Àè½»Ì±Â²¤ÎÅÁÅý¼ò¡Ö¥È¥¥¥¢¡×¤Ë¿·¤¿¤ÊÂ©¿á¡¡¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¢¼ã¼Ô¤¬ÆÈÁÏÅª¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÄ©Àï
¡¡¼«Á³Ë¤«¤Ê¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢ÅìÉô¥Ü¥ë¥Í¥ªÅç¤Ë¸Å¤¯¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¥³¥á¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿¼ò¡Ö¥È¥¥¥¢¡×¡£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÎÀè½»Ì±Â²¤¬²ÈÄí¤ÇÂ¤¤Ã¤Æ¤¤¿¼ò¤ËÃÏ¸µ¤Î¼ã¼Ô¤é¤¬ÆÈÁÏÅª¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤ÊÂ©¿á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë»Ù¶É¡áËÜ´ÖËã°á¡Ë
¡¡Æ±Åç¥µ¥é¥ï¥¯½£¥¯¥Á¥ó¤Î°û¿©Å¹¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ²Ú³¹¡£¾®¤µ¤Ê¥Ð¡¼¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤¿¼Â¸³¼¼¤Î¤è¤¦¤ÊÉô²°¤ÇÃÏ¸µ½Ð¿È¤Î¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¡¢¥·¥ë¥Ó¥¢¡¦¥ê¥à¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤¬¥È¥¥¥¢¤ËÃÏ¥Ó¡¼¥ë¤òº®¤¼¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ë¢Î©¤Æ¤¿¥¤¥Á¥´¥ß¥ë¥¯¤ò¤Î¤»¤Æ´°À®¡£´Å¤¤¹á¤ê¤Î¸å¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¶ì¤ß¤¬¹¤¬¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÌ£¤ï¤¤¤À¡£
¡¡¥È¥¥¥¢¤Ï¤â¤ÁÊÆ¤ä¹ÚÊì¤Ê¤É¤Ë¿å¤ò²Ã¤¨¤ÆÈ¯¹Ú¤µ¤»¤ÆÂ¤¤ê¡¢²ÈÄí¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£¤äÇ»¤µ¤¬°ã¤¦¡£²¿¤â²Ã¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢¥³¥á¤Î¹á¤ê¤¬ºÝÎ©¤Ä¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤¿°û¤ß¸ý¤À¡£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¤Ï¤«¤Ä¤ÆÅ¨¤Î¼ó¤ò¼í¤ë½¬´·¤¬¤¢¤Ã¤¿Àè½»Ì±Â²¥¤¥Ð¥ó¤¬½Ë¤¤¤ÎÀÊ¤Ê¤É¤Ç°û¤à¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¶áÎÙ¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤Ë¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¼ò¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅÔ»ÔÉô¤ÎÃæ²Ú·Ï¤Î²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥ê¥à¤µ¤ó¤Ï¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡ÖÃÏ¸µ¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ë¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥È¥¥¥¢¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¡£¥¤¥Ð¥óÈëÅÁ¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò³Ø¤Ó¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤âÂ¤¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÅÁÅý¤Ë¥â¥À¥ó¤µ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¼õ¤±¤ë¤Ï¤º¤À¡×¡£¥«¥¯¥Æ¥ë°Ê³°¤Ë¤â¥³¡¼¥Ò¡¼Ì£¤ä¥¸¥ã¥¹¥ß¥óÃãÌ£¤Ê¤É¤ò¹Í°Æ¤·¡¢³Ú¤·¤ßÊý¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎÇß¼ò¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¡ÖÇß¥È¥¥¥¢¡×¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥µ¥é¥ï¥¯½£¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â²ÌÊª¤äÃÏ¸µÆÃ»º¤Î¥³¥·¥ç¥¦¤Ê¤É¤ÈÄ´¹ç¤·¤¿¿·¤·¤¤°û¤ßÊý¤òÌÏº÷¤¹¤ëÆ±À¤Âå¤ÎÃç´Ö¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¥ê¥à¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥È¥¥¥¢¤ÏÊ¸²½¡£¤â¤Ã¤È¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£