û¤É¶ò¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åö½é¤Ï·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿°Õ¼¡¤È¡¢¡Ö¸«¤¯¤Ó¤ë¤Ê¡ª ¤³¤Îµ¡¤ò»È¤¤ÄÉ¤¤Íî¤È¤·¤Ê¤É¤¹¤ì¤Ð¡¢¿¿¤Î³°Æ»¤ò¸«Æ¨¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿Éð¸µ¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÌ¾Í¥2¿Í¤Ë¤è¤ëÇ÷¿¿¤Î±éµ»¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢²È´ð¤Î¤³¤È¤¬¼ÙËâ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤À¤ì¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¸¢ÎÏ¹½Â¤¤òÆ©¤«¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¿¤¤¤·¤¿¹½À®¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
