¡ÖÇ¯Îð¤Ï¤¿¤À¤Î¿ô»ú¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡¡40ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¥ê¡¼¥°MVP³ÍÆÀ¡ÄÁÔÀä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÇØ·Ê
¡ÖËèÆü¡¢É¬»à¤Ç¤¹¡×42ºÐ¤Ç¸½Ìò¤ò´Ó¤¯¡¡ß·Êæ´õ¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¸½Ìò¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿
¡¡40ºÐ¤ÇWE¥ê¡¼¥°¤ÎMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡¢»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤ÎFW°ÂÆ£¾¿¡£
¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³²«¶â´ü¤ò»Ù¤¨¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡¢º£¤â¤Ê¤ªÂè°ìÀþ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£FOOTBALL ZONE¡×¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢º£¤âÊÑ¤ï¤é¤º¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦º½ºäÈþµª¡¿Á´3²ó¤Î1²óÌÜ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡
¡ÖÇ¯Îð¤Ï¤¿¤À¤Î¿ô»ú¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦FW°ÂÆ£¾¿¤Ï42ºÐ¤Îº£¤âÁáÄ«¤«¤é»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤ÎÎý½¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¸½¤ì¤Æ¡¢10Âå¤ÎÁª¼ê¤Ëº®¤¸¤Ã¤Æ´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÌòÀ¸³è¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËèÆü¡¢É¬»à¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤Æ¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤ëÇØÈÖ¹æ10¡£°Õ³°¤Ë¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯¸½Ìò¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤âÌ¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤¬¼ã¼ê¤Î¤³¤í¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ï¡¢30ºÐ¤°¤é¤¤¤Ç°úÂà¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ß·¡ÊÊæ´õ¡Ë¤µ¤ó¤¬37ºÐ¤Þ¤Ç¸½Ìò¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤½¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇ¯Îð¤òÄ¶¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢ß·¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¤«¤é¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ß·¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë2011Ç¯WÇÕÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2012Ç¯¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡Ë¤Î¸µ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢Æ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁè¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÂÆ£¤ÏFW¤È¤·¤Æ¡¢ß·¤µ¤ó¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ²«¶â´ü¤ò»Ù¤¨¤¿¡£¤½¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤é5Ç¯°Ê¾å¤â¸½Ìò¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢35ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë1Ç¯1Ç¯¤¬¾¡Éé¤Ç¡£¤¤¤Ä¤â¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡ØÂÎ¤È¿´¤âÀï¤¨¤ë¤«¡Ù¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ËÌä¤¦¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡ØÍèÇ¯¤â¤ä¤ë¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇËèÇ¯²á¤´¤·¤Æ¤¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë·Ð¤Ã¤¿¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢Î¦¾åÁª¼ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁê¼ê¤ò¤«¤ï¤·¡¢¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¡£¸¥¿ÈÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¹¶¼é¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤òÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡£2010Ç¯¤«¤é7Ç¯È¾¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î½÷»Ò¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢Ì¾Ìç¥Á¡¼¥à¤Î¼çÃì¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¼ã¤¤»þ¤Î¤è¤¦¤ËÌµÂÌ¤Ë¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤âÆ°¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢»î¹çÁ´ÂÎ¤äÁê¼ê¤ÈÌ£Êý¤ÎÆ°¤¤ò¤è¤¯¸«¤¿¤ê¹Í¤¨¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸úÎ¨¤è¤¯¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¸þ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2021-22¥·¡¼¥º¥ó¤ÏWE¥ê¡¼¥°¤ÎMVP¤ò³ÍÆÀ¡£¥Á¡¼¥à¤Ë²ø²æ¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢ËÜ¿¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¡¢DF¤È¤·¤Æ¤Î¼õ¾Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¹¶·â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼éÈ÷¤ä¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤Ê¤»¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤º³èÌö¤Ç¤¤ëÉý¤Î¹¤¤Áª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö40ºÐ¤ò¤³¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¼ã¤¤»þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¹Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤³¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¡¡½ÏÎýµ»¤¬ºã¤¨ÅÏ¤ë¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËË¬¤ì¤¿¿Í¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°½½»ú¿ÙÂÓÂ»½ý¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ï¡È¼Â¸³¤À¡É¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«Éüµ¢¤Ç¤¤º¡È¤â¤¬¤¤¤¿¡É1Ç¯
