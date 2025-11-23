¡Öº£Æü¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Á¤ã¤ó¤Èºî¤ì¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´¶¤¸¤¿¡×¿·µì»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó´ÆÆÄ¤¬»²Îó¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¸ì¤ë
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤¬21Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·µì»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó´ÆÆÄ¥³¥ó¥Ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ¸½´ÆÆÄ¤È·ª»³±Ñ¼ùÁ°´ÆÆÄ¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¡¢2004Ç¯¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØÌîµå¤ÇÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£¤·¤«¤·¡¢¸ÞÎØ³«Ëë¤òÁ°¤ËÇ¾¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ì¡¢¥¢¥Æ¥Í¤Ç¤Î»Ø´ø¤òÃÇÇ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¤«¤é¤¹¤´¤¯¾¡Éé¤Ë¸·¤·¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÍèÇ¯¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¾¡Éé¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤¤¤¤»î¹ç¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍâÇ¯¤ÎWBC¤Ø¸þ¤±¤Æ·è°Õ¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃæÆü¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿µð¿Í¤Ç¤Î2Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÁª¼ê¤È¤·¤Æ2Ç¯´Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ËèÇ¯¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Ö¤ó¿È¤Ö¤ê¼ê¤Ö¤ê¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ºÇ¸å¤ÎÁª¼ê¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£1»þ´Ö¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯Ç»¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡¢º£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤ò¸åÇÚ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤ÎWBC¤ÇÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿·ª»³Á°´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö²þ¤á¤Æº£Ìîµå¤ÎÎÉ¤µ¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾ÝÄ§¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ÎËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ç¡£¤É¤ì¤À¤±Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦°ÕÌ£¤Çº£´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£º£Æü¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Á¤ã¤ó¤Èºî¤ì¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´¶¤¸¤¿¡£¤À¤«¤é(ÂçÃ«)æÆÊ¿¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤ò¤Ä¤¯¤ë¤â¤Î¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î¿´¤ËÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£