°²ÅÄ°¦ºÚ¡¢SixTONES¤ÈÂ¨¶½¥³¥ó¥È¤Ë¥â¥Î¥Ü¥±¹çÀï¡ÖGolden SixTONES¡×ÅÐ¾ì
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/23¡Û½÷Í¥¤Î°²ÅÄ°¦ºÚ¡¢SUPER EIGHT¤Î²£»³Íµ¡¢KEY TO LIT¤ÎÃö¼íÁóÌï¤¬¡¢11·î23ÆüÊüÁ÷¤ÎSixTONES¤Î´§ÈÖÁÈ¡ÖGolden SixTONES¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË21»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°²ÅÄ°¦ºÚ¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¤ÇÂç¿Í¤Ê»Ñ¤Ë
SixTONES¤È¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬Æ¸¿´¤Ë¤«¤¨¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤à¡¢¥È¡¼¥¯¤¢¤ê¡¢¥°¥ë¥á¤¢¤ê¡¢¥¯¥¤¥º¤¢¤ê¡¢¥²¡¼¥à¤¢¤ê¤ÎÄ¶²¦Æ»¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ÖGolden SixTONES¡×¡£º£²ó¤Î¡ØGolden SixTONES¡Ù¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Ë°²ÅÄ¤ò·Þ¤¨¤ÆÁ÷¤ë90Ê¬SP¡£»ÒÌò»þÂå¤«¤éÆüËÜÃæ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡È¹ñÌ±¤ÎÌ¼¡É¡¦°²ÅÄ¤òÁ°¤Ë¡¢¡Ö¡È°¦ºÚ¤Á¤ã¤ó¡É¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¡È°¦ºÚ¤µ¤ó¡É¤Ê¤Î¤«¡×¤È¸Æ¤ÓÊý¤ÇÇº¤àSixTONES¡£°²ÅÄ¤¬¡Ö¸Æ¤Ó¤ä¤¹¤¤¸Æ¤ÓÊý¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¼«Í³¤Ë¸Æ¤ÓÌ¾¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¡¢°²ÅÄ¤âÂç¾Ð¤¤¡£SixTONES¤Î°õ¾Ý¤ò¡Ö³Ø¹»¤È¤¤¤¦¤«Éô³è¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥ï¥¤¥ï¥¤ÃçÎÉ¤¯¤µ¤ì¤Æ¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹°²ÅÄ¤¬¡¢º£Ìë¤Ï½÷»Ò¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡¢6¿Í¤È°ì½ï¤Ë¥ï¥¤¥ï¥¤¤ªº×¤êÁû¤®¡£¥µ¥¤¥º´¶¥²¡¼¥à¤ÈÆ°ÂÎ»ëÎÏ¥²¡¼¥à¤ÇÂç¹¥Êª¥°¥ë¥á¤Î¥²¥Ã¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²£»³¤¬¸åÇÚ¡¦Ãö¼í¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¡¢°ø±ï¤Î¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡×¤ËºÆÄ©Àï¡£Á°²ó»´ÇÔ¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ê¤ë¤«¡©
ºÇ½é¤Î¥²¡¼¥à¤ÏÈÖÁÈÌ¾Êª¡Ö¥µ¥¤¥º¤ÎÈÕ»Á¡×¡£¿È¤Î²ó¤ê¤Ë¤¢¤ë¥¢¥ì¤Ë¥³¥ì¤ÏÆþ¤ë¤Î¤«¡©Æþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¿·´¶³Ð¤ÎÌÜÍø¤¥²¡¼¥à¡£ÌäÂê¤ÏÁ´Éô¤Ç5Ìä¡£Àµ²ò¤¹¤ì¤Ð¤´Ë«Èþ¥°¥ë¥á¤ÎËãÇÌÆ¦Éå¤ò¥²¥Ã¥È¡£¤¿¤À¤·1Ìä´Ö°ã¤¨¤ë¤´¤È¤Ë¤´Ë«Èþ¤Î¥µ¥¤¥º¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤ÏÁ´ÌäÀµ²ò¡£¿Ê¹ÔÌò¤ÏÆ£¿¹¿µ¸ã¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
