¡ãÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¡ä¡þ½½»ÍÆüÌÜ¡þ22Æü¡þÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼
¡Ú±ÇÁü¡Û¹Ô»Ê¤È¿ÆÊý¤¬Æ±»þ¤Ë·ã¤ª¤³¡Ö¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡×
¡¡½½Î¾¼·ËçÌÜ¡¦ÂºÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤È½½Î¾½½ÆóËçÌÜ¡¦Ä«¿éÎ¶¡Ê¹âº½¡Ë¤Î¼èÁÈ¤Ç¤Ï¡¢3ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ëÎ©¤Á¹ç¤¤ÉÔÀ®Î©¤¬È¯À¸¡£¿ÆÊý¤â¹Ô»Ê¤â¸ìµ¤¤ò¶¯¤áÃí°Õ¤¹¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¢¤«¤ó¡×¤ÈÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂºÉÙ»Î¤Ï¤³¤Î¼èÁÈ¤ËÇÔ¤ì¤ì¤Ð¡¢º£¾ì½ê¤ÎÉé¤±±Û¤·¤¬·è¤Þ¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤ÎÉº¤¦°ìÈÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Î©¤Á¹ç¤¤¤¬¹ç¤ï¤º¡¢´ÛÆâ¤Ï¤è¤ê¶ÛÇ÷´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡1ÅÙÌÜ¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤¤Ç¤ÏÄ«¿éÎ¶¤¬Áá¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤êÉÔÀ®Î©¡£2ÅÙÌÜ¤âÄ«¿éÎ¶¤¬Áá¤¯»Å³Ý¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ÛÄ¥´¶¤¬Áý¤¹Ãæ¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤¤Ç¤âÄ«¿éÎ¶¤¬Áá¤¯Î©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¹Ô»Ê¤ÎÌÚÂ¼´ª¶åÏº¤âáã¤ì¤òÀÚ¤é¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤Þ¤À¡ª¹ç¤ï¤»¤Æ¡ª¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¡¢¿³È½¤Î·©Àî¿ÆÊý¤â¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÎÏ»Î¤òÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´ÛÆâ¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢4ÅÙÌÜ¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤¤ÏÀ®Î©¡£Ä«¿éÎ¶¤¬Àª¤¤¤è¤¯Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÂºÉÙ»Î¤Ï¾å¼ê¤¯Ã¡¤¹þ¤ó¤À¡£ÂºÉÙ»Î¤Ï7¾¡7ÇÔ¡¢Ä«¿éÎ¶¤Ï8¾¡6ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3ÅÙ¤âÈ¯À¸¤·¤¿Î©¤Á¹ç¤¤ÉÔÀ®Î©¡£¤½¤¦ÉÑÈË¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¸÷·Ê¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Ï¡Ö·ã¤ª¤³¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¢¤«¤ó¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¹ç¤ï¤¹µ¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA/ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë