¶¶²¼Å°»á¡ÖÀ¯¼£²È¤ËÍî¸ì¥Õ¥¡¥óÂ¿¤¤¡×¤½¤ÎÍýÍ³¤ò²òÀâ
¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤Ç¸µÂçºå»ÔÄ¹¡¢ÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡ÖÂçºå¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ý¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å6»þ58Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£À¯¼£²È¤Ë¡ÖÍî¸ì¥Õ¥¡¥ó¡×¤¬Â¿¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¶¶²¼»á¤ÈÍî¸ì²ÈÎ©Àî»Ö¤é¤¯¡Ê62¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£»Ö¤é¤¯¤¬Íî¸ì²È¤ò»Ö¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¶¶²¼»á¤Ï¡¢¡ÖÀ¯¼£²È¤Ã¤Æ¡¢Íî¸ì¥Õ¥¡¥ó¤ò¤«¤¿¤ë¿Í¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤Â¿¤¤¤·¡¢Íî¸ì¤Î¥Æ¡¼¥×¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ¯¼£²È¤ÏÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±éÀâ¤Ë»È¤¦¤È¤«¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç»È¤¦¤È¡£¤Ç¤â¡¢À¯¼£²È¤Î±éÀâ¤ä¥¹¥Ô¡¼¥Á¡¢Á´Á³¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢ÌäÂêÈ¯¸À¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²¿¤«É½ÌÌÅª¤Ê¤È¤³¤í¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¯¼£²È¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Íî¸ì¤Î¥Æ¡¼¥×¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¡¢»Ö¤é¤¯¤Ï¡ÖÍî¸ì¤Î¤·¤ã¤Ù¤ê¤ÎÏÃ·Ý¤ÎÉôÊ¬¤òÀ¯¼£²È¤¬Åð¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤«¤é´Ö°ã¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¼Á¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¤Ð¡¢¼º¸À¤·¤Æ¤â²¿¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯ÊÖ¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡Ö¤¢¤Î¿Í¤ÏÃÌ»Ö¤È¿ÆÍ§¤À¤«¤é¡¢Íî¸ì¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°¦ÕÈ¡Ê¤¢¤¤¤¤ç¤¦¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥É¥ó¤È¤ª¤â¤·¤í¤¤ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÀ¤´Ö¤ÏÅÜ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¹õÅÄÍ¡Ê55¡Ë¤¬¡Ö»Õ¾¢¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¶¶²¼¤µ¤ó¤ÏÍî¸ì²È¤Ë¸þ¤¯¡©¡¡¸þ¤«¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢»Ö¤é¤¯¤Ï¡Ö¸þ¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÂ¨Åú¡£
¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤±ÍðË½¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¾Ã¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤³¤ì¤À¤±¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤ÏÂçºå¤Î³¹¤Ê¤ó¤«Êâ¤±¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤Éµö¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¤Î»Ö¤é¤¯¤ÎÉ¾²Á¤Ë¡¢¶¶²¼»á¤âÂç¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£