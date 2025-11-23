°úÂà¤«¤é2Ç¯¡ÄÄ¶¿Íµ¤½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¶á±Æ¡Ö¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡¡»äÉþ»Ñ¤ËÏÂ¤à¡Ö¤¤¤¤É½¾ð¡×
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¸µ¾Þ¶â½÷²¦¤Ç¡¢2023Ç¯¸Â¤ê¤ÇÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤«¤é°úÂà¤·¤¿¥¤¡¦¥Ü¥ß¤µ¤ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»äÉþ»Ñ¤Î¥Þ¥«¥ªÂÚºß¤Î»×¤¤½Ð¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¡¦¥Ü¥ß¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥«¥ª¤Î»×¤¤½Ð¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¡£¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ¿åÊÕ¤Ç¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤ê¡¢Ìë·Ê¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢¥·¥ç¡¼¤ò´®Ç½¤·¤¿¤ê¤È·×20¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤âÂç³èÌö¤·¤¿37ºÐ¤Î¶á±Æ¤Ë¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ü¥ß¤µ¤ó¤È¤Æ¤â¤¤¤¤É½¾ð¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×
¡Ö¥Ü¥ß¤Á¤ã¤óÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¤Ã¡×
¡Ö¤Ü¤ß¤Á¤ã¤ó¡¢¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¤¡¦¥Ü¥ß¤µ¤ó¤Ï´Ú¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î¾Þ¶â½÷²¦¤È¤·¤Æ2010Ç¯¤ËÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼Í½Áª²ñ¤ò¼õ¤±¡¢11Ç¯³«ËëÀï¤«¤é»²Àï¡£15Ç¯¤Ë7¾¡¤Ç¹ñÆâÃË½÷Î¾¥Ä¥¢¡¼»Ë¾åºÇ¹â¾Þ¶â³Û¡Ê2²¯3049Ëü7057±ß¡Ë¤ò²Ô¤®¡¢Íâ16Ç¯¤Þ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¾Þ¶â½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë