¡ÚMLBÆüËÜ¿ÍÁª¼êÎóÅÁ¡Û´äÂ¼ÌÀ·û¤Ï¥¿¥ó¥Ñ¥Ù¥¤¤ÇÆ¼Áü¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡¡ÆüËÜ¿Í¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¹ï°õ
´äÂ¼ÌÀ·û¤ÏÆâÌî¼ê¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÅ¬±þ¤·¡¢¥ì¥¤¥º¤Ç³Î¤«¤ÊÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿photo by Getty Images
MLB¤Î¥µ¥à¥é¥¤¤¿¤Á¡ÁÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆ»
Ï¢ºÜ18¡§´äÂ¼ÌÀ·û
ÆÏ¤«¤ÌÀ¤³¦¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢´ûÀ®³µÇ°¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤Æ¤¤¿¥µ¥à¥é¥¤¤¿¤Á¡£²Ì´º¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Îµ°À×¤Ïº£¤â¤Ê¤ª¡¢Ì®¡¹¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
MLB¤ÎÎò»Ë¤Ë³Î¤«¤ÊÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤òÄÖ¤ëº£Ï¢ºÜ¡£Âè18²ó¤Ï¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥Ù¥¤¡¦¥ì¥¤¥º¤ÎÎò»Ë¤Î¾ÝÄ§¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿´äÂ¼ÌÀ·û¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
²áµî¤ÎÏ¢ºÜ¥ê¥¹¥È¡Ó¡Ó¡Ó¡Ú½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð·èÄê¤Î½Ö´Ö¡Û
¡¡¥¿¥ó¥Ñ¥Ù¥¤¡¦¥ì¥¤¥º¤ÎËÜµòÃÏ¥È¥í¥Ô¥«¡¼¥Ê¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï´äÂ¼ÌÀ·û¤ÎÆ¼Áü¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢2023Ç¯£¹·î¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤âµó¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥àÁÏÀß25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¡ÖµåÃÄ»Ë¾åºÇÂç¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê½Ö´Ö¡×¤È¤·¤Æ¾Î¤¨¤é¤ì¤¿Æ¼Áü¤Î¤¦¤Á¤Î°ìÂÎ¡£¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÈÀï¤Ã¤¿2008Ç¯¤Î¥¢¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè£·Àï¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤À¡££¹²óÆó»à¤«¤é´äÂ¼¤¬£²ÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤òÆ§¤ó¤ÇºÇ¸å¤Î¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ê¡¢Î¾ÏÓ¤ò¾å¤²¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¥ì¥¤¥º¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤½¤ì¤À¤±¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥ì¥¤¥º¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥ì¥¤¥º¤ÎÎò»Ë¤Î°ìÉô¤Ë´Ø¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÎºÝ¡¢´äÂ¼¤Ï¤½¤ó¤Ê¸¬µõ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢2007¡Á09Ç¯¤ò¥ì¥¤¥º¤Ç²á¤´¤·¤¿"¥¢¥"¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤«¤é"À®¸ù¼Ô"¤È¤·¤Æµ²±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡´äÂ¼¤Ï2006Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¸å¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ç¥Ó¥ë¥ì¥¤¥º¡Ê¸½¥ì¥¤¥º¡Ë¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£Æþ»¥³Û¤Ï455Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¶²¯8250Ëü±ß¡Ë¡¢Ç¯Êð¤Ï£³Ç¯Áí³Û770Ëü¥É¥ë¡ÊÌó11²¯5500Ëü±ß¡Ë¡£Åö»þ¡¢ÆâÌî¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥á¥Ã¥Ä¤Î¾¾°æ²ÔÆ¬±û¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÃæÂ¼µªÍÎ¡¢¥·¥«¥´¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î°æ¸ý»ñ¿Î¤ËÂ³¤¯£´¿ÍÌÜ¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿ÆâÌî¼ê¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¾ò·ï¤ÏÄã¤á¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢´äÂ¼¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤³¤ì¤é¤Î·ÀÌó¤¬"²á¾®É¾²Á¤À¤Ã¤¿"¤È¼þ°Ï¤Ë»×¤ï¤»¤ë¤À¤±¤ÎÆ¯¤¤ò¸«¤»¤¿¡££±Ç