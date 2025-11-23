3¶è¤Ï×¢ÃæÍþÍü²Â¡¢ÉÔÇËÀ»°áÍè¡¢¾®ÎÓ¹áºÚ¤é·ãÆÍ¡¡¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¤Î¶è´Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼È¯É½¡¡23Æü¤Ë¹æË¤
¡þÂè45²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñ (¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ)¡Ò23Æü¡¢µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ Á´6¶è´Ö¡á42.195¥¥í¡Ó
Âè45²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñ(¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ)¤Î¶è´Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬22Æü¤ËÈ¯É½¡£23Æü¤Ë¹æË¤¤¬ÌÄ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¤ÏÁ°²óÂç²ñ¾å°Ì8¥Á¡¼¥à¤È¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ¾å°Ì16¥Á¡¼¥à¤Î·×24¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¡£Á°²óÂç²ñ¤Ï¡¢JPÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¤¬4Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Âç²ñ8°Ì°ÊÆâ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë2026Ç¯Âç²ñ¤Î¥·¡¼¥É¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜ¤ÏºÇÄ¹¶è´Ö3¶è(10.6¥¥í)¤Ç¤¹¡£9·î¤ËÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢10000m¤Ç6°ÌÆþ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿JPÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¤Î×¢ÃæÍþÍü²ÂÁª¼ê¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£
¤µ¤é¤Ë10000mÆüËÜÎòÂå3°Ì¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤Ä¼Â¶ÈÃÄ1Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë»°°æ½»Í§³¤¾å¤ÎÉÔÇËÀ»°áÍèÁª¼ê¡¢ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯10000mÂåÉ½¤ÇÁ°²ó¤³¤Î¶è´Ö¤Î¶è´Ö¾Þ¤À¤Ã¤¿»ñÀ¸Æ²¤Î¸ÞÅçè½ÇµÁª¼ê¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¥Þ¥é¥½¥ó7°ÌÆþ¾Þ¤À¤Ã¤¿ÂçÄÍÀ½Ìô¤Î¾®ÎÓ¹áºÚÁª¼ê¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²ó½÷²¦¤ÎJPÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ï3¶è¤Î×¢ÃæÁª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢2¶è¤Îµí²Â·ÅÁª¼ê¡¢4¶è¤Î¥«¥ê¥Ð ¥«¥í¥é¥¤¥óÁª¼ê¡¢5¶è¤ÎÂÀÅÄ¶×ºÚÁª¼ê¤ÎÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÇÛÃÖ¡£ÎëÌÚ°¡Í³»ÒÁª¼ê¤¬Êä·ç¤È¤Ê¤ê¡¢1¶è¡¦Ã«ËÜ¼·À±Áª¼ê¡¢6¶è¡¦¾®Êë¿¿½ïÁª¼ê¤òÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó2°Ì¤ÎÀÑ¿å²½³Ø¤Ï¡¢¿·Ã«¿ÎÈþÁª¼ê¡¢¿¹ÃÒ¹á»ÒÁª¼ê¤é¤¬Êä·çÅÐÏ¿¡£1¶è¤Î»³ËÜÍ¿¿Áª¼ê¡¢2¶è¤ÎÌÚÂ¼Í§¹áÁª¼ê¡¢3¶è¤Îº´Æ£ÁáÌé²ÀÁª¼ê¤È9·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½Áª¼ê¤¬¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤¹¡£