¡þÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ(2025Ç¯12·î28Æü¡Á2026Ç¯1·î12Æü)
22Æü¤ËÆÁÅç¸©ÂåÉ½¹»¤¬·èÄê¤·¡¢½Ð¾ìÁ´48¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¤½¤í¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆÁÅç¸©Âç²ñ·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢ÆÁÅç»ÔÎ©¤ÈÆÁÅçËÌ¤¬ÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÁÅçËÌ¤¬Á°È¾¤ò1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤ËÆÁÅç»ÔÎ©¤¬È¿·â¤·¡¢ÂçÎÌ5¥´¡¼¥ë¤ò¤¢¤²¤Æ¾¡Íø¡£ÆÁÅç»ÔÎ©¤¬Áª¼ê¸¢¹Ô¤ºÇ¸å¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢4Âç²ñÏ¢Â³22²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Áª¼ê¸¢¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤Ï17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÁÅçÂåÉ½¤Ï12·î28Æü(Æü)¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤¦³«ËëÀï¤ÇÁá°ðÅÄ¼Â(ÅìµþB)¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢³«Ëë¥«¡¼¥É¤ÏÁá°ðÅÄ¼Â¤ÈÆÁÅç»ÔÎ©¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡þ½Ð¾ìÁ´48¥Á¡¼¥à
¡ÚËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ¡Û
ËÌ³¤Æ»:ËÌ³¤¡Ê2Âç²ñ¤Ö¤ê14²óÌÜ¡Ë
ÀÄ¿¹:ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡Ê29Âç²ñÏ¢Â³31²óÌÜ¡Ë
´ä¼ê:ÀìÂçËÌ¾å¡Ê2Âç²ñÏ¢Â³4²óÌÜ¡Ë
½©ÅÄ:½©ÅÄ¾¦¡Ê4Âç²ñ¤Ö¤ê47²óÌÜ¡Ë
»³·Á:»³·ÁÌÀÀµ¡Ê2Âç²ñ¤Ö¤ê2²óÌÜ¡Ë
µÜ¾ë:À»ÏÂ³Ø±à¡Ê3Âç²ñ¤Ö¤ê6²óÌÜ¡Ë
Ê¡Åç:¾°»Ö¡Ê5Âç²ñÏ¢Â³16²óÌÜ¡Ë
¡Ú´ØÅì¡Û
°ñ¾ë:¼¯Åç³Ø±à¡Ê3Âç²ñ¤Ö¤ê12²óÌÜ¡Ë
ÆÊÌÚ:ÌðÈÄÃæ±û¡Ê3Âç²ñÏ¢Â³15²óÌÜ¡Ë
·²ÇÏ:Á°¶¶°é±Ñ¡Ê5Âç²ñÏ¢Â³28²óÌÜ¡Ë
ºë¶Ì:¾»Ê¿¡Ê2Âç²ñ¤Ö¤ê7²óÌÜ¡Ë
ÀéÍÕ:Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¡Ê2Âç²ñÏ¢Â³9²óÌÜ¡Ë
ÅìµþA:ËÙ±Û¡Ê3Âç²ñÏ¢Â³7²óÌÜ¡Ë
ÅìµþB:Áá°ðÅÄ¼Â¡Ê2Âç²ñ¤Ö¤ê2²óÌÜ¡Ë
¿ÀÆàÀî:ÆüÂçÆ£Âô¡Ê2Âç²ñ¤Ö¤ê8²óÌÜ¡Ë
»³Íü:»³Íü³Ø±¡¡Ê2Âç²ñÏ¢Â³11²óÌÜ¡Ë
¡ÚËÌ¿®±Û¡Û
¿·³ã:ÄëµþÄ¹²¬¡Ê2Âç²ñ¤Ö¤ê11²óÌÜ¡Ë
ÉÙ»³:ÉÙ»³Âè°ì¡Ê2Âç²ñ¤Ö¤ê35²óÌÜ¡Ë
Ä¹Ìî:¾åÅÄÀ¾¡Ê2Âç²ñÏ¢Â³4²óÌÜ¡Ë
ÀÐÀî:¶âÂô³Ø±¡ÂçÉí¡Ê2Âç²ñÏ¢Â³2²óÌÜ¡Ë
Ê¡°æ:Ê¡°æ¾¦¡Ê2Âç²ñÏ¢Â³3²óÌÜ¡Ë
¡ÚÅì³¤¡Û
ÀÅ²¬:ÉÍ¾¾³«À¿´Û¡Ê3Âç²ñ¤Ö¤ê3²óÌÜ¡Ë
°¦ÃÎ:Åì³¤³Ø±à¡Ê5Âç²ñ¤Ö¤ê5²óÌÜ¡Ë
´ôÉì:ÄëµþÂç²Ä»ù¡Ê7Âç²ñÏ¢Â³12²óÌÜ¡Ë
»°½Å:±§¼£»³ÅÄ¾¦¡Ê11Âç²ñ¤Ö¤ê2²óÌÜ¡Ë
¡Ú¶áµ¦¡Û
¼¢²ì:¿å¸ý¡Ê29Âç²ñ¤Ö¤ê16²óÌÜ¡Ë
µþÅÔ:µþÅÔµÌ¡Ê3Âç²ñÏ¢Â³12²óÌÜ¡Ë
ÆàÎÉ:ÆàÎÉ°é±Ñ¡Ê5Âç²ñÏ¢Â³18²óÌÜ¡Ë
ÏÂ²Î»³:½é¼Ç¶¶ËÜ¡Ê2Âç²ñ¤Ö¤ê18²óÌÜ¡Ë
Âçºå:¶½Ô¢¡Ê6Âç²ñ¤Ö¤ê2²óÌÜ¡Ë
Ê¼¸Ë:¿À¸Í¹°ÎÍ³Ø±à¡Ê2Âç²ñ¤Ö¤ê13²óÌÜ¡Ë
¡ÚÃæ¹ñ¡Û
Ä»¼è:ÊÆ»ÒËÌ¡Ê16Âç²ñÏ¢Â³21²óÌÜ¡Ë
Åçº¬:Âç¼Ò¡Ê4Âç²ñ¤Ö¤ê12²óÌÜ¡Ë
²¬»³:²¬»³³Ø·Ý´Û¡Ê5Âç²ñÏ¢Â³8²óÌÜ¡Ë
¹Åç:¹Åç³§¼Â¡Ê3Âç²ñ¤Ö¤ê18²óÌÜ¡Ë
»³¸ý:¹âÀî³Ø±à¡Ê7Âç²ñÏ¢Â³31²óÌÜ¡Ë
¡Ú»Í¹ñ¡Û
¹áÀî:¹â¾¾¾¦¡Ê4Âç²ñ¤Ö¤ê25²óÌÜ¡Ë
°¦É²:¿·ÅÄ¡Ê5Âç²ñ¤Ö¤ê4²óÌÜ¡Ë
ÆÁÅç:ÆÁÅç»ÔÎ©¡Ê4Âç²ñÏ¢Â³22²óÌÜ¡Ë
¹âÃÎ:¹âÃÎ¡Ê2Âç²ñÏ¢Â³20²óÌÜ¡Ë
Ê¡²¬:ÅìÊ¡²¬¡Ê2Âç²ñÏ¢Â³24²óÌÜ¡Ë
º´²ì:º´²ìÅì¡Ê3Âç²ñÏ¢Â³15²óÌÜ¡Ë
ÂçÊ¬:ÂçÊ¬Äáºê¡Ê2Âç²ñÏ¢Â³8²óÌÜ¡Ë
µÜºê:Æü¾Ï³Ø±à¡Ê4Âç²ñÏ¢Â³19²óÌÜ¡Ë
·§ËÜ:ÂçÄÅ¡Ê5Âç²ñÏ¢Â³22²óÌÜ¡Ë
Ä¹ºê:¶å½£Ê¸²½³Ø±à¡Ê½é½Ð¾ì¡Ë
¼¯»ùÅç:¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê2Âç²ñ¤Ö¤ê12²óÌÜ¡Ë
²Æì:ÆáÇÆÀ¾¡Ê2Âç²ñÏ¢Â³19²óÌÜ¡Ë