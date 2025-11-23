¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÎ¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¡×¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ýー¥ë¡¢º£¥·ー¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ
¡¡¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ýー¥ë¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¡Ë¤¬º£¥·ー¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ëÌÏÍÍ¡£11·î23Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö22Æü¡Ë¤Ë¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØESPN¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¸å¡¢¥Ýー¥ë¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß40ºÐ¤Î¥Ýー¥ë¤Ï¡¢2005Ç¯¤Ë¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¡Ê¸½¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¡Ë¤ÇNBA¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î¿·¿Í²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î20Ç¯¤Ç12ÅÙ¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¡¢11ÅÙ¤Î¥ªー¥ëNBA¥Áー¥à¡¢9ÅÙ¤Î¥ªー¥ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¥Áー¥à¡¢¤½¤·¤ÆNBA75¼þÇ¯µÇ°¥Áー¥à¤ÎÁª½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢6ÅÙ¤Î¥¹¥Æ¥£ー¥ë²¦¤È5ÅÙ¤Î¥¢¥·¥¹¥È²¦¤Ë¤âµ±¤¡¢¥¥ã¥ê¥¢ÄÌ»»¥¢¥·¥¹¥È¿ô¡Ê1Ëü2532¡Ë¤ÈÄÌ»»¥¹¥Æ¥£ー¥ë¿ô¡Ê2727¡Ë¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¥È¥Ã¥¯¥È¥ó¡Ê¸µ¥æ¥¿¡¦¥¸¥ã¥º¡Ë¤Ë¼¡¤°ÎòÂå2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·ー¥º¥ó³«ËëÁ°¤«¤é¥Ýー¥ë¤Ïº£¥·ー¥º¥ó¤¬ºÇ¸å¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÐ¼¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤½¤ì¤¬³ÎÄê¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤ë¡£23Æü¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¤ÎËÜµòÃÏ¤ËË¬¤ì¤¿¥Ýー¥ë¤Ï¡¢SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë±ÇÁü¤òÅê¹Æ¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖNC¡Ê¥Îー¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¡Ë¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¤Ê¤ó¤ÆÎ¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡Ä¡£¤³¤Î¥é¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¡ª¡×
¡¡¥Ýー¥ë¤Ï2005Ç¯¤«¤é¤Î6¥·ー¥º¥ó¤ò¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¤Ç²á¤´¤·¡¢2011Ç¯¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤Ç¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¡¢¥Ç¥£¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¸¥çー¥À¥ó¡Ê¸½¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¥º¡Ë¤È¶¦¤Ë¡È¥í¥Ö¥·¥Æ¥£¡É»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å2017Ç¯¤Ë¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥Ä¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢°Ê¹ß¤Ï¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¡¢¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¹¥Ñー¥º¤È¥Áー¥à¤ò°Ü¤ê¡¢º£¥·ー¥º¥ó³«ËëÁ°¤Ë¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥µ¥ó¥ººßÀÒ»þ¤Ï¥Ç¥Ó¥ó¡¦¥Ö¥Ã¥«ー¡¢¥Ç¥£¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¨¥¤¥È¥ó¡Ê¸½¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¡Ë¤È¶¦¤Ë¼«¿È½é¤ÎNBA¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥ê¥¢¸åÈ¾¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Áー¥à¤Ç¤Ï¥·¥§¥¤¡¦¥®¥ë¥¸¥ã¥¹¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー¡Ê¥µ¥ó¥Àー¡Ë¤ä¥Ó¥¯¥¿ー¡¦¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¡Ê¥¹¥Ñー¥º¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¼ã¼êÁª¼ê¤Î»ØÆ³Ìò¤òÃ´¤¤¡¢¥Áー¥à¤ÎÄì¾å¤²¤ä¥¹¥¿ーÁª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥¢Ê¿¶Ñ¥¹¥¿¥Ã¥Ä¡Ê11·î22Æü½ªÎ»»þÅÀ¡Ë¤Ï16.9ÆÀÅÀ9.2¥¢¥·¥¹¥È4.4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É2.0¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ò¥Þー¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£23Æü¤Î¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¤Ç¤ÏÌó23Ê¬´Ö¤Î½Ð¾ì¤Ç3ÆÀÅÀ4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É8¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¥³ー¥È¥¤¥ó¤·¤¿½Ö´Ö¤Ï¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡21Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡È¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥´¥Ã¥É¡É¡£¥é¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Î¥×¥ìー¤ò¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤¿¤¤¡£