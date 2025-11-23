¿å¥À¥¦¿À²ó¡ÖÅÅµ¤¥¤¥¹¥²¡¼¥à¡×Éü³è¡¢½Ð¾ì£·¿Í³ÎÄê»Ä¤ê£±¿Í¤Ç¹Í»¡ÇòÇ®¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¡Ö¥¨¥ë¥Á¥¡©¡×
TBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¡Ê¸á¸å10»þ¡Ë¤¬19Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë¼¡½µÍ½¹ð¤Ç¡ÖËèÇ¯¹±Îã¡¢ÂØ¤¨²ÎºÇ¶¯¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¡ÖÅÅµ¤¥¤¥¹¥²¡¼¥à2025¡×¤Î2ËÜ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡ÖÅÅµ¤¥¤¥¹¥²¡¼¥à2025¡×¡×¤Î½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¹ðÃÎÆ°²è¤ÇÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È»³Åº´²¡¢¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄÆÆ¹¨¡¢²¬ÌîÍÛ°ì¡¢·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡¢¾®äØÀéË¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤Î¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡¢Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î7¿Í¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£ºòÇ¯ÅÙ¤Ï8¿Í¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ä¤ê1¿Í¤Î½Ð¾ì¼Ô¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö½Ð¾ì¼Ô¤Î¥Í¡¼¥à¥Ð¥ê¥å¡¼¤¬Á°²ó¤ò¤«¤Ê¤ê²¼²ó¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤±¤É¶¯ÌÜ¤Î±£¤·¤¬¤¤¤ë¡©¡×¡ÖÅÅµ¤¥¤¥¹¥²¡¼¥à¤ÎÍ½¹ð¡¢7¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤â¤¦1¿Í¤Ï¾¾¤Á¤ã¤ó¤È¤«¡©¡×¡Ö¾¾ËÜ¿Í»Ö¥é¥¹¥Ü¥¹¤Ë¤·¤è¤¦¤¼¡×¡Ö¥·¡¼¥ÉÏÈ¤Ë¾¾¤Á¤ã¤ó¤«ÉÍ¤Á¤ã¤óÀâ¡¡or¡¡ÅÅµ¤¥¤¥¹¤ÇÃ¯¤«¥¿¥Ò¤ó¤ÇÃµÄå¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡×¡Ö¥¨¥ë¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹¤ÎÊ¤ÌÌ¤¬¿ë¤Ë...¡©¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¡Ä¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅÅµ¤¥¤¥¹¥²¡¼¥à¡×¤ÏºòÇ¯6·î¤«¤éÊ¬³ä¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Ö¿À²ó¡×¤ÈÁû¤¬¤ì¤¿ÅÁÀâ²ó¡£Á°²óÂç²ñ¤â8¿Í¤Î·Ý¿Í¤¬»²²Ã¡£ÅÄÂ¼½ßÂÐ¾®äØÀéË¡¢·àÃÄ¤Ò¤È¤êÂÐ²¬ÌîÍÛ°ì¡¢Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢ÂÐÆ£ËÜÉÒ»Ë¡¢º£ÅÄ¹Ì»ÊÂÐÅìÌî¹¬¼£¤¬½éÀï¤Ç·ãÆÍ¤·¤¿¡£¡¡¡ÖÅÅµ¤¥¤¥¹¥²¡¼¥à¡×¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ï1¡Á12¤Þ¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥¤¥¹¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢1²ó¤´¤È¤ËÁê¼ê¤ÎºÂ¤ë¥¤¥¹¤òÍ½ÁÛ¤·ÅÅÎ®¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£ºÂ¤Ã¤¿¥¤¥¹¤Î¿ô»ú¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¹â¤¤Êý¤¬¾¡Íø¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢3²ó¤ÎÅÅÎ®¤ä40ÅÀÀè¼è¤µ¤ì¤¿¤éÉé¤±¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿ÅÅÎ®¤ò¿©¤é¤¦¤È¡¢0ÅÀ¤ËÌá¤ë¡£