¯ÌÜ¤Ï³«ËëÀï¤«¤é£¹»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¹¥Ä´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤È¡¢¸Î¾ãÎ¥Ã¦¤³¤½¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ´ü°Ê³°¤Ï»°ÎÝ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¥¡¼¥×¡£¥ì¥¤¥º¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³ÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢123»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.285¡¢£·ËÜÎÝÂÇ¤È¤¤¤¦¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÂç¤Îµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£²Ç¯ÌÜ¤Î2008Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯¡¢¥ì¥¤¥º¤ÏÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¶¯¹ë¤Ë¤Î¤·¾å¤¬¤ê¡¢ÁÏÀß11Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Î¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶èÍ¥¾¡¡£ ¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤â¾¡¤Á¿Ê¤ß¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç¤Î²÷¿Ê·â¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤ò¶ÃØ³¤µ¤»¤¿¡£
¡¡´äÂ¼¤Ï¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡¢Ìö¿Ê¥Á¡¼¥à¤ÎÀÚ¤ê¹þ¤ßÂâÄ¹¤È¤·¤Æ¤¹¤Ã¤«¤êÄêÃå¤·¡¢152»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.274¡¢£¶ËÜÎÝÂÇ¡¢48ÂÇÅÀ¤È£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ÂÇ·âÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼¤Î¥¨¥Ð¥ó¡¦¥í¥ó¥´¥ê¥¢¤Ë»°ÎÝ¤ò¾ù¤ê¡¢ÉÔ´·¤ì¤Ê¤Ï¤º¤ÎÆóÎÝ¤Î¼éÈ÷¤Ë¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ËÅ¬±þ¡£¤µ¤é¤Ë¼ã¼ê¤¬Â¿¤¤¥ì¥¤¥º¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÅªÂ¸ºß¤Ë¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÍ¥¤ì¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤ÈÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¬±þÎÏ¡Û
2008Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ï¥Á¡¼¥à»Ë¤Î¾ÝÄ§¡£´äÂ¼¤ÏÆ¼Áü¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¡photo by Getty Images
¡¡´äÂ¼¤Ë´Ø¤·¤ÆÆÃÉ®¤µ¤ì¤ÆÁ³¤ë¤Ù¤ÅÀ¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤¬Êì¹ñ¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÆüËÜ¿Í¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤¬ÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤¿ºÝ¡¢·Êµ¤¤Å¤±¤È¤·¤Æ´äÂ¼¤ÎÈ±·¿¤ò¿¿»÷¤Æ¥Á¡¼¥àÆâ¤Ë"¥â¥Ò¥«¥ó¥Ö¡¼¥à"¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¯¥ê¥Õ¡¦¥Õ¥í¥¤¥É¤¬¡Ö¥¢¥¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¼ê¤À¤Í¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Û¥ë¥Ø¡¦¥«¥ó¥È¥¥¤Ï¡ÖÈà¤È¤¤¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ÏËÍ¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤ËÀå¤ò´¬¤¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤ÏËçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡Åö»þ¡¢ÀµÍ··â¼ê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ð¡¼¥È¥ì¥Ã¥È¤â´äÂ¼¤ÈÃç¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¡£´äÂ¼¤È¤ÎÆóÍ·´Ö¥³¥ó¥Ó¤Ï2008Ç¯¤«¤é¤À¤¬¡¢¡ÖÅ¬±þ¤Ï´ÊÃ±¤À¤Ã¤¿¤è¡£¥¢¥¤Ï±¿Æ°Ç½ÎÏ¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤É¤³¤Ç¤â¼é¤ì¤ë¤·¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤è¤¯°ì½ï¤Ë¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¤¯¤é¤¤Ãç¤¬¤¤¤¤¤«¤é¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾Ý¿¼¤¤¡£ÉÑÈË¤Ë¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¡Ö¥¤¥ï¡¼¥ì¥Ã¥È¡ÊÂ©¤Î¤¢¤Ã¤¿´äÂ¼¤È¥Ð¡¼¥È¥ì¥Ã¥È¤òÊ»¤»¤¿Â¤¸ì¡¿¥¿¥ó¥Ñ¥Ù¥¤ÃÏ¸µ»æµ¼ÔÃÌ¡Ë¡×¤