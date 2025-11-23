G20¥µ¥ß¥Ã¥È³«Ëë ¹â»ÔÁíÍý¡È¼«Í³ËÇ°×¤Î½ÅÍ×À¡ÉÁÊ¤¨¡¢¼óÇ¾Àë¸À¡Ö¥¢¥á¥ê¥«È´¤¡×¤ÇËÁÆ¬¡ÈºÎÂò¡É
Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÇG20=¼çÍ×20¤«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤¬22Æü¡¢³«Ëë¤·¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï±éÀâ¤Ç¼«Í³ËÇ°×¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁíÍý
¡ÖÆüËÜ¤ÏË¡¤Î»ÙÇÛ¤Ë´ð¤Å¤¯¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¹ñºÝÃá½ø¤Î°Ý»ý¡¦¶¯²½¡¢¤½¤·¤ÆÀÕÇ¤¤¢¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¡¢G20¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
G20¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë½é¤á¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡¢¼«Í³ËÇ°×ÂÎÀ©¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¡¢¡Ö¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¼Â¸½¤Ë·Ò¤²¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÏÂÊ¿¤Ë´Ø¤¹¤ë²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¼óÇ¾¤é¤È¼¡¡¹¤Ë°®¼ê¤ä¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¡¢µÄÏÀ¤ÎÃæ¤Ç¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ØÍ¿¤Î¤â¤È¤Ç´Ø·¸¹ñ¤¬·ëÂ«¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½¸¹ç¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¤Ç¶á¤¯¤ËÊÂ¤Ö¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½éÆü¤Ï¼Â¸½¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½ÐÀÊ¤òµñÈÝ¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¼óÇ¾Àë¸À¤ÎºÎÂò¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÃæ¡¢µÄÄ¹¹ñ¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«À¯ÉÜ¤¬¡¢²ñµÄ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¼óÇ¾Àë¸À¤ÎºÎÂò¤òÈ¯É½¤¹¤ë°ÛÎã¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼óÇ¾Àë¸À¤ÏÄÌ¾ïÁ´²ñ°ìÃ×¤Î¤â¤È¡¢²ñµÄ¤ÎºÇ¸å¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼óÇ¾Àë¸À¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦2008Ç¯¤ÎG20³«»Ï°Ê¹ß¡¢½é¤Î»öÂÖ¤Ï²óÈò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼óÇ¾Àë¸À¤Ï¡¢À¤³¦¤¬µ¤¸õÊÑÆ°¤äÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÂ»¼º¡¢ºÄÌ³¤ä¿©ÎÁ´íµ¡¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¡¢Â¿¹ñ´Ö¶¨ÎÏ¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
