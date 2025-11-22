¡Ö°ß¤¬¤ó¤Î½é´ü¾É¾õ¤ÈËö´ü¾É¾õ¡×¤Ï¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©°å»Õ¤¬Å°Äì²òÀâ¡ª
°ß¤¬¤ó¤Î¾É¾õ¤È¤Ï¡©Medical DOC´Æ½¤°å¤¬°ß¤¬¤ó¤Î½é´ü¾É¾õ¡¦Ëö´ü¾É¾õ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÌÂ¤ï¤ºÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
º¬Íè ÏÂµ±¡Ê°å»Õ¡Ë
ÆüËÜ¾Ã²½´ïÉÂ³Ø²ñ¡¦ÆüËÜ¾Ã²½´ïÆâ»ë¶À³Ø²ñ½êÂ°¡£
¡Ö°ß¤¬¤ó¡×¤È¤Ï¡©
°ß¤¬¤ó¤Ï°ß¤«¤éÈ¯À¸¤¹¤ë¤¬¤ó¤Ç¤¹¡£°ß¤Ï¿©Æ»¤Î¼¡¤Ë¤¢¤ë¾Ã²½´É¤Ç¡¢¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤Ï¿©Æ»¤òÄÌ¤Ã¤Æ°ß¤ËÎ¯¤Þ¤ê°ß»À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾Ã²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾Ã²½¤ÎÂ¾¤Ë¤â±ÉÍÜ¤ÎµÛ¼ý¤ä¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬Èç¤¬°ß¤ÎÌò³ä¤Ç¤¹¡£°ß¤ÎÆâÂ¦¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ´Ëì¤«¤é¤¬¤óºÙË¦¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡Ö°ß¤¬¤ó¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï2018Ç¯¤Î°ß´â¤Î»àË´¿ô¤ÏÌó4Ëü4Àé¿Í¤Ç¡¢ÇÙ´â¡¦ÂçÄ²´â¤Ë¼¡¤¤¤Ç3°Ì¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊÃËÀ¤Ç¤Ï2°Ì¡¢½÷À¤Ç¤Ï4°Ì¡Ë°ß¤¬¤ó¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¸¶°ø¤Ï¥Ô¥í¥ê¶Ý¤Ç¡¢´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï½ü¶Ý¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ß¤¬¤ó¤Î½é´ü¾É¾õ
ÆüËÜ¤Ç°ß¤¬¤ó¤Ë¤è¤ë»àË´¿ô¤ÏÇÙ¤¬¤ó¡¦ÂçÄ²¤¬¤ó¤Ë¼¡¤¤¤Ç3°Ì¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸¤Ç2¿Í¤Ë1¿Í¤Ï¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·è¤·¤ÆÂ¾¿Í»ö¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Î°ì¤Ä¤Ï¡ÖÁá´üÈ¯¸«¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÁá´üÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë°ß¤¬¤ó¤Î½é´ü¾É¾õ¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡Ö½é´ü¾É¾õ¡×¤Ï°ß¤¬¤ó¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Áá´ü°ß¤¬¤ó¤Ï¡ÖÌµ¾É¾õ¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Äê´üÅª¤Ê°ßÆ©»ë¸¡ºº¡Ê¥Ð¥ê¥¦¥à¡Ë¤ä°ß¥«¥á¥é¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤¬¤ó¿ÇÎÅ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç»ö¤Ê¤³¤È¤ò¤â¤¦°ì¤Äµó¤²¤ë¤È¡Ö¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ß¤¬¤ó¤ÎºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¥Ô¥í¥ê¶Ý´¶À÷¤Ç¤¹¡£´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤é½ü¶Ý¼£ÎÅ¤ÎÅ¬±þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½ü¶Ý¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç°ß¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¹à¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê°ß¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥Ô¥í¥ê¶Ý´¶À÷¤Î¾É¾õ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
°ß¤â¤¿¤ì
ÄÌ¾ï¤Î¿©»ö¤Ç¤â°ß¤¬½Å¤¯´¶¤¸¤ë¾É¾õ¤Ç¤¹¡£°ß±ê¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¾É¾õ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¡¢»é¤Ã¤³¤¤¿©¤ÙÊª¤ä¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¿çÌ²ÉÔÂ¤Ç¼«Î§¿À·Ð¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡£¾Ã²½¤ËÎÉ¤¤¿©¤Ù¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÈÏ°Ï¤Ç¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿çÌ²ÉÔÂ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¤ÎÆü¾ïÀ¸³è½¬´·Á´ÂÎ¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¾É¾õ¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤ªÌô¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¤ä°ß¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ë¸¡ºº¤òÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ß¤¾¤ª¤Á¤ÎÄË¤ß
