¡¡¡Ú¥«¥ë¥¬¥ê¡¼¶¦Æ±¡Û¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËÂè2ÀïÂè2Æü¤Ï22Æü¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥«¥ë¥¬¥ê¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¹âÌÚÈþÈÁ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬1Ê¬51ÉÃ68¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤Çº£µ¨½é¤ÎÉ½¾´Âæ¡£¥è¥¤¡¦¥Ù¡¼¥Í¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤¬1Ê¬51ÉÃ17¤Ç2Ï¢¾¡¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò500¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¿¹½Å¹Ò¡Ê¥ª¥«¥â¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬34ÉÃ15¤Ç6°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¶â½ÓÚß¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤¬33ÉÃ99¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£½÷»Ò500¥á¡¼¥È¥ë¤Ï°ðÀî¤¯¤ë¤ß¡Ê¸÷Ê¸Æ²¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤Î15°Ì¤¬ÆüËÜÀªºÇ¹â¤Ç¡¢Âè1Àï¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿µÈÅÄÀãÇµ¡Ê¼÷¹¡Ë¤ÏÅ¾ÅÝ¤·¤Æ19°Ì¤À¤Ã¤¿¡£