½éÄ©Àï¤Î°²ÅÄ¤Ï¡ÖÎ¹¹Ô¤Î¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¤ò¤¹¤ë»þ¤Ë´ñÎï¤ËµÍ¤á¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë¤¬¡Ä¡£¥µ¥¤¥º´¶ÂÐ·è¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¥²¡¼¥à¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¡©1ÌäÌÜ¤Ï¡ÖÈô¹Ôµ¡¤Îµ¡Æâ¥«¡¼¥È¤ËÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥¿¥¤¥ä¤ÏÆþ¤ë¡©Æþ¤é¤Ê¤¤¡©¡×¡£Í½ÁÛ¤Î»²¹Í¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ëµ¡Æâ¥«¡¼¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ°¦ºÚ¤Á¤ã¤ó¤¬CA¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤«¡©¡×¤ÈSixTONES¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¡£°²ÅÄ¤â¡ÖµÕ¤Ë¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¡¢Â¨¶½µ¡Æâ¥³¥ó¥È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ü¥±¤Þ¤¯¤ëSixTONES¤Ë°²ÅÄ¤âÉé¤±¤¸¤È±þÀï¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²»³Ú¤Î»Ø´øËÀ¤ä¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¥µ¥¤¥ºÌäÂê¤Ç¡¢°²ÅÄ¡ßSixTONES¤Î³Ø±à¥³¥ó¥È¤¬¼Â¸½¡£Å¾¹»À¸¡¦°¦ºÚ¤È°¥¬¥6¿Í¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¶î¤±²ó¤ê¡¢¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ãÂçÁû¤®¡£ËÝÏ®¤µ¤ì¤Þ¤¯¤ê¤Î¿Ê¹ÔÌò¤ÎÆ£¿¹¤â¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤éÀ¤³¦°ì¤ª¤â¤·¤ì¤§¤Ê¡ª¡×¤ÈÇú¾Ð¡£´Î¿´¤ÎÍ½ÁÛÂÐ·è¤Ç¤Ï¡¢°²ÅÄÁÈVSµþËÜÁÈ¡¢¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ÎÁè¤¤¤¬ËÖÈ¯¡£¾¡¤Ä¤Î¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Ã¤Á¤«¡©¾×·âÅ¸³«¤ÎÏ¢Â³¤Ë¡¢°²ÅÄ¤âÇ®¶¸¤¹¤ë¡£
Ä¶¹âÂ®²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ëÊª¤¬²¿¤«¤òÅö¤Æ¤ëÆ°ÂÎ»ëÎÏ¥²¡¼¥à¡Ö²óÅ¾¥ì¥·¡¼¥Öµå»ù¡×¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄ©Àï¡£ÌäÂê¤ÏÁ´2Ìä¡£²¿¤¬²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤òÁ´°÷¤½¤í¤Ã¤ÆÏ¢Â³Àµ²ò¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢°²ÅÄ¤ÎÂç¹¥Êª¡¢¶Ë¾å¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤ò¥²¥Ã¥È¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ð¸³¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÆÉ¤à¤Î¤ÏÂ®¤¤Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ý¤ÁÁ°¤ÎÂ®ÆÉÎÏ¤òÉð´ï¤ËÄ©¤àºÍ½÷¡¦°²ÅÄ¡£¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥«¥ì¡¼¿©¤Ù¤ë¤¾¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¤¬¡Ä¡£¡Ö²¿¤¢¤ì¡©¡×¡Ö¶ä¤ÎµåÂÎ¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È1ÌäÌÜ¤«¤é¶ìÀï¡£¤½¤ó¤Ê°²ÅÄ¤ò¿¬ÌÜ¤Ë¡¢SixTONES¤¬¼¡¡¹¤ËÀµ²ò¡£ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿°²ÅÄ¤Ïº®Íð¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤´Ë«Èþ¥°¥ë¥á¥²¥Ã¥È¤Ê¤ë¤«¡©