°ß±ê¤Ë¤è¤ê¤ß¤¾¤ª¤Á¤ÎÄË¤ß¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿©¸å¤Ë¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï°ß¤«¤é¤Î¾É¾õ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤·¤¿¤ªÆù¤äÍÈ¤²Êª¤Ê¤É¤Ï°ß¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤ÇÈò¤±¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ÔÈÎÌô¤Î°ßÌô¤â»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤âÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÀÎ¤«¤éÂ¾¤Î¿Í¤è¤ê¤â°ß¤¬¼å¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥Ô¥í¥ê¶Ý¤¬¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ°ß¥«¥á¥é¸¡ºº¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶»¾Æ¤±
¤ß¤¾¤ª¤ÁÉÕ¶á¤Ë¥à¥«¥à¥«¤È¤·¤¿¾Æ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏµÕÎ®À¿©Æ»±ê¤ä°ß±ê¤Ç¤ß¤é¤ì¤ë¾É¾õ¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¤²¤Ã¤×¤¬¤è¤¯½Ð¤¿¤ê°ß»À¤¬µÕÎ®¤¹¤ë´¶³Ð¤¬¤·¤¿¤ê¾¯ÎÌ¤Î¿©»ö¤Ç¤¹¤°¤Ë¤ªÊ¢¤¬ËÄ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ß»À¤¬¤è¤¯Ê¬Èç¤µ¤ì¤ë»éÊª¤ä¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤·¤¿¤ªÆùÎÁÍý¤Ê¤É¤ÏÈò¤±¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾É¾õ¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Ï¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤Ç°ß¥«¥á¥é¤ò´Þ¤á¤¿¸¡ºº¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
°ß¤¬¤ó¤ÎËö´ü¾É¾õ
·ã¤·¤¤°ßÄË
°ß¤¬¤ó¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¼ðáç¤¬Â¾Â¡´ï¤ä¿À·Ð¤ò¾ã³²¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·ã¤·¤¤áÖÄË¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄË¤ß¤¬¶¯¤¤¾ì¹ç¤ÏÌµÍý¤Ë¿©»ö¤»¤º¤ª¿å¤ò°û¤à¤À¤±¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿å¤¹¤é°û¤á¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÆþ±¡¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤äµßµÞ³°Íè¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÅÇ·ì
°ß¤¬¤ó¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¼ðáç¤«¤é¤Î½Ð·ì¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ°Ì®¤¬ÇËÃ¾¤·¤ÆµÞ·ã¤Ë½Ð·ì¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÅÇ·ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÇ·ì¤Ï¶ÛµÞÀ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢¶ÛµÞÆâ»ë¶À¸¡ºº¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ìë´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âµßµÞ³°Íè¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
µÞ·ã¤Ê½Ð·ì¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅÇ·ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Àè¤Û¤É¾Ò²ð¤·¤¿¹õ¿§ÊØ¤äÉÏ·ì¾É¾õ¤¬½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¼ó¤Î¥ê¥ó¥ÑÀá¤¬¹Å¤¯¼ð¤ì¤ë
°ß¤¬¤ó¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¤¬¤óºÙË¦¤¬¥ê¥ó¥ÑÀá¤ËÅ¾°Ü¤·¤Þ¤¹¡£¥ê¥ó¥ÑÀá¤ÏÁ´¿È¤ËÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï°ß¤Î¶á¤¯¤Î¥ê¥ó¥ÑÀá¤ËÅ¾°Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¼ó¤Î¥ê¥ó¥ÑÀá¤ËÅ¾°Ü¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ëº¸º¿¹ü¤Î¾å¤Î·¦¤ß¤Ë¤¢¤ë¥ê¥ó¥ÑÀá¡Êº¸º¿¹ü¾åãÝ¥ê¥ó¥ÑÀá¡Ë¤ËÅ¾°Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡Ö¥¦¥£¥ë¥Ò¥ç¥¦Å¾°Ü¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢°ß¤¬¤ó¤¬¤«¤Ê¤ê¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤¬¤ó¤¬¸¶°ø¤Ç¥ê¥ó¥ÑÀá¤¬¼ð¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢´¶À÷¾É¤Ê¤É¤Ç¼ð¤ì¤ë¾ì¹ç¤È¤Ï°ã¤¤¡¢ÄË¤ß¤Ï¤Ê¤¯¥´¥Ä¥´¥Ä¤È¹Å¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¼ó¤Ë¤·¤³¤ê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Æâ²Ê¤ä¼ªÉ¡²Ê¤Ø¤Î¼õ¿Ç¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ß¤¬¤ó¤Î¾É¾õ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¤³¤³¤Þ¤Ç°ß¤¬¤ó¤Î¾É¾õ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö°ß¤¬¤ó¤Î¾É¾õ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢Medical DOC´Æ½¤°å¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
