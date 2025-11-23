°²ÅÄ°¦ºÚ¡¢SixTONES¤ÈÂ¨¶½¥³¥ó¥È¡¡²£»³Íµ¤ÏÃö¼íÁóÌï¤òÏ¢¤ì¤Æ¡È¥ê¥Ù¥ó¥¸¡É
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°²ÅÄ°¦ºÚ¤¬¡¢¤¤ç¤¦23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëSixTONES¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï´§ÈÖÁÈ¡ØGolden SixTONES¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡»ÒÌò»þÂå¤«¤éÆüËÜÃæ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡È¹ñÌ±¤ÎÌ¼¡É°²ÅÄ¤òÁ°¤Ë¡¢SixTONES¤Ï¡Ö¡È°¦ºÚ¤Á¤ã¤ó¡É¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¡È°¦ºÚ¤µ¤ó¡É¤Ê¤Î¤«¡×¤È¸Æ¤ÓÊý¤ÇÇº¤à¡£°²ÅÄ¤¬¡Ö¸Æ¤Ó¤ä¤¹¤¤¸Æ¤ÓÊý¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¼«Í³¤Ë¸Æ¤ÓÌ¾¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤ë¡£SixTONES¤Î°õ¾Ý¤ò¡Ö³Ø¹»¤È¤¤¤¦¤«Éô³è¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥ï¥¤¥ï¥¤ÃçÎÉ¤¯¤µ¤ì¤Æ¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹°²ÅÄ¤¬¡¢º£Ìë¤Ï½÷»Ò¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡¢6¿Í¤È°ì½ï¤Ë¥ï¥¤¥ï¥¤¤ªº×¤êÁû¤®¡£¥µ¥¤¥º´¶¥²¡¼¥à¤ÈÆ°ÂÎ»ëÎÏ¥²¡¼¥à¤ÇÂç¹¥Êª¥°¥ë¥á¤Î¥²¥Ã¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡ºÇ½é¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Ë¤¢¤ë¥¢¥ì¤Ë¥³¥ì¤ÏÆþ¤ë¤Î¤«¡¢Æþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¿·´¶³Ð¤ÎÌÜÍø¤¥²¡¼¥à¡Ö¥µ¥¤¥º¤ÎÈÕ»Á¡×¡£ÌäÂê¤ÏÁ´Éô¤Ç5Ìä¤È¤Ê¤ë¡£Àµ²ò¤¹¤ì¤Ð¤´Ë«Èþ¥°¥ë¥á¤ÎËãÇÌÆ¦Éå¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢1Ìä´Ö°ã¤¨¤ë¤´¤È¤Ë¤´Ë«Èþ¤Î¥µ¥¤¥º¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¿Ê¹ÔÌò¤ÏÆ£¿¹¿µ¸ã¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡½éÄ©Àï¤Î°²ÅÄ¤Ï¡ÖÎ¹¹Ô¤Î¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¤ò¤¹¤ë»þ¤Ë¤¤ì¤¤¤ËµÍ¤á¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë¡£1ÌäÌÜ¤Ï¡ÖÈô¹Ôµ¡¤Îµ¡Æâ¥«¡¼¥È¤ËÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥¿¥¤¥ä¤ÏÆþ¤ë¡©Æþ¤é¤Ê¤¤¡©¡×¡£Í½ÁÛ¤Î»²¹Í¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ëµ¡Æâ¥«¡¼¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ°¦ºÚ¤Á¤ã¤ó¤¬CA¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤«¡©¡×¤ÈSixTONES¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¡£°²ÅÄ¤â¡ÖµÕ¤Ë¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¡¢Â¨¶½µ¡Æâ¥³¥ó¥È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¥Ü¥±¤Þ¤¯¤ëSixTONES¤Ë°²ÅÄ¤âÉé¤±¤¸¤È±þÀï¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²»³Ú¤Î»Ø´øËÀ¤ä¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¥µ¥¤¥ºÌäÂê¤Ç¡¢°²ÅÄ¤ÈSixTONES¤Î³Ø±à¥³¥ó¥È¤¬¼Â¸½¡£Å¾¹»À¸¡¦°²ÅÄ¤È¡È°¥¬¥¡É6¿Í¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¶î¤±²ó¤ê¡¢ÂçÁû¤®¤¹¤ë¡£ËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤Þ¤¯¤ê¤Î¿Ê¹ÔÌò¡¦Æ£¿¹¤â¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤éÀ¤³¦°ì¤ª¤â¤·¤ì¤§¤Ê¡ª¡×¤ÈÂçÇú¾Ð¡£Í½ÁÛÂÐ·è¤Ç¤Ï¡¢°²ÅÄÁÈVSµþËÜÁÈ¤Î¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ÎÁè¤¤¤¬¤Ü¤ÃÈ¯¤¹¤ë¡£
