½÷Í¥Ãæ¹¾ÍÎ¤¡Ê51¡Ë¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç27Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼ç±é±Ç²è¡ÖÆ»Áð¥¥Ã¥Á¥ó¡×¡ÊÇò±©Ìï¿Î´ÆÆÄ¡Ë¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
98Ç¯¤Î±Ç²è¡ÖÉ÷¤Î²Î¤¬Ä°¤¤¿¤¤¡×°ÊÍè¤Î¼ç±é±Ç²è¤Ë¡ÖºÇ½é¤ËÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢²¿¤«¤Î´Ö°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¤ª¼Çµï¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢50Âå¤Î½÷À¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎÏÃ¤ÈÊ¹¤¤¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤Þ¤µ¤Ë50Âå¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ç¤¤Ê¤¤Ìò¤Ç¤·¤¿¡×¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö27Ç¯Á°¡¢»ä¤Ï¤Þ¤À20ÂåÁ°È¾¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Î»ä¤Ë¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Î»ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£