°ß¤¬¤ó¤òÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
º¬Íè ÏÂµ± °å»Õ
°ß¤¬¤ó¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï70－80ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡£½÷À¤ËÈæ¤Ù¤ÆÃËÀ¤¬Â¿¤¯¡¢40ºÐ¤òÄ¶¤¨¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤éÈ¯¾É¤¹¤ë¿Í¤¬½ù¡¹¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£(Á´¹ñ¤¬¤óÅÐÏ¿Øí´µ¥Çー¥¿¤è¤ê)
°ß¤¬¤ó¤Î½é´ü¾É¾õ¤Ç°ìÈÖÂ¿¤¤¾É¾õ¤Ï¤É¤ó¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
º¬Íè ÏÂµ± °å»Õ
Áá´ü°ß¤¬¤ó¤Ç¤ÏÌµ¾É¾õ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£°ß¤¬¤ó¤Î½é´ü¾É¾õ¤È¤·¤ÆÆÃÄê¤Î¾É¾õ¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ú¤¤°ßÄË¤ä¿©¸å¤Î¤â¤¿¤ì¤Ê¤É¤Î°ß±ê¤ÇÀ¸¤¸¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔÄ´¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï°ß¥«¥á¥é¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤²¤Ã¤×¤È¤ª¤Ê¤é¤Ï°ß¤¬¤ó¤Î¾É¾õ¤È´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º¬Íè ÏÂµ± °å»Õ
¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢´Ø·¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤²¤Ã¤×¤¬Â¿¤¤»þ¤Ï¡¢µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤ä¿©Æ»¤ä°ß¤ÎÆ°¤¤¬°¤¤¾ì¹ç¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤äÊÊ¤Ç¶õµ¤¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤ª¤Ê¤é¤â°ß¤¬¤ó¤ÈÄ¾ÀÜ¤Î´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤äÄ²Æâ´Ä¶Åù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎÌ¤ÏÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
°ß¤¬¤ó¤Ï¡¢Áá´üÈ¯¸«¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Áá´ü°ß¤¬¤ó¤ÏÌµ¾É¾õ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢·ò¿Ç¤Ç¤Î°ß¥«¥á¥é¸¡ºº¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ô¥í¥ê¶Ý½ü¶Ý¤Ï°ß¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Áá¤á¤Ë½ü¶Ý¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¸å¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¡¢°ß¥«¥á¥é¼õ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤Ç¤¹¡£³Ú¤Ê¸¡ºº¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÀÅÌ®Ëã¿ì¤Ç¤Ê¤ë¤Ù¤¯Èæ³ÓÅª³Ú¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È°ß¥«¥á¥é¼õ¤±¤Æ¤ß¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¼¤Ò¼õ¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Û¾ï¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¤â¡¢Æü¡¹¤Î°Â¿´´¶¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£40ºÐ°Ê¾å¤Î¤¢¤Ê¤¿¡¢ÆÃ¤ËÃËÀ¤ÎÊý¤Ïº£¤¹¤°¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤Ø¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
⚫︎¤Þ¤È¤á
¡¦°ß¤¬¤ó¤ÏÁá´üÈ¯¸«¤¬½ÅÍ×¡£¾É¾õ¤À¤±¤ÇÁá´üÈ¯¸«¤Ïº¤Æñ¡£
¡¦Áá´üÈ¯¸«¤Ë¤Ï°ß¥«¥á¥é¤¬½ÅÍ×¡£
¡¦¥Ô¥í¥ê¶Ý¤Î½ü¶Ý¼£ÎÅ¤Ç°ß¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤é¤ì¤ë¡£
⚫︎ACTION PLAN
20ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤Ï¥Ô¥í¥ê¹³ÂÎ¸¡ºº¤ò·ò¿Ç¤Ç¼õ¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
40ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¡¦°ß¤ÎÉÔÄ´¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï°ß¥«¥á¥é¤ò¼õ¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