¡¡Ä¶¹âÂ®²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ëÊª¤¬²¿¤«¤òÅö¤Æ¤ëÆ°ÂÎ»ëÎÏ¥²¡¼¥à¡Ö²óÅ¾¥ì¥·¡¼¥Öµå»ù¡×¤Ë¤âÄ©Àï¤¹¤ë¡£ÌäÂê¤ÏÁ´2Ìä¡£²¿¤¬²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤òÁ´°÷¤½¤í¤Ã¤ÆÏ¢Â³Àµ²ò¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢°²ÅÄ¤ÎÂç¹¥Êª¡¦¶Ë¾å¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ð¸³¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÆÉ¤à¤Î¤ÏÂ®¤¤Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ý¤ÁÁ°¤ÎÂ®ÆÉÎÏ¤òÉð´ï¤ËÄ©¤àºÍ½÷¡¦°²ÅÄ¡£¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥«¥ì¡¼¿©¤Ù¤ë¤¾¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢°²ÅÄ¤Ï¡Ö²¿¤¢¤ì¡©¶ä¤ÎµåÂÎ¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤È1ÌäÌÜ¤«¤éÂç¶ìÀï¡£¤½¤ó¤Ê°²ÅÄ¤ò¿¬ÌÜ¤Ë¡¢SixTONES¤¬¼¡¡¹¤ËÀµ²ò¤¹¤ë¡£ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿°²ÅÄ¤ÏÂçº®Íð¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤´Ë«Èþ¥°¥ë¥á¤Ï¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡ÍÙ¤Ã¤Æ¿ô¤¨¤ëÇ¾¥È¥ì·Ï¥ê¥º¥à¥²¡¼¥à¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡×¤Ë¤Ï¡¢²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤ÈÃö¼íÁóÌï¡ÊKEY TO LIT¡Ë¤¬»²Àï¤¹¤ë¡£Á´°÷¤Ç¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¤Î¶Ê¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¶¤é¤ï¤·¤¤¤â¤Î¤Î¿ô¤ò¿ô¤¨¤ë¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¡£¼«Ê¬¤Î¶»¸µ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ô»ú¤¬Àµ²ò¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ºÇ¸å¤Î¡Ö¥ª¥ì¡ª¡×¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁ°¤Ë½Ð¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¡£ÉÔÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ãç´Ö¤ÎÃ¯¤«¤Ë¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤Î¤ª»ÅÃÖ¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤´Ë«Èþ¤Î¤¹¤¾Æ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ3ÌäÏ¢Â³Àµ²ò¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÄ©Àï¤ÇÀïÈÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿²£»³¤Ï¡¢º£²ó¤âÆ±¤¸4ÈÖ¤Î¥¼¥Ã¥±¥ó¤ò¤Ä¤±¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¡Öº£²ó¤Î²¶¥Þ¥¸°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡ª¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È±øÌ¾ÊÖ¾å¤òÀÀ¤¦¡£°ìÊý¡¢Ãö¼í¤Ï¡ÖËÍ¡¢SixTONES¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÇ°´ê¤Î½é½Ð±é¤â¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ËÃÑ¤ò¤«¤«¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¥²¡¼¥à¤ËÄ©¤à¡£°ú¤Ã¤«¤±ÌäÂê¤ÎÏ¢Â³¤Ë¡¢²£»³¤âÃö¼í¤â¡Ö¥ä¥Ð¤¤¥ä¥Ð¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¥à¥º¤¤¡ª¡×¤ÈÂç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡£°ø±ï¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤òºÆ¤ÓÅÜ¤é¤»¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£
