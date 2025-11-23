¥ì¥¯¥µ¥¹¡Ö¡È¿·¡É4WD¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤¬¥¹¥´¤¤¡ª ¡È¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥ÉÄ¶¤¨¡ÉÁ´Ä¹5.1m¤ÎµðÂç¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡õ¥¨¥³¤Ê¡È¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÉÅëºÜ¡ª ºÇ¿·¡ÖLM¡×²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©
¡¡¥ì¥¯¥µ¥¹¤ÏºÇ¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡ÖLM¡×¤Î°ìÉô»ÅÍÍÊÑ¹¹¥â¥Ç¥ë¤ò2025Ç¯8·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡LM¤Ï¡¢¥»¥À¥ó¤ËÂå¤ï¤ë¥·¥ç¡¼¥Õ¥¡¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥è¥¿¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡¿¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥ì¥¯¥µ¥¹Í£°ì¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡ÖºÇ¿·4WD¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡½éÂå¤ÏÃæ¹ñ¤ä¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Î¥·¥ç¡¼¥Õ¥¡¡¼¥«¡¼¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯2020Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿³¤³°ÀìÍÑ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤Î2ÂåÌÜ¤Ø¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤òµ¡¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¹ñÆâÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹5125mm¡ßÁ´Éý1890mm¡ßÁ´¹â1955mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹3000mm¤È¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡ÊÁ´Ä¹4995mm¡ßÁ´Éý1850mm¡ßÁ´¹â1935mm¡Ë¤è¤ê¤â¤Ò¤È²ó¤êÂç·¿¤Î¥Ü¥Ç¥£¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï2.4¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¤¥ó¥¿¡¼¥¯¡¼¥é¡¼ÉÕ¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î¤ß¡£¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏDirect Shift-6AT¡ÊÅÅ»ÒÀ©¸æ6Â®¥ª¡¼¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯¡Ë¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡LM¤Î¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤Ï2440kg¡Á2460kg¤È½ÅÎÌµé¤Ç¤¹¤¬¡¢275ÇÏÎÏ¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤È87ÇÏÎÏ¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥â¡¼¥¿¡¼¤ª¤è¤Ó103ÇÏÎÏ¤Î¥ê¥¢¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ö³Ê¤ËÁê±þ¤·¤¤Í¾Íµ¤Î¤¢¤ë¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¶îÆ°Êý¼°¤ÏAWD¡Ê4WD¡Ë¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡ÖEXECUTIVE¡×¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡Ö¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ê¤Î¤Ë4¿Í¾è¤ê¡×¤È¤¤¤¦¡¢ìÔÂô¤Ê¶õ´Ö¤Î»È¤¤Êý¡£¸åÀÊ¤Ï¹Ò¶õµ¡¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹âµé´¶¤Èµ¡Ç½À¤òÊ»¤»¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¤ä¥Ù¡¼¥¸¥å¤ò´ðÄ´¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊªÍýÅª¤Ë¹â¤¤¥ë¡¼¥Õ¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë³«ÊüÅª¤Ë¤Ê¤ë¥µ¥ó¥ë¡¼¥Õ¤ä¡¢Æüº¹¤·¤¬¶¯¤¤¤È¤¤ËÌòÎ©¤Ä¥µ¥ó¥·¥§¡¼¥É¤Ê¤É¡¢²÷Å¬¤Ê°ÜÆ°¤Î¤¿¤á¤ÎÀßÈ÷¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤·¤¿ÀìÍÑ¥ê¥â¥³¥ó¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ä¶õÄ´¡¢¾ÈÌÀ¤ä¥µ¥ó¥ë¡¼¥Õ¡¦¥µ¥ó¥·¥§¡¼¥É¤Ê¤É¤Î³Æ¼ïÀßÈ÷¤òÁàºî¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡8·î¤Î²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤¯3¤Ä¤Î»ÅÍÍ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1¤ÄÌÜ¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥é¥¤¥É¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¥ê¥¢¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÂ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Î¥É¥¢³«ÊÄ¤ÎÍøÊØÀ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2¤ÄÌÜ¤Ï¥ê¥¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥È¤Ç¡¢¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥É¥¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬°ÜÆ°¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÃÖ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼¼Æâ¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥È¤¬¸åÀÊ¤Î¾è°÷¤òÍ¥¤·¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡3¤ÄÌÜ¤Ï¥ê¥¢¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¥È¥ì¥¤¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¾®Êª¤Ê¤É¤òÃÖ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤ë¤È°Õ³°¤Ë¾®ÊªÃÖ¤¾ì¤Ëº¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²þÎÉ¤Ï¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢¥ê¥¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¼þ¤ê¤ÎÀ©¿¶ºà¡¦µÛ²»ºà¤Î»ÈÍÑÎÌ¤ò³ÈÂç¤·¡¢¿¶Æ°²»¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï4¿Í¾è¤ê¤Î¡ÖEXECUTIVE¡×¤¬2010Ëü±ß¡¢6¿Í¾è¤ê¤Î¡Översion L¡×¤¬1500Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥·¥ç¡¼¥Õ¥¡¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¥»¥À¥ó°ìÂò¤Ç¤·¤¿¡£¥»¥À¥ó¤Ïµ¡Ç½Åª¤Ç°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ò¤â¤Ä°ìÊý¡¢Á´¹â¤¬Äã¤á¤Ç¾è¤ê¹ß¤ê¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ç¤Ï¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ËÅ¨¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥»¥À¥ó¤Ï¸åÀÊ¤ÎÁ°¸å¥¹¥é¥¤¥ÉÎÌ¤ä¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°ÎÌ¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁ´ÂÎÅª¤ÊÀ£Ë¡¤ËÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬ÍÍø¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¸åÀÊ¤ËºÂ¤ë¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ò¤â¤Æ¤Ê¤¹¥·¥ç¡¼¥Õ¥¡¡¼¥«¡¼¤ÎÌÜÅª¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡LM¤Ï¤½¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¡¢¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò´Þ¤á¤Æº£¸å¤â¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£