ÎÏ¢·¸¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢¤½¤Î¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤æ¤¨¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¾¾¥¸¥ç¡¼¡¦¥Þ¥É¥ó´ÆÆÄ¤¬É¸ÜÖ¤¹¤ëºÙ¤«¤Ê¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Ë¡¢´äÂ¼¤Ï¤è¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢´äÂ¼¤Ï¤â¤È¤â¤ÈNPB»þÂå¤Î2004¡Á06Ç¯¤Ë¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³30ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¡¢¤Ä¤Ê¤®Ìò¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤À¤±¤Î¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÅ¬±þÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤³¤½¡£¿·Å·ÃÏ¤Ë¼«¤é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë½ÀÆðÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¤æ¤¨¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¾å¤Ç¤â¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É³°¤Ç¤âÌö¿Ê¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¹¥»öËâÂ¿¤·¡£´äÂ¼¤Ï£³Ç¯ÌÜ¤Î2009Ç¯£µ·î¡¢¼éÈ÷Ãæ¤Ëº¸É¨Á°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤ÎÂç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿¡£ÍâÇ¯°Ê¹ß¤Ï¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¡¦¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¢¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤È°ÜÀÒ¤¹¤ë¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¸Î¾ã¤¬¶Á¤¤¤¿¤«¡¢£²ÅÙ¤È¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ÎºÇ½é¤Î£²Ç¯´Ö¤Îµ±¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤¿¤È¤¨¤½¤¦¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÆÃ¤Ë¥¿¥ó¥Ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï"¥¢¥"¤ÎÂ¸ºß¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¥È¥í¥Ô¥«¡¼¥Ê¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÆ¼Áü¤òÌÜ¤Ë¤·¡¢¤¢¤ÎÅÁÀâÅª¤Ê2008Ç¯¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢È®Ñï¡Ê¤Ï¤Ä¤é¤Ä¡Ë¤È¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤¬Çä¤êÊª¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¤³¤È¤ò¹¥°ÕÅª¤Ë»×¤¤½Ð¤¹¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÚProfile¡Û¤¤¤ï¤à¤é¡¦¤¢¤¤Î¤ê¡¿1979Ç¯£²·î£¹Æü¡¢°¦É²¸©½Ð¿È¡£±§ÏÂÅçÅì¹â¡Ê°¦É²¡Ë¡£1996Ç¯NPB¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¡£2006Ç¯12·î¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¥ì¥¤¥º¤È·ÀÌó¡£
¡üNPB½êÂ°Îò¡Ê13Ç¯¡Ë¡§¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê1998¡Á2006¡Ë¡½ÅìËÌ³ÚÅ·¡Ê2011¡Á12¡Ë¡½Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2013¡Á14¡Ë
¡üNPBÄÌ»»À®ÀÓ¡§1194»î¹ç½Ð¾ì¡¿ÂÇÎ¨.290¡¿1172°ÂÂÇ¡¿193ËÜÎÝÂÇ¡¿615ÂÇÅÀ¡¿67ÅðÎÝ¡¿½ÐÎÝÎ¨.358¡¿Ä¹ÂÇÎ¨.494
¡üMLB½êÂ°Îò¡Ê£´Ç¯¡Ë¡§¥¿¥ó¥Ñ¥Ù¥¤¡¦¥ì¥¤¥º¡Ê2007¡Á09¡¿¥¢¡Ë¡½¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¡¦¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ê2010¡¿¥Ê¡Ë¡½¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¡Ê2010¡¿¥¢¡Ë¡¡¡ö¥¢¡á¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¢¥Ê¡á¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°
¡üMLBÄÌ»»À®ÀÓ¡§¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¡á408»î¹ç½Ð¾ì¡¿ÂÇÎ¨.267¡¿413°ÂÂÇ¡¿16ËÜÎÝÂÇ¡¿117ÂÇÅÀ¡¿32ÅðÎÝ¡¿½ÐÎÝÎ¨.360¡¿Ä¹ÂÇÎ¨.462¡¡¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡Ê£±Ç¯¡Ë¡á16»î¹ç½Ð¾ì¡¿ÂÇÎ¨.273¡¿18°ÂÂÇ¡¿£±ËÜÎÝÂÇ¡¿£µÂÇÅÀ¡¿½ÐÎÝÎ¨.342¡¿Ä¹ÂÇÎ¨.409¡Ê2008¡Ë
¡üÆüËÜÂåÉ½Îò¡§2006Ç¯WBC¡ÊÍ¥¾¡¡Ë¡¢2009Ç¯WBC¡ÊÍ¥¾¡¡Ë