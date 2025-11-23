Êì¿Æ¤ÏÂçÊª½÷Í¥¡ªÃÏÊý¤ÎÈþ¿Í¿·¿Í¥¢¥Ê¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹TDL¤Ø¡¡¥Í¥Ã¥ÈÈ¿¶Á¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¤ÎÀ¼
¡¡CBC¤ÎÃæÂ¼ºÌ²ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê25¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÃæ¤ÎÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ËË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¤Ä¤Å¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ï¡¢¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡¼¡ª¡×¤È¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÈï¤êÊª¤ò¤·¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤ÎÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤µ¤¬¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¡ÖÈï¤êÊª¤â²Ä°¦¤¤¤¹¤®¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¥¢¥Ê¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎÀÆÆ£·Ä»Ò¡£Æþ¼Ò1Ç¯ÌÜ¤Î¸½ºß¤ÏCBC¤Î¥í¡¼¥«¥ëÈÖÁÈ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥È¡ª¡×¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£