ÍÙ¤Ã¤Æ¿ô¤¨¤ëÇ¾¥È¥ì·Ï¥ê¥º¥à¥²¡¼¥à¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡×¤Ë¡¢²£»³¤ÈÃö¼í¤¬»²Àï¡£Á´°÷¤Ç¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¤Î¶Ê¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¶¤é¤ï¤·¤¤¥â¥Î¤Î¿ô¤ò¿ô¤¨¤ë¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¡£¼«Ê¬¤Î¶»¸µ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ô»ú¤¬Àµ²ò¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ºÇ¸å¤Î¡Ö¥ª¥ì¡ª¡×¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁ°¤Ë½Ð¤Æ¥Ý¡¼¥º¡£ÉÔÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ãç´Ö¤ÎÃ¯¤«¤Ë¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤Î¤ª»ÅÃÖ¤¤¬¡Ä¡£¤´Ë«Èþ¤Î¤¹¤¾Æ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ3ÌäÏ¢Â³Àµ²ò¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£Á°²ó¤ÎÄ©Àï¤ÇÀïÈÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿²£»³¤Ï¡¢º£²ó¤âÆ±¤¸4ÈÖ¤Î¥¼¥Ã¥±¥ó¤ò¤Ä¤±¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¡Öº£²ó¤Î²¶¥Þ¥¸°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡ª¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È±øÌ¾ÊÖ¾å¤òÀÀ¤¦¡£°ìÊý¤ÎÃö¼í¤Ï¡ÖËÍ¡¢SixTONES¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÇ°´ê¤ÎGO¥¹¥È½é½Ð±é¤â¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¶ÛÄ¥¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ËÃÑ¤ò¤«¤«¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¥²¡¼¥à¤ËÄ©¤à¤¬¡Ä¡£¤Þ¤¿¤â¤ä°ú¤Ã¤«¤±ÌäÂê¤ÎÏ¢Â³¤Ë¡¢²£»³¤âÃö¼í¤â¡Ö¥ä¥Ð¤¤¥ä¥Ð¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¥à¥º¤¤¡ª¡×¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡£°ø±ï¤Î¾¾Â¼¤òºÆ¤ÓÅÜ¤é¤»¤ë»öÂÖ¤Ë¡©Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸»²Àï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ·ë²Ì¤Ï¡Ä¡©¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°²ÅÄ°¦ºÚ¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¤ÇÂç¿Í¤Ê»Ñ¤Ë
¢¡¡ÖGolden SixTONES¡×°²ÅÄ°¦ºÚ¡¦²£»³Íµ¡¦Ãö¼íÁóÌï¤¬½Ð±é
SixTONES¤È¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬Æ¸¿´¤Ë¤«¤¨¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤à¡¢¥È¡¼¥¯¤¢¤ê¡¢¥°¥ë¥á¤¢¤ê¡¢¥¯¥¤¥º¤¢¤ê¡¢¥²¡¼¥à¤¢¤ê¤ÎÄ¶²¦Æ»¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ÖGolden SixTONES¡×¡£º£²ó¤Î¡ØGolden SixTONES¡Ù¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Ë°²ÅÄ¤ò·Þ¤¨¤ÆÁ÷¤ë90Ê¬SP¡£»ÒÌò»þÂå¤«¤éÆüËÜÃæ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡È¹ñÌ±¤ÎÌ¼¡É¡¦°²ÅÄ¤òÁ°¤Ë¡¢¡Ö¡È°¦ºÚ¤Á¤ã¤ó¡É¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¡È°¦ºÚ¤µ¤ó¡É¤Ê¤Î¤«¡×¤È¸Æ¤ÓÊý¤ÇÇº¤àSixTONES¡£°²ÅÄ¤¬¡Ö¸Æ¤Ó¤ä¤¹¤¤¸Æ¤ÓÊý¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¼«Í³¤Ë¸Æ¤ÓÌ¾¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¡¢°²ÅÄ¤âÂç¾Ð¤¤¡£SixTONES¤Î°õ¾Ý¤ò¡Ö³Ø¹»¤È¤¤¤¦¤«Éô³è¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥ï¥¤¥ï¥¤ÃçÎÉ¤¯¤µ¤ì¤Æ¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹°²ÅÄ¤¬¡¢º£Ìë¤Ï½÷»Ò¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡¢6¿Í¤È°ì½ï¤Ë¥ï¥¤¥ï¥¤¤ªº×¤êÁû¤®¡£¥µ¥¤¥º´¶¥²¡¼¥à¤ÈÆ°ÂÎ»ëÎÏ¥²¡¼¥à¤ÇÂç¹¥Êª¥°¥ë¥á¤Î¥²¥Ã¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¢¡°²ÅÄ°¦ºÚ¤¬¡Ö¥µ¥¤¥º¤ÎÈÕ»Á¡×¤ÇÂçË½¤ì
