¥×¥í¡¦¥êー¥° 25/26 Âè15Àá ¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ê¥åー¥¸¥å vs ¥·¥ã¥ë¥ë¥í¥ï »î¹ç·ë²Ì
¥×¥í¡¦¥êー¥° 25/26¤ÎÂè15Àá ¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ê¥åー¥¸¥å¤È¥·¥ã¥ë¥ë¥í¥ï¤Î»î¹ç¤¬¡¢11·î23Æü04:45¤Ë¥ä¥ó¡¦¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥ë¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ê¥åー¥¸¥å¤Ï¥Ë¥³¥í¡¦¥È¥ì¥½¥ë¥Ç¥£¡ÊFW¡Ë¡¢¥Þ¥Þ¥É¥¥¡¦¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ï¥ó¥¹¡¦¥Õ¥¡¥Ê¥±¥ó¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥·¥ã¥ë¥ë¥í¥ï¤Ï¥ªー¥ì¥ê¥¢¥ó¡¦¥·¥ã¥¤¥É¥éー¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡¦¥®¥¢¥´¥ó¡ÊMF¡Ë¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥×¥Õ¥é¥Ã¥±¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
Á°È¾¤ÏÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬Ìµ¤¯¡¢0-0¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
59Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ê¥åー¥¸¥å¤Î¥¸¥ç¥¢¥«¥ó¡¦¥»¥¤¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Ï¥ó¥¹¡¦¥Õ¥¡¥Ê¥±¥ó¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ê¥åー¥¸¥å¤¬ÀèÀ©¡£
¤½¤Î¸å¤âÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ê¥åー¥¸¥å¤¬1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ê¥åー¥¸¥å¤Ï88Ê¬¤Ë¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥ª¥Ë¥§¥Ç¥£¥«¡ÊMF¡Ë¡¢90+7Ê¬¤Ë¥¦ー¥´¡¦¥Ù¥È¥ì¥»¥ó¡ÊMF¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥·¥ã¥ë¥ë¥í¥ï¤Ï90+7Ê¬¤Ë¥¢¥¤¥Ï¥à¡¦¥¦¥½¥¦¡ÊDF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2025-11-23 06:51:42 ¹¹¿·