2025Ç¯11·î20Æü¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Äµå»þÊó¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë»º¶È¤¬º£¤äÃæ¹ñ¿Íºà¤Ê¤¯¤·¤ÆÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¤¹¤ëÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
µ»ö¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Î19ÆüÉÕÊ¸¾Ï¡£Ê¸¾Ï¤Ï¡¢Meta¤Î¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°CEO¤¬º£Ç¯6·îÈ¯É½¤·¤¿¿Í´Ö¤ÎÇ½ÎÏ¤òÄ¶¤¨¤ëAI¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡×¤Î¸¦µæ½êÀßÎ©·×²è¤Ë»²²Ã¤¹¤ëAI¸¦µæ¼Ô11¿ÍÁ´°÷¤¬Â¾¹ñ¤Ç¶µ°é¤ò¼õ¤±¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä°ÜÌ±¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¦¤Á7¿Í¤ÏÃæ¹ñÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2·ï¤ÎºÇ¿·¸¦µæ¤Î·ë²Ì¤«¤é¤Ï¡¢Ãæ¹ñÀ¸¤Þ¤ì¤ÇÃæ¹ñ¤Ç¶µ°é¤ò¼õ¤±¤¿¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤¬ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×AI¸¦µæ½ê¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¾õ¶·¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¤·¡¢ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬°ÜÌ±À¯ºö¤ò¸·³Ê²½¤·¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤ÇÈ¿Ãæ´¶¾ð¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿Íºà¤Ï»º¶È³¦¤È³Ø½Ñ³¦¤Ç½ÅÍ×¤ÊAI¸¦µæ¤ò¿ä¿Ê¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤«¤é¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½»º¶È¤ÏÃæ¹ñ¿Íºà¤ÎºÇÂç¤Î¼õ±×¼Ô¤À¡×¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÊÆÃæ¤Î·úÀßÅª´Ø·¸Â¥¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥Ý¡¼¥ë¥½¥óºâÃÄ¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤ÎAI¸¦µæ¼Ô¤ÏÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×AI¿Íºà¤ÎÌó3Ê¬¤Î1¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤¿¤Û¤«¡¢Î¾¹ñ´Ö¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤Ê¶¨ÎÏ´Ø·¸¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¤·¡¢AI¸¦µæÄÉÀ×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖalphaXiv¡×¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2018Ç¯°Ê¹ß¤Ë¤ª¤±¤ëÊÆÃæ¶¦Æ±¸¦µæ¤ÎÉÑÅÙ¤ÏÂ¾¤Î¤¤¤«¤Ê¤ëÆó¹ñ´Ö¶¨ÎÏ¤è¤ê¤â¹â¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Meta¤ÎAI´ØÏ¢¶ÈÌ³¤¬°ÊÁ°¤«¤éÃæ¹ñ¿Íºà¤ËÂç¤¤¯°ÍÂ¸¤·¡¢AI¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¿·Æþ¼Ò°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÉ¬Í×¤Ê¸À¸ì¤Ï¼ÒÆâ¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¸À¸ì¤ÈÃæ¹ñ¸ì2¤Ä¤À¤±¤À¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ëÉ÷Ä¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ò¾Ò²ð¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏApple¤äGoogle¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¢Salesforce¤Ê¤É¤Î´ë¶È¤âÃæ¹ñ¤Îµ¡´Ø¤È¶¦Æ±¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¸¦µæÏÀÊ¸¤òÂ¿¿ôÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Ê¸¾Ï¤Ï¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤Î°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÃæ¹ñÀÒ¼Ô¤Î¡Öµ¡Ì©Ï³±Ì¡×¥ê¥¹¥¯¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÏÃæ¹ñ¿Íºà¤Î¸ÛÍÑ¤ä¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ëÍø±×¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£ÊÆÃæÂÐÎ©¤Î°²½¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ¹ñ¿Í¸¦µæ¼Ô¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¸¦µæ¡¦½¢Ï«¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¡¼¥Í¥®¡¼ºâÃÄ¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñµ¡´Ø¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¿Í¥È¥Ã¥×¸¦µæ¼Ô¤Î°ìÉô¤Ï¤¹¤Ç¤ËËÜ¹ñ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢ÊÆÀ¯ÉÜ¤¬ºßÊÆÃæ¹ñ¿Íºà¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ¤Î²Ê³Ø¸¦µæ¤Ï¿¼¹ï¤ÊÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë