¡ÖÀ°·Á³°²Ê¡×¤È¡Ö¥Ú¥¤¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤É¤Á¤é¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤¡©ÄË¤ß¤Î¸¶°ø¤ÇÊ¬¤«¤ì¤ëÁª¤ÓÊý¡Ú°å»Õ²òÀâ¡Û
É¨¤ä¹ø¡¢¸ª¤ÎÄË¤ß¤¬Â³¤¯¤È¤¡¢¤É¤Î¿ÇÎÅ²Ê¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¤«ÌÂ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À°·Á³°²Ê¤È¥Ú¥¤¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¼£ÎÅ¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Áª¤ÓÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼£ÎÅ¸ú²Ì¤Ë¤â°ã¤¤¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤òÁª¤Ö¤Ù¤¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±à¥Ú¥¤¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¾¾ËÜÀèÀ¸¤Î°Õ¸«¤ò´ð¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
¾¾ËÜ ±à»Ò¡Ê±à¥Ú¥¤¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
2005Ç¯¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢°å»ÕÌÈµö¤ò¼èÆÀ¡£½çÅ·Æ²Âç³Ø¤Î¸÷ÈªÍµÀµ¸µ¶µ¼ø¤Ë»Õ»ö¤·¡¢ÄË¤ß¼£ÎÅ¤ÎÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤Èµ»½Ñ¤ò³Ø¤Ö¡£¾¼ÏÂÂç³Ø²£ÉÍ»ÔËÌÉôÉÂ±¡¤ä¤¬¤ó¸¦ÍÌÀÉÂ±¡¤Ç¤â¸¦ïÓ¤òÀÑ¤à¡£2022Ç¯¡¢À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿µµ¸Í¤Ë¡Ö±à¥Ú¥¤¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò³«±¡¤·¡¢±¡Ä¹½¢Ç¤¡£°å³ØÇî»Î¡¢ÆüËÜËã¿ì²Ê³Ø²ñÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å¡¢ÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯³Ø²ñ¥Ú¥¤¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÅìÍÎ°å³Ø²ñ´ÁÊýÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ´ËÏÂ°åÎÅ³Ø²ñ´ËÏÂ°åÎÅÇ§Äê°å¡£Instagram
ÊÔ½¸Éô
¥Ú¥¤¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÈÀ°·Á³°²Ê¡¢¤É¤Á¤é¤òÁª¤Ù¤ÐÎÉ¤¤¤«ÌÂ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢²¿¤ò´ð½à¤Ë¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾¾ËÜÀèÀ¸
´ð½à¤Ï¡Ö¼ê½Ñ¤ÎÉ¬Í×À¡×¤È¡ÖÄË¤ß¤Î¼£ÎÅ¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯¤«¡×¤Ç¤¹¡£À°·Á³°²Ê¤Ï¹üÀÞ¤ä´ØÀá¤ÎÊÑ·Á¤Ê¤É¡¢³°²ÊÅª½èÃÖ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤ËÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¥Ú¥¤¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢¼ê½Ñ¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤ÄË¤ß¤Î´ÉÍý¤ä´ËÏÂ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼£ÎÅ¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¤Ê¾õÂÖ¤Ç¥Ú¥¤¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¼£ÎÅ¤ÎÃÙ¤ì¤¬¾É¾õ¤ò°²½¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾É¾õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¿ÇÎÅ²Ê¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
À°·Á³°²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤Ù¤¾É¾õ¤ä¾õ¶·¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¾ËÜÀèÀ¸
¹üÀÞ¤ä´ØÀá¤ÎÊÑ·Á¡¢´ØÀá¤¬¼ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÀ°·Á³°²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Æ°¤¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¶¯¤¤ÄË¤ß¤¬È¼¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤âÀ°·Á³°²Ê¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤¹¡£²èÁü¿ÇÃÇ¤òÄÌ¤¸¤Æ¸¶°ø¤òÆÃÄê¤·¡¢³°²ÊÅª½èÃÖ¤ò´Þ¤à¼£ÎÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À°·Á³°²Ê¤Ï¡¢¹ü¤ä´ØÀá¤Î¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¿×Â®¤«¤ÄÀìÌçÅª¤ÊÂÐ±þ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
µÕ¤Ë¡¢¥Ú¥¤¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤òÁª¤Ö¤Ù¤¾õÂÖ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾¾ËÜÀèÀ¸
ÄË¤ß¤¬ËýÀ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢¼ê½Ñ¤òÈò¤±¤¿¤¤¤È´õË¾¤¹¤ëÊý¤Ë¤Ï¥Ú¥¤¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÄÇ´ÖÈÄ¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤äÀÔÃì´É¶¹ºõ¾É¤Ê¤É¤Î¿À·Ð°µÇ÷¤¬¸¶°ø¤ÎÄË¤ß¤Ï¡¢¿À·Ð¥Ö¥í¥Ã¥¯ÎÅË¡¤Ç¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ª¤³¤ê¤äÆ¬ÄË¡¢µ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ËÈ¼¤¦ÄË¤ß¤Ë¤â¡¢¥Ú¥¤¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¼£ÎÅ¤Î¸ú²Ì¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¿ÇÃÇ¤È¼£ÎÅ·×²è¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤ÏMedical DOC¤Ë¤Æ¡ã´ØÀá¤äÀÔÄÇ¤ÎÄË¤ß¤Ï¡Ö¥Ú¥¤¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤È¡ÖÀ°·Á³°²Ê¡×¤É¤Ã¤Á¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û¡ä¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤½¤Î¼èºà»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£