ºÇ½é¤Î¥²¡¼¥à¤ÏÈÖÁÈÌ¾Êª¡Ö¥µ¥¤¥º¤ÎÈÕ»Á¡×¡£¿È¤Î²ó¤ê¤Ë¤¢¤ë¥¢¥ì¤Ë¥³¥ì¤ÏÆþ¤ë¤Î¤«¡©Æþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¿·´¶³Ð¤ÎÌÜÍø¤¥²¡¼¥à¡£ÌäÂê¤ÏÁ´Éô¤Ç5Ìä¡£Àµ²ò¤¹¤ì¤Ð¤´Ë«Èþ¥°¥ë¥á¤ÎËãÇÌÆ¦Éå¤ò¥²¥Ã¥È¡£¤¿¤À¤·1Ìä´Ö°ã¤¨¤ë¤´¤È¤Ë¤´Ë«Èþ¤Î¥µ¥¤¥º¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤ÏÁ´ÌäÀµ²ò¡£¿Ê¹ÔÌò¤ÏÆ£¿¹¿µ¸ã¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
½éÄ©Àï¤Î°²ÅÄ¤Ï¡ÖÎ¹¹Ô¤Î¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¤ò¤¹¤ë»þ¤Ë´ñÎï¤ËµÍ¤á¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë¤¬¡Ä¡£¥µ¥¤¥º´¶ÂÐ·è¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¥²¡¼¥à¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¡©1ÌäÌÜ¤Ï¡ÖÈô¹Ôµ¡¤Îµ¡Æâ¥«¡¼¥È¤ËÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥¿¥¤¥ä¤ÏÆþ¤ë¡©Æþ¤é¤Ê¤¤¡©¡×¡£Í½ÁÛ¤Î»²¹Í¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ëµ¡Æâ¥«¡¼¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ°¦ºÚ¤Á¤ã¤ó¤¬CA¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤«¡©¡×¤ÈSixTONES¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¡£°²ÅÄ¤â¡ÖµÕ¤Ë¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¡¢Â¨¶½µ¡Æâ¥³¥ó¥È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ü¥±¤Þ¤¯¤ëSixTONES¤Ë°²ÅÄ¤âÉé¤±¤¸¤È±þÀï¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²»³Ú¤Î»Ø´øËÀ¤ä¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¥µ¥¤¥ºÌäÂê¤Ç¡¢°²ÅÄ¡ßSixTONES¤Î³Ø±à¥³¥ó¥È¤¬¼Â¸½¡£Å¾¹»À¸¡¦°¦ºÚ¤È°¥¬¥6¿Í¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¶î¤±²ó¤ê¡¢¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ãÂçÁû¤®¡£ËÝÏ®¤µ¤ì¤Þ¤¯¤ê¤Î¿Ê¹ÔÌò¤ÎÆ£¿¹¤â¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤éÀ¤³¦°ì¤ª¤â¤·¤ì¤§¤Ê¡ª¡×¤ÈÇú¾Ð¡£´Î¿´¤ÎÍ½ÁÛÂÐ·è¤Ç¤Ï¡¢°²ÅÄÁÈVSµþËÜÁÈ¡¢¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ÎÁè¤¤¤¬ËÖÈ¯¡£¾¡¤Ä¤Î¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Ã¤Á¤«¡©¾×·âÅ¸³«¤ÎÏ¢Â³¤Ë¡¢°²ÅÄ¤âÇ®¶¸¤¹¤ë¡£
¢¡°²ÅÄ°¦ºÚ¡¢Æ°ÂÎ»ëÎÏ¥²¡¼¥à¤Ç¶ìÀï
Ä¶¹âÂ®²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ëÊª¤¬²¿¤«¤òÅö¤Æ¤ëÆ°ÂÎ»ëÎÏ¥²¡¼¥à¡Ö²óÅ¾¥ì¥·¡¼¥Öµå»ù¡×¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄ©Àï¡£ÌäÂê¤ÏÁ´2Ìä¡£²¿¤¬²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤òÁ´°÷¤½¤í¤Ã¤ÆÏ¢Â³Àµ²ò¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢°²ÅÄ¤ÎÂç¹¥Êª¡¢¶Ë¾å¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤ò¥²¥Ã¥È¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ð¸³¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÆÉ¤à¤Î¤ÏÂ®¤¤Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ý¤ÁÁ°¤ÎÂ®ÆÉÎÏ¤òÉð´ï¤ËÄ©¤àºÍ½÷¡¦°²ÅÄ¡£¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥«¥ì¡¼¿©¤Ù¤ë¤¾¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¤¬¡Ä¡£¡Ö²¿¤¢¤ì¡©¡×¡Ö¶ä¤ÎµåÂÎ¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È1ÌäÌÜ¤«¤é¶ìÀï¡£¤½¤ó¤Ê°²ÅÄ¤ò¿¬ÌÜ¤Ë¡¢SixTONES¤¬¼¡¡¹¤ËÀµ²ò¡£ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿°²ÅÄ¤Ïº®Íð¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤´Ë«Èþ¥°¥ë¥á¥²¥Ã¥È¤Ê¤ë¤«¡©
¢¡²£»³Íµ¡õÃö¼íÁóÌï¡¢¥Þ¥Ä¥±¥ó¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ËÄ©Àï
ÍÙ¤Ã¤Æ¿ô¤¨¤ëÇ¾¥È¥ì·Ï¥ê¥º¥à¥²¡¼¥à¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡×¤Ë¡¢²£»³¤ÈÃö¼í¤¬»²Àï¡£Á´°÷¤Ç¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¤Î¶Ê¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¶¤é¤ï¤·¤¤¥â¥Î¤Î¿ô¤ò¿ô¤¨¤ë¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¡£¼«Ê¬¤Î¶»¸µ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ô»ú¤¬Àµ²ò¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ºÇ¸å¤Î¡Ö¥ª¥ì¡ª¡×¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁ°¤Ë½Ð¤Æ¥Ý¡¼¥º¡£ÉÔÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ãç´Ö¤ÎÃ¯¤«¤Ë¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤Î¤ª»ÅÃÖ¤¤¬¡Ä¡£¤´Ë«Èþ¤Î¤¹¤¾Æ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ3ÌäÏ¢Â³Àµ²ò¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£Á°²ó¤ÎÄ©Àï¤ÇÀïÈÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿²£»³¤Ï¡¢º£²ó¤âÆ±¤¸4ÈÖ¤Î¥¼¥Ã¥±¥ó¤ò¤Ä¤±¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¡Öº£²ó¤Î²¶¥Þ¥¸°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡ª¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È±øÌ¾ÊÖ¾å¤òÀÀ¤¦¡£°ìÊý¤ÎÃö¼í¤Ï¡ÖËÍ¡¢SixTONES¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÇ°´ê¤ÎGO¥¹¥È½é½Ð±é¤â¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¶ÛÄ¥¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ËÃÑ¤ò¤«¤«¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¥²¡¼¥à¤ËÄ©¤à¤¬¡Ä¡£¤Þ¤¿¤â¤ä°ú¤Ã¤«¤±ÌäÂê¤ÎÏ¢Â³¤Ë¡¢²£»³¤âÃö¼í¤â¡Ö¥ä¥Ð¤¤¥ä¥Ð¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¥à¥º¤¤¡ª¡×¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡£°ø±ï¤Î¾¾Â¼¤òºÆ¤ÓÅÜ¤é¤»¤ë»öÂÖ¤Ë¡©Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸»²Àï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ·ë²Ì¤Ï¡Ä¡©¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û