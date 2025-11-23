¡Ú¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á Âè45ÏÃ¡ÛÄÕ½Å¡¢Äê¿®¤ÎÅ¨Æ¤¤Á¤Ë¼ê¤òÂß¤¹¤è¤¦¸À¤ï¤ì¤ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/23¡ÛÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¡¢Ëè½µÆüÍË¸á¸å8»þ¡Á¡¿BS¡¦BSP4K¡¢Ëè½µÆüÍË¸á¸å6»þ¡Á¡¿BSP4K¡¢Ëè½µÆüÍË¸á¸å0»þ15Ê¬¡Á¡Ë¤ÎÂè45ÏÃ¡Ö¤½¤ÎÌ¾¤Ï¼Ì³Ú¡×¤¬¡¢23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¡È¤Î¤Á¤Î³ë¾þËÌºØ¡É±é¤¸¤ë¿Íµ¤·Ý¿Í
ËÜºî¤Ï¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷ÃË»ù¡¦¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤¬¼ç¿Í¸ø¡£¿¹²¼²Â»Ò»á¤ÎµÓËÜ¤Ç¡¢¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤ÈÆæ¤ËËþ¤Á¤¿¡ÈÄË²÷¡É¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥É¥é¥Þ¤òÉÁ¤¯¡£
Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤é¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ÏÐúÑ´¹¥¤¤ÎÂçÌ¾¤Ø¤ÎµØÆ¤¤Á¤Ë¼ê¤òÂß¤¹¤è¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¡£²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î³¨¤Ë²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤ËÜ²°¤Ë²×Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡²£ÉÍÎ®À±¼ç±éÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×
¢¡¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×Âè45ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
