Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Î¤»¤Ã¤«¤¯¥°¥ë¥á¡ª¡ª¡Ù¤Î¥í¥±¤Ë¡ÈÆüÂ¼¥¤¥º¥à¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¡¢11·î23Æü19»þ¤«¤éTBS¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Î¤»¤Ã¤«¤¯¥°¥ë¥á¡ª¡ª¡Ù2»þ´ÖSP¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¢£¡Ö¤½¤ì¤Ï¥º¥ë¤¤¡ªÆüÂ¼¤µ¤ó¥º¥ë¤¤¤Ã¤¹¡ª¡×¡Êº´µ×´ÖÂç²ð¡Ë
ÈÖÁÈ½é½Ð±é¤Çºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¤ò½ä¤ëº´µ×´Ö¤Ï¡¢MC¤ÎÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë¤¬¥í¥±¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë°áÁõ¤ÈÆ±¤¸²«¿§¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥ªー¥Ðー¥ªー¥ë»Ñ¤Î¡ÈÆüÂ¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤ÇÅÐ¾ì¡£º´µ×´Ö¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¡ÈÆüÂ¼¥¤¥º¥à¡É¤Ç¥í¥±¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¡×¤È¡¢ÈÖÁÈMC¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëÃç¤È¤¢¤ê¡¢³æ¹¥¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤ËÊ¹¤¹þ¤ß¤Ø¸þ¤«¤¦¡£
¾ë²¼Ä®¤È¤·¤Æ±É¤¨¾®¹¾¸Í¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Àî±Û¤ò¤Ò¤È¤êÊâ¤¯¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥°¥ë¥áÃµ¤·¥í¥±·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¿¼ß·Ã¤ºÈ¡¢¥é¥¦ー¥ë¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤éSnow Man¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¥í¥±¤Î¥³¥Ä¤È¡¢¤¢¤ë¡ÈÎ¢µ»¡É¤ò¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼¡¡¹¤È¥°¥ë¥á¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¯º´µ×´Ö¡£ÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤òËËÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüÂ¼¤¬¡Ø¤»¤Ã¤«¤¯¥°¥ë¥á¡Ù¤Î¥í¥±¤ò10Ç¯°Ê¾å¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÊ¹¤¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¥º¥ë¤¤¡ª¡¡ÆüÂ¼¤µ¤ó¥º¥ë¤¤¤Ã¤¹¡ª¡×¤ÈÆüÂ¼¤òÁ¢¤Þ¤·¤¬¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¤Þ¤¿¥í¥±¤ÎÆ»Ãæ¡¢ÃÏ¸µ¤Î³ØÀ¸¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥°¥ë¥á¤òÊ¹¤¯¤¿¤áÀî±Û¤Î³Ø¹»¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤ºÂç¿Íµ¤¤ÎSnow Man¥á¥ó¥Ðーº´µ×´Ö¤¬¶µ¼¼¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢À¸ÅÌ¤«¤é¤Ï²«¿§¤¤´¿À¼¤¬¡£³ØÀ¸¤ËÍ¥¤·¤¯Ìä¤¤¤«¤±¤ëº´µ×´Ö¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢À¸ÅÌ¤â¿¿·õ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥°¥ë¥á¤ò¹Í¤¨¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢º´µ×´Ö¤¬À¸ÅÌ¤Î¤Ò¤È¤ê¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ÆÏÃ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤¬Ï³¤ì¤¿ÊÖ¤·¤òÊ¹¤¡¢»×¤ï¤º¾È¤ì¤Þ¤¯¤ëÅ¸³«¤â¡£
¢£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ïー¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ËÌÀî·Ê»Ò¤¬ÅÐ¾ì
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¤¬ÈÖÁÈ½é½Ð±é¡£±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ïー¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿º´µ×´Ö¤Î¥°¥ë¥áÃµ¤·¤ò¸«¼é¤ë¡£º´µ×´Ö¤Î¥í¥±¤ÎÌÏÍÍ¤ò¸«¤¿ËÌÀî¤Ï¡¢¡Ö´°¿©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤ÎÎÉ¤¤¿Í¤ÏËÜÅö¤Ë¹¥¤¡£¸«¤Æ¤¤¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£ËÌÀî¤â¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤´¤Ï¤ó¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Ð§¤ä¥Á¥ãー¥Ï¥ó¤ò¤è¤¯¿©¤Ù¤Þ¤¹¡×¤È°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤â¹ðÇò¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüÂ¼¤Ï½©ÅÄ¸©²£¼ê»Ô¤Ç¿·ÊÆ¤ò´®Ç½¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢ÀîÅÄÍµÈþ¡¢¾¾ÅÄÎ¤Æà¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
TBS¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Î¤»¤Ã¤«¤¯¥°¥ë¥á¡ª¡ª¡Ù2»þ´ÖSP
11/23¡ÊÆü¡Ë19:00～20:54
MC¡§¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡ÊÀß³ÚÅý¡¢ÆüÂ¼Í¦µª¡Ë
¥í¥±¥²¥¹¥È¡§º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë
¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¡§ÀîÅÄÍµÈþ¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¡¢¾¾ÅÄÎ¤Æà¡ÊÝ¯ºä46¡Ë ¢¨50²»½ç