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£2024Ç¯1·î¤Ëº¸É¨Á°½½»ú¿ÙÂÓÂ»½ý¤ÎÂç²ø²æ¤òÉé¤¤¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î½Ð¾ì¿ô¤Ï¥¼¥í¡£1Ç¯°Ê¾å¤â»î¹ç¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍÄÃÕ±à¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ê»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤À¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯¡È¤â¤¬¤¤¤¿¡É1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£É¨¤Î¿ÙÂÓ¤Î¼£¤ê¶ñ¹ç¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÈÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸½ºß¤ÏÃÞÇÈÂç¤Î½õ¶µ¤È¤·¤Æ¶µÃÅ¤ËÎ©¤Ä°ÂÆ£¤Ï¡¢¼«¿È¤Î²ø²æ¤â¡Ö¤³¤ì¤â¼Â¸³¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Û¤É¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¿¡£Á°½½»ú¿ÙÂÓÂ»½ý¤Î²ø²æ¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï8¡Á10¤«·îÄøÅÙ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¿ÅÙ¤âÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·üÌ¿¤ËÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£»þ¤Ë¤Ï¡¢ÃÞÇÈÂç½Ð¿È¤Ç¸µ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎÍ±ËÜ¸÷¡ÊÆü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¡Ë¤äÀ¶²Èµ®»Ò¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¤Ê¤É¡¢¤È¤â¤Ë³Ø¤ó¤ÀÃç´Ö¤ä¡¢¶µ¤¨»Ò¤«¤éÎå¤Þ¤·¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆ±»þ´ü¤ËÆ±¤¸¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÊÍ±ËÜ¡Ë¸÷¤È¤Ï¡¢¤è¤¯°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯¤Æ¡£Îã¤¨¤Ð¡¢10²ó¡¢10¥»¥Ã¥È¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤À¤Ã¤¿¤é1²ó¤â¼ê¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤Ï¡Ø»ä¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Å¨¤ï¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤â¤Î¤¹¤´¤¯¿¿·õ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤È¼«Ê¬¤â°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¶ì¤·¤¯¤Æ¤â´èÄ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÀ¶²È¡Ëµ®»Ò¤«¤é¤Ï¡Ø¤³¤³¤Ç¼¤á¤¿¤é¤«¤Ã¤³°¤¤¤Ã¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¥¥Ä¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢Îå¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£µ¤»ý¤ÁÅª¤ËÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ª¤«¤²¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢Éüµ¢¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¡£
¡Ö¿®¤¸¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢¡Ø¤·¤Ã¤«¤êÉüµ¢¤·¤ÆÀï¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡£ÀäÂÐ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÊÑ³×¤Î»þ´ü¤Ë¤¢¤ë±ºÏÂL¡¡¼ã¼êÁª¼ê¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë
¡¡8·î18Æü¡¢2025/26 SOMPO WE¥ê¡¼¥°Âè2Àá¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Àï¡¢80Ê¬¤Ë¸òÂå½Ð¾ì¤Ç1Ç¯7¤«·î¤Ö¤ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢¥ª¥Õ¥¶¥Ü¡¼¥ë¤ÎÆ°¤¤ÇÁê¼ê¤òËÝÏ®¤¹¤ë¤¹¤ë¹ª¤ß¤µ¤È¡¢¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ëÅª³Î¤Ê¥Ñ¥¹¤Ç¹¶¼é¤Ë¹×¸¥¡£¤É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤»¤ë°ú¤½Ð¤·¤ÎÂ¿¤µ¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬°ÂÆ£¤À¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î»î¹ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò½Ð¤¹¡Ù¡Ø¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡Ù¤³¤È¤ËÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡ØÉüµ¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ø¤¢¡¢¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡½êÂ°¤¹¤ë±ºÏÂL¤Ï¡¢ÊÑ³×¤Î»þ´ü¤Ë¤¢¤ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î»ÏÆ°Á°¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤¬Â³¡¹¤Èµî¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤¬¼ãÊÖ¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥àºÇÇ¯¾¯¤Ç16ºÐ¤ÎMFÊ¿ÀîÍÛºÚ¤È¤Ï¡¢26ºÐ¤ÎÇ¯Îðº¹¤¬¤¢¤ë¡£¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÇ¯Îð¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ÂÆ£¤Ê¤ê¤Ë¡¢¹©É×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤Ï¡Ø¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤«¤éÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤ê¡¢¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¼ã¼ê¤Î»þ¤Ë¡ÊÀèÇÚ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¡Ë¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤ë¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡ºòµ¨ÅÓÃæ¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤ëËÙ¹§»Ë´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡¢°ÂÆ£¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¤ò¤¹¤´¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÃÊ¤ÎÎý½¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢1¤Ä1¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¿®Íê¤òÃÖ¤¯¡£
¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢¡Ö¹ñÆâÀ©ÇÆ¡×¤À¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï£×£Å¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÆ¨¤·¡¢3Ï¢ÇÆ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¬¥é¥ê¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢8»î¹ç3¼ºÅÀ¤È·ø¤¤¼éÈ÷¤ò¸Ø¤ê¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«ËëÁá¡¹¤ËÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°ÂÆ£¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤¹¤é¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¾õ¶·¤â¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¸ì¤ë¡£
¡Ö¥ì¥Ã¥º¤ÏÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥Ã¥×¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤·¡¢ÂåÉ½Áª¼ê¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ç¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¹¬¤»¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤·¡¢Æü¡¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡Ø¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿´¤Î¤¦¤Á¤Ë¤¢¤ë¾ðÇ®¤Î±ê¤Ï¡¢ÄÃ²Ð¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¤¡£2002Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿L¡¦¥ê¡¼¥°¡Ê¸½¡¦¤Ê¤Ç¤·¤³¥ê¡¼¥°¡Ë»þÂå¤«¤é½÷»Ò¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡¢WE¥ê¡¼¥°¤Þ¤Ç¡¢ÆüÆÈ¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¿ô¤Ï399»î¹ç¡£»Ä¤ê1»î¹ç¤Ç400»î¹ç½Ð¾ì¤È¤¤¤¦ÂçµÏ¿Ã£À®¤È¤Ê¤ë¡£º£Æü¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¿¤Ó¤·¤í¤ò¿®¤¸ ¡ÈÉ¬»à¤Ç¡É¥Ô¥Ã¥Á¤ò¶î¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êº½ºäÈþµª / Miki Sunasaka¡Ë