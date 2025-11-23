¡ÖÍèÇ¯¤Ï1Ç¯´Ö¤¤¤¤·ë²Ì¤Ç½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×DeNA¡¦Æþ¹¾ÂçÀ¸¤¬¥ª¥Õ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÌÀ¤«¤¹¡¡¥«¥®¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡ÈºÙ¤«¤¤¶ÚÆù¡É
¥×¥íÌîµå¡¦DeNA¤ÎÆþ¹¾ÂçÀ¸Åê¼ê¤¬22Æü¡¢¥ª¥Õ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢DeNA¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBAY BLUE FESTIVAL ¡Á BAYSTARS FUN! DAYS ¡Á¡×¤Î1ÆüÌÜ¤¬³«ºÅ¡£Æþ¹¾Åê¼ê¤Ï24Ç¯5·î¤Ë±¦¸ª¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤Ï1·³ÅÐÈÄ¤Ê¤·¡£º£µ¨¤Ï50»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖµîÇ¯¤Ï¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¤¬ËÜÈÖ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡Äº£²ó¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¡È¥ª¥Õ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ç½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨¤Ï¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¤âÌöÆ°¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢7·î¤Ë¤Ï¿À·Ð¾ã³²¤òÈ¯¾É¡£1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¡Ö2¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢1Ç¯´ÖÀï¤¦ÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Ìá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÙ¤«¤¤¶ÚÆù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Âç¤¤¤¶ÚÆù¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æ°¤¤¬»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÎÏ¤Î¥í¥¹¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖÉª¸ª¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ë½àÈ÷¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¡£ÍèÇ¯¤Ï1Ç¯´Ö¤¤¤¤·ë²Ì¤Ç½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÆþ¹¾Åê¼ê¤ÏÁáÂ®¡¢ÆùÂÎ²þÂ¤¤Ë¤âÃå¼ê¡£¶ÚÆùÎÌ¤Î¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼·Ï¤Ê¤É¤ÎºÙ¤«¤¤¶ÚÆù¤òÆ°¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ä¥è¥¬¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Æ°¤¤¬¶ì¼ê¤À¤Ê¤È¤«¡¢°ì¤«¤éÂÎ¤òÃÎ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿Æþ¹¾Åê¼ê¡£ºÙ¤«¤¤¶ÚÆù¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÂç¤¤¤¶ÚÆù¤ò»È¤ï¤º¤È¤â¡¢¤¤¤¤µå¤¬Åê¤²¤é¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤âÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«¼ç¥È¥ì¤Ï¡¢ÌÀ¼£Âç»þÂå¤Î¸åÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÃÝÅÄÍ´Åê¼ê(DeNA)¤È¤È¤â¤Ë²Æì¤Ç¼Â»Ü¡£Íèµ¨¤ÎÈôÌö¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Í°ÕµÁ¤Ê¥ª¥Õ¤ò²á¤´¤·¤Þ¤¹¡£