¶¥±Ë¡¦À¥¸ÍÂçÌé¤¬Ì´³ð¤¨¤¿¡ª¿åÂ²´Û¤Î¿Íµ¤¼Ô¤È°ì½ï¤Ë±Ë¤®¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌþ¤µ¤ì¤¿¡×
¡¡¶¥±Ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀ¥¸ÍÂçÌé¤¬£²£±ÆüÉÕ¤Ç¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ì´¤ò°ì¤Ä³ð¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡÷£é£ð£ð£å£é¡²£÷£á£ô£á£î£á£â£å¡¡¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ë¡¢ÂçÊ¬¸©ÄÅµ×¸«»Ô¤Î¥¤¥ë¥«Åç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¡¥¤¥ë¥«¤È±Ë¤°¤³¤È¤¬£±¤Ä¤ÎÌ´¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌ´¤¬³ð¤¨¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Æ±¤¸¤¯¶¥±Ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½¤ÎÅÏÊÕ°ìÊ¿¤È¥¤¥ë¥«¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥¤¥ë¥«¤µ¤óÃ£¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌþ¤µ¤ì¤¿¤·ËÜÊª¤È°ì½ï¤Ë¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥¥Ã¥¯¤ÎÎý½¬¤â¤Ç¤¤¿¡¡¥¤¥ë¥«Åç¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢°ìÊ¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¤ªÎé¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢ÇØ¤Ó¤ì¤ËÄÏ¤Þ¤Ã¤Æ±Ë¤°Æ°²è¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÀ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¡¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Á¡×¡Ö°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¤¡¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£