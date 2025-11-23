»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡ÖµÞÂ®¤Ë²ÎÉñ´ì¤ò¸«¤ëÊý¤¬Áý¤¨¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¾õ¶·¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¸ÅÅµ¤ÎÌ¾ºî¤Ë°ÕÍß
»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡Ê47¡Ë¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö½é½ÕÂç²ÎÉñ´ì¡×¡Ê1·î3¡Á27Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·¶¶±éÉñ¾ì¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
Ãë¤ÎÉô¡Ö·§Ã«¿Ø²°¡×¡Ö¸ý¾å¡×¡¢Ìë¤ÎÉô¡Ö»ùÍëÌé¹ë·æëýÏÃ¡Ê¤¸¤é¤¤¤ä¤´¤¦¤±¤Ä¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡Ë¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Æ±ÀÊ¤·¤¿Ä¹½÷»ÔÀî¤Ü¤¿¤ó¡Ê14¡ËÄ¹ÃË»ÔÀî¿·Ç·½õ¡Ê12¡Ë¤È¡Ö½Õ¶½¶À»â»Ò¡×¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¡£¸ÅÅµ¤ÎÌ¾ºî¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Ô¥½½Ïº¤Ï¡ÖµÞÂ®¤Ë²ÎÉñ´ì¤ò¸«¤ëÊý¤¬Áý¤¨¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¾õ¶·¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦È©´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡£¸ÅÅµ¤Ë¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£