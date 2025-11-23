41ºÐ¤Ç3¸®ÌÜ¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¡¢¡Ö1¸®ÌÜ¤¸¤ã»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤Ê¤¤È¯ÁÛ¡Ä¡×¹©É×ËþºÜ¢ª½»¤ó¤Ç¤ß¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¼ºÇÔÅÀ¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥¹¥´¥¤²È¡Ù
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡ÊÅÄÃæÂî»Ö¡¢»³º¬ÎÉ¸²¡Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎË²Ï¤Ï¤ë¤Ò¤¬½Ð±é¤¹¤ëBS¥Æ¥ìÅì¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥¹¥´¥¤²È¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å9¡§00¡Á¡Ë¤Î¤¤ç¤¦23ÆüÊüÁ÷²ó¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËÉÙ¤Ê¼ýÇ¼¤È¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¹¤¤¥ê¥Ó¥ó¥°¤¬¼«Ëý¡ª¿ÍÀ¸¤Ç3¸®ÌÜ¤Î²È¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥´¥¤²È¡ÛLDK¤Ë¤½¤Ó¤¨Î©¤ÄµðÂç±ßÃì¡ÄÃæ¤ÏÍæÀû³¬ÃÊ
¡¡»³º¬¤ÈÎË²Ï¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©ºÂ´Ö»Ô¡£½»Âð³¹¤òÊâ¤¯¤È¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡¢¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤´ú´ÈÃÏ¤Ë·ú¤Ä¥¹¥´¥¤²È¡£²È¼ç¤ÎÉ×¤Ï41ºÐ¤Ç¡¢ºÊ¤È»Ò¤É¤â3¿Í¤È5¿ÍÊë¤é¤·¡£3¸®ÌÜ¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢»³º¬¤ÈÎË²Ï¤Ï¶Ã¤¯¡£
¡¡²È¼çÉ×ºÊ¤Ï·ëº§¤ÎÍâÇ¯¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢²£ÉÍ¤Î·ú¤ÆÇä¤ê½»Âð¤ò¹ØÆþ¡£¤·¤«¤·¡¢3Ç¯¤Ç¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ×¤Ï¡Öºä¤Î¾å¤Î²È¤Ç¡¢»Ò°é¤Æ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¼«Å¾¼Ö¤ÇÍ§Ã£¤Î²È¤Ë¼«Í³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¼¡¤ËºÂ´Ö»Ô¤Ç·ú¤ÆÇä¤ê½»Âð¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤¬¡¢3¿ÍÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ²È¤¬¼ê¶¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢3¸®ÌÜ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÃíÊ¸½»Âð¤ò·ú¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¡£¤½¤³¤Ç¹¤¤¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÈËÉÙ¤Ê¼ýÇ¼¤Î¤¢¤ë²È¤òÀß·×¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥¹¥´¥¤²È¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¡¡¹¤á¤Î¸¼´Ø¤Ï²ÈÂ²5¿Í¤Ç¤âOK¡£µðÂç·¤È¢¤Ë¡¢ÈâÉÕ¤¤ÎµðÂçÅÚ´Ö¼ýÇ¼¤â¤¢¤Ã¤ÆÊØÍø¡£¤µ¤é¤Ë¥í¥Ã¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¼ýÇ¼¤Ï²ÈÂ²³Æ¡¹¤Ç»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë»³º¬¤Ï¡Ö¤³¤ì1¸®ÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤Ê¤¤È¯ÁÛ¤«¤â¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¡¡85¥¤¥ó¥Á¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÄÃºÂ¤¹¤ë¥ê¥Ó¥ó¥°¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥¥Ã¥Á¥ó¤Ï22Ä¡¤È¹¡¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÇÛÀþ¤ò±£¤·¡¢Áë¤ä¥¹¥¤¥Ã¥ÁÎà¤¬¤Ê¤¤ÊÉ¤Ç¶õ´Ö¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥ê¥Ó¥ó¥°¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤½¤Ó¤¨Î©¤ÄµðÂç±ßÃì¡£¼Â¤Ï±ßÃì¤ÎÃæ¤ÏÍæÀû³¬ÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾å¤¬¤Ã¤¿Àè¤Î2³¬¤Ë¤Ï»Ò¤É¤âÉô²°¤ä½ñºØ¡¢¼ç¿²¼¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤³¤Ë¤âÂç¤¤Ê²¡Æþ¤ì¤ò´°È÷¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤ÏÅ·°æ¹â1.4¥á¡¼¥È¥ë¡¢14Ä¡¤Î¥í¥Õ¥È¤È¡¢¼ýÇ¼¤ÏËüÁ´¤À¡£
¡¡³«ÊüÅª¤Ê¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¼ýÇ¼ËüÁ´¤È¹©É×ËþºÜ¤Î¥¹¥´¥¤²È¤À¤¬¡¢½»¤ó¤Ç¤ß¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¼ºÇÔÅÀ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢É×¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥¥Ã¥Á¥ó¤ò»Ø¤·¡Ö¾ÈÌÀ¤¬¾¯¤·°Å¤¤¡£¤â¤¦¾¯¤·ÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤¹¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë·úÃÛÈñ¤Ï¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö7²ó¤Î°ú¤Ã±Û¤··Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÊë¤é¤·¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë3¤Ä¤Î´õË¾¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿²È¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
