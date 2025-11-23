¤Þ¤¿¤Þ¤¿ÂçÂçÂçÅö¤¿¤êーーー¥Ã¡ª¡ª¡Ú¥¹¥¿¥Ð¡Û¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥éー¤¬²Ä°¦¤¤♡¡Ö¿·ºî¥°¥Ã¥º¡×
¡Ú¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Û¤Ç¤Ï¡¢11·î1Æü¤è¤ê¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó2025¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª ¤½¤ì¤ËÀè¶î¤±¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï10·î31Æü¤è¤ê¿·ºî¥Û¥ê¥Çー¥°¥Ã¥º¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤ÈÎÐ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥éー¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿¥°¥Ã¥º¤Î¿ô¡¹¤ÏËèÇ¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¿Íµ¤¥·¥êー¥º¤Ç¡¢º£Ç¯¤â¤Þ¤¿²Ä°¦¤¤¥°¥Ã¥º¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡Ö¿·ºî¥°¥Ã¥º¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ù¥¢¥ê¥¹¥¿¤âÅß¤ÎÁõ¤¤¤Ë¤ª¤á¤«¤·
¤Ù¥¢¥ê¥¹¥¿¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Û¥ê¥Çー2025¥Ù¥¢¥ê¥¹¥¿Mini¥»¥Ã¥È¡×¡£¥»¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥éー¤Î¥Ë¥Ã¥È¤òÃå¤¿¤Ù¥¢¥ê¥¹¥¿¤Î¤Û¤«¡¢¥Ü¥¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ë¥Ã¥È¥±ー¥×¤Î¥¢¥¦¥¿ー¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³ー¥Ç¥å¥í¥¤¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¥àー¥È¥ó¥Öー¥Ä¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤¤¥Ñー¥Ä¤âÅß¤ÎÁõ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò1ÇÕ¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¹þ¤á¤Æ
¡Ö¥Û¥ê¥Çー2025¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥ß¥Ë¥«¥Ã¥×¥®¥Õ¥ÈRED CUP¡×¤Ï¡¢¥É¥ê¥ó¥¯1ÇÕÊ¬¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÉÕ¤¤¤¿¿·ºî¥®¥Õ¥È¥°¥Ã¥º¡£¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥ê¥Çー»ÅÍÍ¤Î¥ß¥Ë¥«¥Ã¥×¡¢¥â¥³¥â¥³ÁÇºà¤Î¥Ýー¥Á¤â¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥®¥Õ¥È¤Ë´ò¤·¤¤¹ë²Ú¤µ¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¥Û¥ê¥Çー¥°¥Ã¥º¤â´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤²Ä°¦¤µ¡ª ¡Ú¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Û¤Î¡Ö¿·ºî¥°¥Ã¥º¡×¤ÏËè²óÂç¹¥É¾¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@aista125ÍÍ¡¢@j.u_u.n__starbucksÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§²Ï¹ç ¤Ò¤«¤ë